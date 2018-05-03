Идет охота на клеща

На сотнях гектаров наиболее посещаемых лесопарковых территорий Приморья продолжают проводиться акарицидные обработки

Считается, что из примерно 30 000 видов клещей лишь около 5 000 являются переносчиками опасных для человека вирусных заболеваний, приводящих к летальному исходу либо инвалидности. В России лишь на два вида клещей приходится основной вал печальной статистики - таежный и собачий. Причем по своим отрицательным последствиям контакты с заразными клещами в нашем крае оказываются в 7 раз выше, чем в среднем по России.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю отмечало, что в эпидемиологический сезон прошлого года в медицинские учреждения в связи с присасыванием клещей обратились 7 201 человек, в том числе 1 666 детей. В 26 случаях пробы на клещевой энцефалит оказались положительными. В двух - люди умерли. Еще один летальный случай был зафиксирован годом ранее. При этом выяснилось, что умершие не проходили вакцинации против энцефалита. Это, вероятно, и сказалось.

По данным этого ведомства, к 23 апреля этого года к медикам в связи с присасыванием клещей обратились 141 человек в 24 административных образованиях края. Если прошлый год в целом показал среднюю по многолетним данным статистику обращений, то начало этого года дало уменьшение их количества по сравнению с аналогичным периодом предыдущего почти вдвое.

Из лабораторно исследованных 97 клещей, антиген вируса клещевого энцефалита был обнаружен в одном случае от клеща, присосавшегося к человеку в районе пос. Кипарисово, в двух случаях были обнаружены возбудители борреллиоза - в клещах с о. Русский и из Партизанска, и в двух - эрлихии с клещей на п-ове Де-Фриз и из Уссурийского ГО. Но сами по себе случаи инфекций, передающиеся клещами, у людей с начала года не проявились.

Важнейшей мерой по предотвращению опасных заболеваний, передающихся клещами, являются акарицидные обработки мест массового посещения и отдыха, которые в нашем регионе проводятся в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы. Снижение частоты встреч человека с клещом позволяет существенно снизить и частоту заболеваний.

Руководитель УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Дмитрий МАСЛОВ отметил: «В 2017 году противоклещевые мероприятия в крае были проведены на 851 объекте общей площадью 1 683 га. А в этом году запланированы акарицидные обработки на 704 объектах на площади 1 400 гектаров. В том числе, на площади 510 га на 300 объектах летних оздоровительных учреждений. Всего на сумму 11,1 млн рублей». С начала года, к 20-м числам апреля, акарицидные обработки были проведены уже на 25 объектах на площади около 47,5 га - в основном в городах Лесозаводске, Уссурийске и Партизанске.

Наиболее оптимальной обработка территорий акарицидными препаратами является в апреле или же за несколько дней до массового посещения опасной территории людьми. Ее эффективность значительно выше, если обрабатываемые участки заранее хорошо освобождают от растительности и опада, где клещи могут сохраниться.

Только что акарицидную обработку опасных клещевых участков провел Ботанический сад ДВО РАН. А вот на территориях кладбищ ее, как и в прошлом году, решили проводить летом.

Глава ведомства напомнил, что самым успешным методом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация: «Оптимальные сроки проведения прививок - холодное время года. Для тех, кто принял решение об иммунизации только сейчас, первичная вакцинация проводится уже по схеме экстренной профилактики». Однако в любом случае полный прививочный курс против возбудителя энцефалита необходимо завершить за две недели до посещения опасных клещевых мест. Для детей, пенсионеров старше 60 лет и взрослых, которые по роду занятости связаны с клещевыми территориями, прививки делаются бесплатно.

С начала этого года против клещевого вирусного энцефалита в крае было привито уже 9 486 человек, из которых 3 753 - дети.

Во Владивостоке вакцинацию против клещевого энцефалита делают всем желающим и на платной основе - в ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи», ООО «Доктор ТАФИ» и ООО «Новомед».

Вакцинация значительно снижает риски заболевания, но контакты с клещом все равно очень нежелательны. Чтобы их свести к минимуму, эпидемиологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» рекомендуют быть в опасных местах максимально внимательными, правильно подбирать себе одежду для выхода на природу, использовать отпугивающие клещей средства и обязательно осматривать себя и давать такую возможность другим.

Главный врач этого учреждения Ольга РОМАНОВА советует: «В случае присасывания клеща необходимо осторожно, вращательными движениями против часовой стрелки извлечь его из раны и сдать в одну из специализированных лабораторий, где проводятся экспресс-исследования для определения их зараженности на инфекции, передающиеся паукоообразными: клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой риккетсиоз. Это поможет правильно оценить риск заболевания и своевременно обратиться в лечебное учреждение для проведения предупредительной терапии».

В настоящее время экспресс-исследования клеща на наличие возбудителей всех этих болезней ведутся в крае в 21 лаборатории - в Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, в Кировском, Кавалеровском, Красноармейском, Пожарском, Черниговском и Чугуевском районах. То есть, снятого клеща желательно принести в лабораторию, чтобы выяснить, насколько он был опасен. Своевременные медицинские меры помогут избежать наиболее тяжелых последствий.

На фото: Важнейшей мерой по предотвращению опасных заболеваний, передающихся клещами, являются акарицидные обработки мест массового посещения и отдыха.

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