Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Юные футболисты из Уссурийска встретятся с игроками ФК "Арсенал" в Лондоне
Чемпионом всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» стала команда «Содействие» (КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Уссурийска)
Определились победители XIV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», проводимых компанией «МегаФон» при поддержке РФС, Министерства спорта РФ и Министерства образования РФ. В жарких финалах сумели вырвать победу команды «Содействие» из Уссурийска (младшая группа) и красноярский «Тотем» (старшая группа). По традиции главным призом для юных чемпионов станет незабываемая поездка в столицу Великобритании и встреча с главным тренером и основным составом футбольного клуба «Арсенал», которая в этом году пройдет в юбилейный 10-й раз благодаря личной поддержке российского предпринимателя и мецената Алишера Усманова.
Финальные игры соревнований «Будущее зависит от тебя» прошли с 26 по 28 апреля на стадионе «Планета Чемпионов» в Сочи и собрали 17 команд юношей в возрасте от 12 до 15 лет из 15 регионов России и из Республики Таджикистан. В торжественной церемонии награждения приняли участие представители соорганизаторов и партнеров мероприятия, а также заслуженный мастер спорта России по теннису, олимпийская чемпионка и победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде Елена Веснина, которая не смогла сдержать эмоции, награждая юных спортсменов: «Это невероятное событие. Очень благодарна, что меня сюда пригласили! Я видела нарезки матчей и потрясена той самоотдачей на поле, которую вы демонстрировали. Вы все – настоящая команда, настоящая семья. Я искренне желаю вам удачи в будущем, всевозможных наград и побед, а также всегда поддерживать друг друга и оставаться вместе!».
Палящее сочинское солнышко не испугало участников. Мальчишки успевали и в футбол поиграть, и на великах покататься, и даже посадить саженцы деревьев. Те же, у кого не очень получилось на великолепных искусственных газонах Олимпийской деревни, старались отыграться в чемпионате по киберфутболу. Каждый день начинался с уже традиционной зарядки, после которой окончательно проснувшись, детвора бежала на вкусный завтрак. А после обеда торопились скорее на пляж к морю. Вода еще не прогрелась, но самые отчаянные сорванцы с гиканьем и улюлюканьем врезались в обжигающие волны Черного моря. Многие мальчишки впервые видели его, и для них это было одним из ярчайших впечатлений в жизни. Особенным сюрпризом для команд стал поход в гости к давнему партнеру финальных игр в Сочи – парку развлечений «Сочи-Парк»: 5 часов ребята катались на фантастических аттракционах, ловя и запечатлевая в памяти каждый момент.
Но все-таки главным событием в эти дни для воспитанников детских домов и интернатов оставался его Величество Футбол. После двух дней группового этапа определились полуфиналисты. В младшей группе «Содействие» без особых хлопот расправилось с командой «Багряники» из Ярославской области (3:0), а «Юность» из Брянской области не менее легко над «Зарей» из Кемеровской области (3:1).
И вот главные матчи турнира. В младшей группе Никита Королев из «Юности» неожиданным дальним ударом распечатал ворота «Содействия». И этот счет долгое время оставался неизменным, несмотря на постоянный подсказ самого молодого здесь на турнире тренера Антона Бойчука. Тренер сам выпускник уссурийского «Центра содействия семейному устройству». Поэтому с пацанами он, что называется, одной крови. И, в конце концов, Антон докричался до своих парней. Сначала Эдик Керноз (между прочим, признанный лучшим игроком турнира) счет сравнял, а потом Александр Сидоров удачно сыграл на добивании – 2:1. А потом приключился еще один футбольный курьез. Маленький вратарь «Содействия» Евгений Шахов (получивший свою статуэтку «Лучшему вратарю» турнира в младшей группе) так смачно приложился к мячу, что ударом от собственных ворот забросил его за шиворот оппоненту – 3:1.
«Да мне надоело смотреть, как они (мальчишки) бьют все выше перекладины, - рассказывал потом юный герой. – Вот и ударил. Конечно, удача помогла. Это мой первый в жизни гол как вратаря. Кто лучший вратарь мира? Конечно, Лев Яшин!».
Ну а подвел итог финалу у младших юношей Александр Сидоров. 4:1 – волевая и в то же время убедительная победа приморских детей.
«Мы не могли проиграть, так как нас дома ждали только с победой, - говорит тренер победителей Антон Бойчук, который вот уже четыре года работает с командой. – Мы трижды играли в финальных турнирах, но вот впервые победили. Я ребятам сказал: «Побеждает тот, кто больше хочет». Лучшим же назову капитана Евгения Девичинского. Он сегодня не забил, но зато своей игрой приносит большую пользу команде».
У старших юношей в финале между красноярским «Тотемом» и магаданским «Зеленым островом» все складывалось намного сложнее. Сергей Виноградов («Тотем») первым открыл счет, который продержался почти до самого конца матча. Но магаданцы уже не первый раз проявляли характер и на последних минутах сравняли: гол записал себе в актив Даниил Яковенко. 1:1 и победитель определялся в футбольной лотерее, послематчевых пенальти. Интрига умерла быстро. Магаданцы дважды потрясали каркас ворот, а вот красноярцы дважды били точно в угол (голы на счету Даниила Казаченко и Вадима Качнева).
«Мы серьезно готовились к возможной серии послематчевых ударов, - с невозмутимым как у Терминатора лицом объяснял тренер «Тотема» Олег Бадмаев. – А если говорить по игре, то это единственный матч, которым я доволен».
Теперь мальчишек красноярского «Тотема» и уссурийского «Содействия» ждет поездка в Лондон в гости к «Арсеналу».
Помимо главного приза от организаторов, свои награды игрокам также вручили информационные партнеры соревнований. Так, Федерация спортивных журналистов присудила приз «Fair Play» («Честная игра») и хрустальный кубок команде «Молния» из Ижевска за уважение к сопернику во время матчей. «Лучшим тренером финального этапа» по мнению спортивного телеканала «МАТЧ ТВ» стал Валерий Индеев, тренирующий команду «Волга» из Зубцова (Тверская область). Тренер получил футбольный мяч с автографами всех футболистов ФК «Локомотив». Спортивный портал «Чемпионат» также вручил футбольные мячи и фирменные толстовки лучшим, по их мнению, игрокам Никите Шведову («Багряники»), Евгению Девичинскому («Содействие»), Назару Ичетовкину («Молния») и Рамилу Чупонову («Памир») за фантастический гол через себя.
Ниже представлен полный список победителей и призеров Соревнований.
Призовая тройка (Младшая возрастная группа):
- «Содействие» (Уссурийск, Приморский край, КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Уссурийска)
- «Юность» (Брянская область, ГБОУ «Брянская областная школа-интернат имени героя России А.А. Титова
- «Заря» (Кемеровская область, МБУ «Детский дом №2)
Призовая тройка (Старшая возрастная группа):
- Тотем (Красноярск, КГКУ «Красноярский детский дом №1»)
- «Зеленый остров» (Магаданская область, МОГКУ «Детский дом №1»)
- «Непоседы» (Московская область, ГКОУ МО «Непоседы»
Лучшие из лучших:
Младшая возрастная группа:
- Вратарь – Евгений Шахов («Содействие»);
- Защитник – Никита Королев («Юность»);
- Нападающий – Даниил Киреев («Заря»);
- Бомбардир – Виталий Онешко («Сокол»);
- Игрок – Эдуард Керноз («Содействие»).
Старшая возрастная группа:
- Вратарь – Тимур Тютнев («Тотем»);
- Защитник – Кадирдин Гафуров («Тотем»);
- Нападающий – Владимир Найчук («Эльбрус»);
- Бомбардир – Егор Елагин («Непоседы»);
- Игрок – Константин Степанов («Зеленый остров»).
Специальные призы от партнеров и соорганизаторов:
- «Fair Play» от Федерации спортивных журналистов — команда «МОЛНИЯ» (Ижевск);
- «Лучшие тренеры финального этапа» по мнению «МАТЧ ТВ» — Валерий Индеев, команда «ВОЛГА» (Зубцов, Тверская область);
- Специальные награды от спортивного портала «Чемпионат» — Никита Шведов («Багряники»), Евгений Девичинский («Содействие»), Назар Ичетовкин («Молния») и Рамил Чупонов («Памир») за фантастический гол через себя.
Досье "Золотого Рога": Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. Распоряжением Правительства РФ за подписью Д.А. Медведева в 2018 году Соревнования включены в список рекомендованных массовых мероприятий, нацеленных на развитие массового любительского футбола и привлечение россиян к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
За 13 лет истории турнира в нем приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, 483 из них уже обрели новую семью.
Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/
Группы в социальных сетях: FB, ВК, Instagram
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Юные футболисты из Уссурийска встретятся с игроками ФК "Арсенал" в Лондоне
- Мэр Владивостока наводит порядок в местных традициях
- Просквози меня гарпун!
- В Приморье на дельфийские игры приедут почти 1500 человек
- На открытие Сквера Будды Мира во Владивостоке пригласили Синдзо Абэ
- Из 1922 фотографий жюри конкурса "Посмотри на Владивосток" выберет 158 снимков
- Год жизни Владивостока в 1667 фото можно увидеть в сети
- Парусные гиганты из Индонезии, Японии и Кореи прибудут в Приморье на ВЭФ-2018
- Около 1500 фотографий претендую на победу в конкурсе "Посмотри на Владивосток"
- Владмама провела праздник "День Солнечного ребенка"
Новости раздела
- Туры выходного дня
- В крае появятся "Безопасные города"
- Открыть глаза на Солнце
- Владивосток лишается зеленых насаждений
- Идет охота на клеща
- Юные футболисты из Уссурийска встретятся с игроками ФК "Арсенал" в Лондоне
- Нечего делить
- В строю Бессмертного полка
- В Приморье будет представлен бренд "Восточное кольцо России"
- В Приморье пересчитали преступления и наказания
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Приморские компании "подвергаются грабежу" со стороны китайцев
- Правительство России расширило ТОР в Приморье
- Репетиции военного парада в Хабаровске обернулись конфликтом между дорожниками и военными
- Неврологи раскрыли секрет бессонницы пожилых людей
- Новый рыбоперерабатывающий завод возведут на Камчатке
- На острове Русский проверяют рост урожая на гребешко-трепанговой ферме
- "Мадам Баттерфляй" внесла особый колорит в "Дальневосточную весну" в Приморье
- Центр государственной кадастровой оценки начал работу в Амурской области