Туры выходного дня

Майские праздники в Приморском крае можно провести и в гуще праздничных событий, и вдали от цивилизации

Май каждый год дарит приморцам щедрые выходные, идущие друг за другом в самом начале месяца. Не успели закончиться первомайские праздники, как уже пора думать о том, как разнообразить выходные, приуроченные к Дню победы.

Бизнесмены и просто деловые люди не всегда рады выходным, но раз уж они наступили, значит, самое время расслабиться и отдохнуть, тем более что этому благоволит солнечная погода и богатый выбор досуга в Приморье.

Мариинский театр

Для ценителей искусства, а также для тех, кому приелись майские выезды на шашлыки к морю из года в год, отлично подойдет выход в свет: Приморская сцена Мариинского театра в эти выходные готова встретить и взрослых, и детей.

Так, в эту субботу, 5 мая, в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра разыграют спектакль «Детский альбом стеклянного мальчика» из цикла «Музыка песчаных сказок». Цикл, в свою очередь, составлен в рамках спец-проекта театра для детской и юношеской аудитории «Валерий Гергиев – детям». Как уже понятно из названия, наполнением проекта занимался именитый режиссер.

- Удивительная история детства «стеклянного мальчика» Пети Чайковского вплетена в бессмертную музыку «Детского альбома» и в сказочное песочное действо, возникающее на экране, - сообщают авторы проекта. – Музыка «Детского альбома» оживет перед детьми в необычном, красочном, подчас волшебном звучании ударных мелодических инструментов.

В основе спектакля лежит техника песочной анимации: перед глазами зрителей sand-художник Оксана КАЛИНКО рисует картины песком разных цветов, нанося его слоями на стекло. Под музыкальное сопровождение возникают причудливые образы, плавно перетекающие из одного в другой. На большой экран изображение передается с помощью проектора.

Купить билет на спектакль можно на сайте Приморской сцены Мариинского театра. Ценовой диапазон – 150 – 600 рублей, в зависимости от возраста зрителя и места в зале.

В этот же день, в Большом зале Приморской сцены Мариинки состоится вечер старинной и современной хореографии «Жар-птица», который будет интересен как детям, так и взрослым. Исполнители - балетная труппа и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра, а также дирижер Антон ТОРБЕЕВ.

В воскресенье, 6 мая, в Малом зале Мариинского театра разыграется еще один спектакль из цикла «Музыка песчаных сказок» для детей.

На этот раз художник песочной анимации Оксана Калинко в тандеме с автором программы и музыковедом Ольгой ПИККОЛО нарисует для зрителей сказку «Спящая красавица, или Чудесное пробуждение», созданную в рамках спецпроекта «Валерий Гергиев – детям». Стоимость билетов – от 150 до 600 рублей.

Для взрослых 6 мая в Большом зале Приморской Мариинки на итальянском языке исполнят трехчасовую оперу в трех действиях «Тоска» по драме Викторьена САРДУ «Флория Тоска». Те, кто не знает итальянский, могут не переживать: спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках.

Интересно, что мировая премьера оперы состоялась еще 14 января 1900 года в римском Teatro Costanzi. До Владивостока премьера добралась 4 апреля 2015 года. Стоимость билетов на оперу – от 100 до 3000 рублей.

Девятого мая, в День Победы, в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра в двух частях будут разыграны сцены из более знакомого и близкого приморцам романа Александра ПУШКИНА «Евгений Онегин».

В спектакле прозвучат произведения ЧАЙКОВСКОГО, ШОСТАКОВИЧА, а также русские романсы, французские песни, церковная хоровая музыка, а роль Евгения Онегина исполнит народный артист России Сергей МАКОВЕЦКИЙ. Продолжительность спектакля – 3 часа 40 минут, а стоимость билетов – от 2,5 до 7 тыс. рублей.

Для патриотов: День Победы, Бессмертный полк

В день празднования 73-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке традиционно будут проходить парады военной техники, красочные представления, а также – шествие Бессмертный полк, которое в последние годы вызывает особый эмоциональный отклик у приморцев и гостей края.

«Бессмертный полк» - это всероссийская некоммерческая гражданская акция, которая проходит в краевой столице с 2013 года по инициативе одной из местных молодежных общественных организаций.





Для участия в шествии необходимо найти фотографию деда, бабушки, прадеда или прабабушки, которые защищали Родину на войне, но не дожили до наших дней. Для фотографии нужно изготовить штендер и встать в строй Бессмертного полка.

Те, кто не будет участвовать в акции, могут посмотреть на нее, стоя на тротуарах и по бокам перекрытых дорог. Шествовать участники начнут по улице Светланской и закончат на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота». Построение колонны начнется в 9 часов в сквере Семёнова, рядом со зданием Серая лошадь.

Фестиваль плова

Для тех, кто хочет провести майские праздники подальше от шумного города с его людными парадами, шествиями и культурной программой, хорошо подойдет выезд за город на Фестиваль плова.





Такой однодневный тур всего за 1750 рублей с человека предлагает турфирма «Б.А.Р.С.», но можно добраться до места проведения фестиваля, базы отдыха «Благодать» в Уссурийске, самостоятельно. В цену тура от турфирмы входит дорога туда-обратно из Владивостока в Уссурийск к базе отдыха, дегустация плова, а также посещение дендрария ДВО РАН, где уже цветет багульник, весенние цветы и деревья. На Фестивале плова можно не только попробовать множество разных видов блюда, но еще и искупаться в теплом бассейне, покататься на лошадях, поучаствовать в шоу-программе.

Стоит добавить, что плов – очень древнее блюдо. За века своего существования накопились сотни вариаций его приготовления, но где именно плов был впервые приготовлен, историки не знают. Однако есть предположение, что принципы приготовления плова сложились на Ближнем Востоке и в Индии не позднее 2-3 веков до нашей эры, то есть с началом возделывания риса на Ближнем Востоке.

Гора Пидан

Наконец-то пришло максимально безопасное время для восхождения на самую знаменитую гору Приморского края – Пидан, высота которой 1332 метра. Для тех, кто еще не был там, путешествие может стать настоящим приключением, а для тех, кто уже поднимался на вершину, повторить активную прогулку по лесному массиву не будет лишним.

Главное в таком восхождении для новичков – выбрать опытного инструктора, знающего тропы. Конечно же, можно поискать более дешевые объявления от индивидуальных проводников на ФарПосте, но лучше воспользоваться услугами проверенной турфирмы. Одна из таких – «5 Звезд», тем более что стоят такие услуги не дорого.





Всего за 2 тыс. рублей с человека турфирма организует дорогу до Шкотовского района, где находится Пидан, а затем пересадит путешественников в проходимую машину типа Урал, чтобы доставить их по лесной дороге к подножью Пидана, проведет инструктаж и сопроводит на вершину, где можно отдохнуть и пофотографироваться. Путь на вершину в группе составляет примерно 3-4 часа, а спуск - и того меньше. С собой лучше взять подходящую одежду и трекинговые ботинки, а также еду на перекус. Путь предстоит не сложный, но и не простой: придется преодолеть таёжную тропу, которая проходит по большим камням, крутые подъемы, бревна, броды. Опытные инструкторы предупреждают, что для неподготовленных туристов такой путь может стать экстремальным: при неосторожном движении возможны вывихи и растяжения.

Если попросить проводника, то он расскажет об истории горы, а также о легендах, которые ходят в народе вокруг нее. Так, вершина Пидана считается магическим центром Земли: люди приходят сюда, чтобы загадать желание, и оно сбывается, если верить.

В переводе с бохайского языка Пидан – это «Камни, насыпанные богом». Есть легенда, что в период Бохайской империи здесь были установлены каменные стражи-маори и сооружена знаменитая стена Пидана.

- Неутихающий интерес к горе также подпитывают легенды о «Белой Женщине» и «Летающем человеке», невероятные истории очевидцев загадочных явлений, связанных с горой, - рассказывают в турфирме «5 Звезд». – Наши туристы, превозмогая усталость, поднимаются на Пидан и всегда загадывают желания! Очень важно что-нибудь сделать для исполнения своей мечты, а здесь вы на целый километр ближе к Космосу, так что вас обязательно услышат.

Фото Ирины БАРАННИК.

Елена АБАШЕВА.