Во Владивостоке названы имена победителей юбилейного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"

Накануне Всемирного дня окружающей среды жюри подвело итоги Х Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга». Гран-при – у Федора Устюгова, главного редактора газеты «АиФ-Приморье», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Высшей награды Фёдор Устюгов удостоен за рискованное журналистское расследование незаконной коммерческой заготовки кедрового ореха в Приморье по поддельным лицензиям, выданным в Казахстане. Благодаря активной позиции журналиста, члена приморского экологического пресс-клуба «Последняя среда», были возбуждены уголовные дела и приняты изменения в законодательстве, минимизирующие возможность таких махинаций с ресурсами дикой природы в дальнейшем.

Организаторами конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга» являются WWF России, Центр «Амурский тигр», Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока и Департамент Росприроднадзора по ДФО. В 2016 году в Х конкурсе приняли участие 70 штатных и нештатных сотрудников 36 СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краев, Амурской, Еврейской автономной областей и региональных представительств на Дальнем Востоке федеральных СМИ.

«Отличительная особенность этого юбилейного конкурса – практически половина новых имен и как минимум три претендента на Гран-при. Так что «Живая тайга» еще как жива, а работа жюри была крайне напряженной и интересной, - отмечает председатель Оргкомитета конкурса «Живая тайга» Василий Солкин, руководитель одела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России. – Теперь осталось соединить это замечательное содружество новых участников и лидеров на Школе экологической журналистики, которую мы проведем 11-15 августа в Лазовском заповеднике, и тогда посмотрим, каких еще творческих высот они достигнут с полученными знаниями, силами и крыльями «Живой тайги».

Жюри рассмотрело 149 печатных работ, 40 сообщений информационных агентств, 48 телесюжетов, фильмов, передач и 7 радиопередач, поступивших на конкурсе по 8 предложенным темам: «Дом амурского тигра», «Кедр – дерево жизни», «Зеленый пояс Амура», «Охотничьи хозяйства на страже природы», «Земля заповедная», «Природа и энергетика», «Страна дикого лосося» и введенной в этом году теме «Личность в охране природы».

«Не секрет, что 90-е годы прошлого столетия стали серьезным испытанием, в том числе и в деле подготовки кадров для нужд охраны природы. Мало того, что рушились десятилетиями создаваемые школы, так и престиж таких профессий, как биолог и охотовед, упал на самый низкий уровень. Таежная романтика, которая увлекала молодых людей в 60-80-ые годы, уступила место деньгам. Это отразилось и на всем другом, что связано с делом охраны природы, в том числе и на журналистике: куда выгоднее было писать о политиках в качестве рекламы, чем об очередной экологической беде или проблеме, - говорит директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Поэтому нас очень радует, что с одновременным поднимание с колен школ подготовки специалистов, связанных с охраной природы, растет и число журналистов которым небезразлична судьба окружающей их природы. Появилась и новая тенденция, когда наконец-то стали рассказывать о людях, которые спасают леса или отдельные виды от вымирания. Я надеюсь, что, благодаря такому вниманию СМИ, удастся привлечь больше молодых людей к этому благородному делу, результатом которого является не столько личное обогащение, сколько помощь обществу в сохранении среды его обитания".

Победителями X Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2016, удостоенных вручения приза - символического Женьшеня, стали 8 журналистов и авторских коллективов:

Лабецкая Надежда Ивановна , корреспондент районной газеты «Вестник Тернея», Приморский край, - за цикл публикаций об истории и людях Сихотэ-Алинского заповедника и замечательный «фенологический» проект на сайте «Примпогода.ру», рассказывающий об изменениях погоды и природы этой ООПТ;

, корреспондент районной газеты «Вестник Тернея», Приморский край, - за цикл публикаций об истории и людях Сихотэ-Алинского заповедника и замечательный «фенологический» проект на сайте «Примпогода.ру», рассказывающий об изменениях погоды и природы этой ООПТ;

Патрикеева (Бояшова) Юлия Николаевна , ведущая программ ГТРК «Владивосток», - за цикл радиопередач «Соседи по планете» об обитателях уссурийской тайги;

, ведущая программ ГТРК «Владивосток», - за цикл радиопередач «Соседи по планете» об обитателях уссурийской тайги;

Дидух Михаил Владимирович , корреспондент ГТРК «Дальневосточная», Хабаровск, - за цикл репортажей о работе охотнадзора по разрешению конфликтных ситуаций с медведями и внедрению системы космического мониторинга «КЕДР» для борьбы с нелегальными рубками;

, корреспондент ГТРК «Дальневосточная», Хабаровск, - за цикл репортажей о работе охотнадзора по разрешению конфликтных ситуаций с медведями и внедрению системы космического мониторинга «КЕДР» для борьбы с нелегальными рубками;

Ощенко Владимир Григорьевич, журналист КГБУ «Общественное телевидение Приморья», вместе с командой - режиссером монтажа Макаровой Викторией Анатольевной и оператором подводных съемок Рудась Дмитрием Анатольевичем , - за создание программы «Морская»: новый взгляд на сохранение уникальных экосистем и обитателей подводного мира Приморья;

журналист КГБУ «Общественное телевидение Приморья», вместе с командой - режиссером монтажа и оператором подводных съемок , - за создание программы «Морская»: новый взгляд на сохранение уникальных экосистем и обитателей подводного мира Приморья;

Руденчик Макар Александрович , заведующий корреспондентским пунктом ДВ-бюро ОАО "Первый канал» (г.Владивосток) и оператор Торопов Сергей Владимирович – за репортажи о сохранении уникальной природы на берегу и на море и открытие россиянам заповедного Приморья.

, заведующий корреспондентским пунктом ДВ-бюро ОАО "Первый канал» (г.Владивосток) и оператор за репортажи о сохранении уникальной природы на берегу и на море и открытие россиянам заповедного Приморья.

Сырцов Александр Анатольевич - за цикл публикаций в газете «Дальневосточные ведомости» о «кубометрах проблем» на российско-китайском озере Ханка. Благодаря, в том числе, активной позиции автора, тема аномального повышения уровня воды в озере и затопления Приханковья становится одной из приоритетных в региональной экологической повестке.

- за цикл публикаций в газете «Дальневосточные ведомости» о «кубометрах проблем» на российско-китайском озере Ханка. Благодаря, в том числе, активной позиции автора, тема аномального повышения уровня воды в озере и затопления Приханковья становится одной из приоритетных в региональной экологической повестке.

Чеузова Ольга Анатольевна, корреспондент еженедельной газеты «Читинское обозрение», за общественный контроль в СМИ Забайкальским экологическим пресс-клубом «Берлога» проектов, потенциально опасных для здоровья людей и природы: строящегося на реке Амазар целлюлозно-промышленного комбината и перспективах добычи урана в верховьях Ингоды;

корреспондент еженедельной газеты «Читинское обозрение», за общественный контроль в СМИ Забайкальским экологическим пресс-клубом «Берлога» проектов, потенциально опасных для здоровья людей и природы: строящегося на реке Амазар целлюлозно-промышленного комбината и перспективах добычи урана в верховьях Ингоды;

Хитров Александр Григорьевич, фотокорреспондент РИА PrimaMedia, Владивосток, за потрясающие фоторепортажи из заповедной тайги, работе лесозаготовителей на севере Приморья и людях, стоящих на охране природы.

«Самым зеленым СМИ» признана редакция Чугуевской районной газеты «Наше время». Лауреатами и обладателями специальных дипломов конкурса стали 17 участником и СМИ.

В рамках конкурса «Живая тайга» Департамент Росприроднадзора по ДФО принял решение наградить Памятным знаком Платошкину Наталью Степановну, обозревателя общественно-политической газеты «Тихоокеанская звезда», Хабаровск, и Почетной грамотой Департамента Росприроднадзора по ДФО Макарычева Данила Борисовича, КГУ «Общественное Телевидение Приморья», заместителя руководителя службы новостей.

Жюри и Оргкомитет конкурса приняли решение присвоить Звание Мастера: Пожидаеву Виктору Михайловичу, нештатному корреспонденту Чугуевской районной газеты «Наше время», Приморский край, автору художественно-публицистических очерков, воспитывающих в читателях чувство любови к малой Родине и русскому Слову, и Островской Гали Яковлевне, одному из самых авторитетных журналистов Приморья, Заслуженному работнику культуры РФ, ставшей настоящим учителем для многих участников конкурса «Живая тайга», членом жюри которого является все 10 лет проведения конкурса.

Лауреаты Х Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2016»:

- Жукова Алёна Борисовна, редакция газеты «АиФ – Приморье», корреспондент,

Приморский край г. Владивосток

- Лабзова Елена Александровна, редакция газеты «Мильковские новости», корреспондент,

Камчатский край, с. Мильково

- Малиновский Валерий Мечиславович, свободный журналист

Приморский край, г. Находка

- Смирнова Людмила Юрьевна, ТО «Дальневосточная» в г. Комсомольске-на-Амуре, специальный корреспондент

Хабаровский край, г. Комсомольске-на-Амуре

- Хвостова Анна Николаевна, телекомпания «Альтес», корреспондент

Забайкальский край, г. Чита

Специальные призы и дипломы конкура:

Специальный приз «Надежда «Живой тайги» :

- Белоус Валерия Валерьевна, корреспондент ООО «Восьмой канал», г. Владивосток

- Егорова Надежда Викторовна, собственный корреспондент МИА "Россия Сегодня" (РИА Новости)

- Шкодин Вадим Петрович, РИА PrimaMedia, корреспондент, г. Владивосток

Специальный диплом «Федеральный стандарт»:

- Коллектив «Новой газеты» во Владивостоке, главный редактор Островский Андрей Вадимович, – за высокий профессионализм и яркий старт рубрики «Среда обитания»

Приморский край, г. Владивосток

- Сиянова Варвара Вячеславовна, обозреватель, ИД «Амурская правда»,

– за высокий профессионализм в раскрытии темы охраны природы Приамурья

Амурская область, г. Благовещенск

Специальный диплом «За подвижничество»:

- Горелов Виктор Дмитриевич, ИД «Биробиджан», корреспондент газет «Биробижданская звезда» и «Биробиджанен Шерн», - за возрождение темы пчеловодства - недревесного таежного лесопользования

Еврейская автономная область, г. Биробиджан

- Гнездилова Татьяна Николаевна, руководитель службы новостей КГБУ «Общественное телевидение Приморья», - за спецпроект «День тигра»

Приморский край, г. Владивосток

Специальный диплом «За верность теме»

- Панькова Полина Олеговна, корреспондент ООО «ИТА «Губерния»

Хабаровский край, г. Хабаровск

Специальный диплом «Удачный дебют»:

- Биксалеев Андрей Андреевич, внештатный корреспондент газеты "Читинское обозрение"

Забайкальский край, г. Чита

- Червова Дарья, контент-редактор РИА PrimaMedia

Приморский край, г. Владивосток

Специальный диплом «Зеленое СМИ »:

- газета Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России "Прогресс Приморья", главный редактор Юдинцев Сергей Михайлович, журналист Светлана Маликова

Приморский край, г. Владивосток

Специальный диплом «За операторскую работу»:

- Кулигина Анна Сергеевна, видеооператор «ЗабТВ», Забайкальский экологический пресс-клуб "Берлога»

Забайкальский край, г. Чита





Остров Петрова ждет участников Школы экологической журналистики. Автор фото Михаил Дидух.

Главной наградой для лауреатов и победителей конкурса станет Школа экологической журналистики «Живая тайга». Она состоится с 11 по 15 августа 2016 г. в Приморье, в Лазовском заповеднике, на берегу Японского моря, на кордоне острова Петрова. Ее проведут WWF России, Центр «Амурский тигр», Лазовский заповедник и Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока. Здесь же пройдет церемония награждения победителей и лауреатов конкурса символическими Женьшенями и дипломами.

Поощрительными путевками на участие в Школе экологической журналистики «Живая тайга» награждаются:

- Евсеев Максим Николаевич, КГБУ «Общественное телевидение Приморья», оператор, г. Владивосток;

- Зливко Алексей Александрович, корреспондент газеты "Биробиджанская звезда"

Еврейская автономная область, г. Биробиджан;

- Патановская Евгения Витальевна, свободный журналист, Приморский край, г. Артем;

- Севостьянова Арина Владимировна, журналист телевизионной редакции ООО «ЛТВ» Приморский край, пгт. Лучегорск;

- Стругачёва Ирина Ефимовна, корреспондент службы новостей ТК «Альфа-канал»,

г. Благовещенск;

- Филиппова Екатерина Валерьевна, газета «Земля», корреспондент, г. Чита;

- Шипулина (Орлова) Дарья Николаевна, КГБУ «Общественное телевидение Приморья», корреспондент, г. Владивосток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.