В крае появятся "Безопасные города"

В пяти пилотных зонах Приморья законодатели края одобрили внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Как сообщили в пресс-службе законодательного собрания, «В рамках реализации концепции построения и создания АПК «Безопасный город» в состав пилотных зон вошли Владивосток, Артём, Уссурийск и Надеждинский район, а также в связи со сложной обстановкой с угольной пылью – город Находка».

Возможности этой системы будут использованы для контроля вредных веществ в городском воздухе, в контроле безопасности дорожного движения, в мониторинге землетрясений, цунами, тайфунов и паводков.

Тысячи кедров высадили на «Земле леопарда»

В воскресенье, 29 апреля, в национальном парке «Земля леопарда» сотрудниками этой ООПТ, местными жителями и специально приехавшими добровольцами были высажены несколько тысяч саженцев корейского кедра, выращенных в лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

Впервые подобную акцию на заповедной территории провели в 2011 году. Благодаря этому кормовая база диких животных со временем должна стать богаче, и это позволит увеличить здесь численность копытных и хищников – дальневосточного леопарда и амурского тигра, для которых они являются основными объектами охоты.

Горожане вычистили Владивосток

В администрации Владивостока подвели итоги субботника, прошедшего 21 апреля.

В нем активное участие приняли около 30 тысяч человек, которыми на городских и подведомственных территориях в рамках акции было собрано более 10 тысяч мешков мусора, или около 5 тыс. кубометров, которые были отправлены на «Спецзавод №1». Было высажено 489 саженцев деревьев и 911 – кустарников.

Субботник увенчал городской двухмесячник чистоты, в рамках которого было прочищено и отремонтировано более 1 700 метров ливневой канализации, приведены в порядок не менее 100 детских площадок, 670 мусорных контейнеров, 440 скамеек, 3 900 метров леерных ограждений. Были установлены 24 новых урны и 13 скамеек, помыто и отремонтировано 618 козырьков, 78 чердаков, 29 кровель, 103 лестничных клетки и 90 подвалов в многоквартирных домах.