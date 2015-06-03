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Во Владивостоке вновь стали палить из пушки в полдень

03 Июня 2015, 10:30 | Приморье

На прошедшей неделе 21 мая ровно в 12:00 с площадки Владивостокской крепости прозвучал залп пушки, пишет деловая газета "Золотой Рог".

С 2008 года эта традиция была прервана, но сегодня, спустя 7 лет, она вновь возобновилась. На этом историческом для края событии присутствовали курсанты МГУ имени Невельского, местные жители и представители департамента туризма Приморского края.

По словам заместителя директора департамента Владимира ЩУРА, традиция полуденного залпа будет возобновлена.

«30 августа 1869 года в 12:00 залпами корабельной и береговой артиллерий было ознаменовано создание Владивостокской крепости. С 1914 года это стало традицией. Полуденный выстрел стал визитной карточкой города, важной и для местных жителей, и для гостей края», - отметил Владимир Щур.

Заместитель директора ведомства подчеркнул также, что выстрел ознаменовал открытие Тихоокеанского туристского форума, прошедеего в кампусе ДВФУ на острове Русском.

«Сегодня большой праздник - открытие форума. 13 стран представляют свои экспозиции на выставках! Приморский край становится все более привлекательным и для иностранцев, и для внутреннего туризма», - заявил Владимир Щур.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: история  туризм  МГУ 



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