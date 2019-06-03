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Владивостокцы купаются в собственных фекалиях и мусоре
Загрязнение морской акватории столицы Приморья на грани фола
Проблема загрязнения прибрежной акватории Владивостока из года в год не находит оптимального решения.
О причинах загрязнения бухт столицы ДФО газете «Золотой Рог» рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник Лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир РАКОВ.
«Весь органический мусор, поступающий в море, по идее не страшен, так как он перерабатывается биотой, то есть тем же планктоном. Если бы не эти микроорганизмы, мы давно уже жили в канализации. Втягивая в себя воду, планктон отфильтровывает пищу, таким образом выбрасывая в морскую среду уже очищенную воду. Кроме того, есть животные, утилизирующие растворенную органику - те же медузы. В гребешках, рачках, устрицах, мидиях, звездах, трепангах тоже есть ферменты, которые расщепляют и перерабатывают органику. Но биота не может потреблять неорганическую органику, особенно это касается микропластика - микрочастиц размером в несколько микрон. Весь пластик делается из нефтепродуктов. Молекула пластика имеет фенольное кольцо, которое выглядит как шестигранник. В природе таких молекул не существует, и на земле нет живых организмов, способных перерабатывать молекулы этилена и полиэтилена. Попадая внутрь, они или выводятся естественным путем, или приводят к гибели животного. Причиной загрязнения водной среды пластиком, да и любым другим мусором становятся стоки, канализация да и просто человеческий фактор. Попадающие в море бутылки, банки, пузырьки так далее, со временем под воздействием ультрафиолета распадаются на мелкие микрочастицы и превращаются в микропластик. Это серьезная экологическая проблема, так как с мусором на берегу бороться можно, а с микропластиком, вошедшим в биоту, нельзя. Из экосистемы он никуда не девается, происходит эффект накопления и загрязнения. Выход один: следуя примеру некоторых цивилизованных стран, производство пластика в любом виде необходимо запретить на законодательном уровне. Наиболее рационально было бы переводить страну на деревообрабатывающую и бумажную промышленность.
И еще, хочется поговорить о Владивостокской Спортивной Набережной, где так любят плескаться жители и гости города. Купание там запрещено и небезосновательно.
Подземная труба, в которую заключены стоки, выходит в Спортивную гавань. В районе детского парка развлечений канализационные стоки тоннами сливаются прямиком в море. Возможно, на первый взгляд, при определенных погодных условиях, загрязнение воды не так заметно. Но следует помнить - органика имеет свойство растворяться. По сути, люди купаются в частично растворенных фекалиях. А неорганические вещества пагубно влияют на организм человека априори. Концентрация загрязнения бывает такова, что в зимнее время некоторые морские участки в этом месте не замерзают даже в сильные морозы. Почему слив проведен именно по этой территории? Много лет назад, в районе современного стадиона Динамо было болото. В дальнейшем, там отстроили Семеновский рынок. А лет сто назад был возведен и сам стадион. Но по-прежнему, как и в до царевой России, это место остается самым низким в городе и удобным для вывода канализации в акваторию. На данный момент, самая чистая вода - на Патрокле. Там даже окуни водятся. Советую любителям водных процедур потратить немного времени и купаться в экологически чистых водах».
Развернутое интервью с ученым читайте в ближайшем выпуске газеты «Золотой Рог».
На фото: Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир РАКОВ: В районе детского парка развлечений канализационные стоки тоннами сливаются прямиком в море.
Фото автора
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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. . . На данный момент, самая чистая вода - на Патрокле. Там даже окуни водятся. . . На мысе Абросимова имеется выход канализации , труба диаметром около 1метра , плюс постоянный мазут в Босфоре восточном. Так что, с Патроклом тоже всё сложно.