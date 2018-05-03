Владивосток лишается зеленых насаждений

Городским управлением охраны окружающей среды и природопользования Владивостока в этом году в реестр разрешений зеленых насаждений, подлежащих сносу, занесено уже 9 246 деревьев.

Основной снос деревьев производится в районе бухты Лазурной – для подъездных дорог к участкам индивидуального строительства жилья на участках, выданных для многодетных семей. Эта цифра пока не учитывает деревьев и кустарников, которые будут вырубаться непосредственно на участках

Более 600 деревьев были определены под снос в районе строительства ЖК «Изумрудный» на Второй Речке. Под строительство трех многоэтажных зданий на Патрокле в районе ул. Можайской, 5 планируется уничтожить еще более тысячи деревьев. Около 680 деревьев вырубит на участках строящихся объектов компания ООО «Ренессанс Актив» в районах ул. Третьей и Лесной. Остальные деревья в основном уничтожаются в разрастающемся частном секторе, при санитарных рубках в зеленых зонах города, и при строительстве и реконструкции отдельных жилых и нежилых зданий и комплексов. Список предложенных к сносу деревьев в течение года будет пополняться. Однако специалисты мэрии отмечают, что значительное количество деревьев и кустарников в городе вырубается без разрешений.

В Приморье выбран оператор по обращению с ТБО

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Приморье после подведения итогов конкурса стал владивостокский «Спецзавод № 1». В этом статусе предприятию предстоит работать в ближайшие 10 лет. Богатый опыт коллектива, переход на новые технологии, работа по снижению экологического ущерба – все это предопределило выбор конкурсной комиссии.

Сейчас прорабатываются аспекты будущей деятельности регионального оператора по обращению с ТКО, и готовится к заключению соглашение между ним и администрацией Приморского края. Определено, что главным делом регионального оператора станет обеспечение регулярного, безопасного для населения и окружающей среды качественного сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО на территории всего региона.

Помимо прежних задач, которые решались муниципалитетами, региональному оператору предстоит организовать сбор и утилизацию мусора в частном секторе и на различных отдалённых территориях, подвергающихся нашествию несанкционированных свалок, оборудовать места сбора ТБО и провести разъяснительную работу с населением.

Липу вырубают – мед пропадает

На прошедшей во Владивостоке совместной пресс-конференции представителей Всемирного фонда дикой природы (WWF), Союза пчеловодов Приморского края и ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН было отмечено, что пчеловодство в Приморье дает постоянную занятость для 7 000 человек, а рынок, в том числе внешний, благодаря этому получает экологичный, полезный и вкусный продукт.

И основные его объемы производятся благодаря главному дальневосточному медоносу – липе. Одно время на ее рубки в крае был наложен запрет, но в настоящее время он не действует, и ценное дерево в больших объемах вырубается на экспорт. Председатель Союза пчеловодов Приморья Рамиль ЕНИКЕЕВ отметил, что отрасль видит надежду, что рубкам липы положат конец, и этому служит гарантией принципиальная позиция по этому вопросу врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО и члена Совета Федерации Светланы ГОРЯЧЕВОЙ.

Уже около трех лет в крае работает рабочая группа по сохранению липы, и поэтому у нас ситуация несколько лучше, чем в соседних регионах. Но в целом по Дальнему Востоку, по данным экспертов WWF России, реальный объем вырубленной липы в 2016 году составил 0,75 млн кубометров, что в 4,35 раза выше объема, официально разрешенного к заготовкам. Значительное превышение показывает и экспорт дальневосточной липы за рубеж.

Пляжи чистят от нефтепродуктов

Свыше 80 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта с пляжей в районе ст. Океанской во Владивостоке вывезли работники Муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Участок берега, находящийся в ведении ФГКУ «ДВ территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ, оказался загрязнен нефтепродуктами, содержавшимися в льяльных водах, сброшенных с судов.

Администрация Владивостока, обратившись в Минобороны РФ с просьбой принять срочные меры по очистке берега, а также – в УМВД России по Владивостоку, в военную и природоохранную прокуратуры по принятию мер реагирования и наказания виновных, все же не стала ждать милостей от военных и отдала команду своему предприятию – чистить берег. Для этого были выделены фронтальный погрузчик, машины и рабочие. В итоге основное загрязнение устранено, но до сих пор любители природы приносят специалистам птиц, которых приходится отмывать от мазута.

До этого следы выбросов нефтепродуктов были обнаружены и в районе бухт Соболь и Патрокл, куда они довольно часто попадают с рейда, где команды судов сбрасывают в воду и льяльные воды, и мусор, которые затем приходится убирать волонтерам по берегам Владивостока.