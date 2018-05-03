Открыть глаза на Солнце

Передовые технологии, использующие нетрадиционные виды энергии в Приморье остаются мало востребованными

Энергия Солнца практически вечна, и ею надо просто умело научиться пользоваться. Она постоянно будоражит умы специалистов и изобретателей и дает новые надежды в День Солнца, который в этом году отмечается 3 мая.

Внедрению нетрадиционных видов энергии особое внимание уделяет и государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, поощряющая научный поиск и предпринимательскую инициативу в таких проектах.

Тепло оказалось дорогим

Профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ отмечает, что после относительно недавнего двукратного падения рубля по отношению к основным западным валютам импортные солнечные технические системы резко подскочили в цене. Даже китайские, ранее относительно привлекательные для потребителей, сегодня пугают их ценой. Они даже исчезли из экспозиций отечественных строительных выставок, поскольку ими перестали интересоваться.

Сегодня срок окупаемости системы солнечного водяного отопления и горячего водоснабжения китайского производства хорошего качества составляет около 30 лет при гарантии ее эксплуатации - 25 лет.

Однако этот рыночный катаклизм оказался на руку пассивным солнечным технологиям, которые предлагаются архитекторами. Это, во-первых, обогрев дома при помощи зимних садов, «солнечных комнат» и солнечных веранд. Во-вторых, привлекательными становятся атриумы - холлы в два-три этажа, развернутые витражами на юг. И, в-третьих, интересен даже прямой солнечный обогрев через окна дома, выходящие на юг.

При этом два первых варианта предпочтительнее последнего - от сильного солнца сегодня люди наоборот стараются спасаться за жалюзями и шторами, и тепло большей частью отражается ими назад - в природу. Лучший вариант по эффективности использования энергии солнца - это солнечная комната, которая в силу своей автономности в планировке дома может круглый год отапливаться исключительно солнцем.

В сравнении цена - результат, пассивные солнечные технологии в условиях южного Приморья уверенно выходят на 50% долю в отоплении частного жилого дома, несмотря на применение дорогого селективного стекла. При этом стоимость витража из него на порядок ниже стоимости солнечного коллектора. Витраж не требует техобслуживания, и срок его эксплуатации при хорошем качестве равен сроку жизни самого жилого дома.

Павел Анатольевич, отмечает, что по экспертным оценкам экспериментального для Приморья солнечного соломенного дома в Вольно-Надеждинске, в южном Приморье сегодня оптимальнее всего применять симбиоз систем: пассивную солнечную архитектуру с вкладом в отопление здания 50% стоит дополнять электрообогревом, используя водяные солнечные коллекторы для бытового горячего водоснабжения. При дублировании солнечной системы электробойлером, потребление электричества на обогрев дома может быть снижено на две трети.

Если выходить на полную автономность дома по отоплению, например, на дальневосточном гектаре, то он должен быть дополнен воздушным рекуператором. При этом атриум стоит трансформировать в солнечную комнату, что дает большую отдачу солнечного тепла в дом. Можно сделать полностью стеклянный дом на юг, со стеклянной кровлей - как в теплицах, что даст полный обогрев помещений днем, но при этом будет очень жарко, а ночью, наоборот, холодно.

Кстати, пассивная солнечная архитектура позволит не только обогреть дом зимой, но и отказаться от кондиционера жарким летом, когда прохладу можно будет получать за счет эффекта «солнечной трубы» в атриуме.

На пассивные технологии начали переориентироваться и «солнечные» фирмы, которые сейчас начали рекламировать воздушные солнечные обогреватели - черный металлический лист под селективным витражом, что является одной из разновидностей пассивного солнечного отопления.

Мусор надо уничтожать пиролизом

Известный приморский изобретатель и рационализатор Юлий РЫЛОВ считает, что традиционная утилизация мусора мусоросжигательными заводами имеет много минусов. Но есть экологически чистая технология, использующая энергию Солнца - это температурное разложение мусора до состояния мономеров путем пиролиза.

- В этом случае энергию ископаемых энергоносителей и электроэнергии не используют, а только энергию солнечного излучения и энергию, которая содержится в мусоре. Проблемой является только утилизация тепла плазмы - 1200-1300 градусов - на отопление или горячее водоснабжение. А сопутствующий синтезу газ может быть использован для изготовления моторного топлива или авиационного керосина, - считает Юлий Меркурьевич. - Остывшая плазма - это уже вторсырье.

Эту технологию для своего базового проекта «Энергоэффективные технологии и альтернативная энергетика» с учетом разработок Юлия Рылова решила привлечь Инженерная школа ДВФУ с изготовлением солнечного концентратора на основе его изобретений. Эта технология защищена патентами России, Германии и сертификатом Европейского патентного ведомства (ЕПВ).

Внедрение пиролиза мусора - довольно сложно, как и другие технологии с использованием солнечных концентраторов, но возможности, которые эта технология обещает, впечатляющи. Для того, чтобы ознакомиться с описанием изобретений и формулами, которые показывают возможности технологии, можно зайти на сайт Роспатента в открытом реестре и ознакомиться с технологией первой ступени концентрации солнечной энергии по номерам патентов №№ 2300058; 2430311; 24420082. А с патентом ФРГ и сертификатом ЕПВ, выданными Юлию Рылову, и с информацией о выполненном объеме НИиОКР по технологии оптической концентрации солнечного излучения можно ознакомиться в Департаменте природных ресурсов и экологии Приморского края, куда автором была представлена полная информация по этому поводу. Он считает, что эта технология не может быть чужеродной и вредной окружающей среде.

По его мнению, солнечные концентраторы, помимо пиролиза мусора, могут быть широко использованы в экономике края во многих других случаях, когда требуются высокотехнологичная энергия и тепло.

КСТАТИ

Даже солнечная энергия в Приморье дороже, чем в Хабаровском крае

Активное внедрение использования солнечных батарей в Приморье, видимо, остается в прошлом. Специалисты администрации Приморья полагают, что в обычных условиях города или села солнечная энергия сильно уступает по цене энергии, получаемой от традиционных источников, достигая стоимости в 25 рублей за 1 квт/час.

Солнечную энергию в крае предлагают использовать там, где обычные источники использовать либо нерационально, либо просто невозможно - это отдаленные районы, куда подача электроэнергии очень дорога, или на тот же «дальневосточный гектар», который желательно сделать во всех отношениях автономным.

И в этом деле соседи, похоже, начинают нас опережать. Так в Охотском районе Хабаровского края на территории месторождения Светлое решено построить промышленную солнечную электростанцию мощностью один мегаватт, которая позволит уменьшить зависимость добытчиков от дизельных генераторов, на сегодня обеспечивающих энергией практически всю инфраструктуру предприятия.

Солнечная электростанция даст возможность отказаться от очень проблематичного ежегодного завоза около 250 тонн дизельного топлива. По данным компании «Хевел», которая построит солнечную электростанцию, 1 мегаватт ее мощности даст потребителю ежегодно 1,2 гигаватта нетрадиционной энергии.

На фото: Коттедж может питать энергия Солнца - батареи солнечных концентраторов могут заменить ТЭЦ.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.