Нечего делить

Эксперты считают, что такие по-настоящему народные праздники, как День труда и День Победы объединяют общество. Многонациональное Приморье - не исключение…

Приморский край - многонациональный регион, который объединяет множество народностей. Сегодня, когда Приморье празднует свое 80-летие, своим домом его называют представители 158 национальностей. Перед государством стоит серьезная задача не только сохранить культурные ценности, обычаи и самобытность народов, проживающих в российских регионах, но и усилить межнациональные связи.

О том, насколько важно развитие сотрудничества и диалога между национальными общностями, Деловой газете «Золотой Рог» рассказала председатель Ассамблеи народов Приморского края Галина АЛЕКСЕЕВА.

- Эксперты считают, что такие по-настоящему народные праздники, как День труда и День Победы объединяют общество. Будет ли на фоне этого единства представлено многонациональное разнообразие в рамках первомайской демонстрации?

- Мы обсуждали этот вопрос на совете Ассамблеи народов Приморского края, и многие участники согласились, что во время празднования Дня труда важно показать единство наций. Ведь в зависимости от того, как дышит многонациональное Приморье, меняется и самочувствие людей, проживающих на территории края. Это очень важно, поскольку наш регион, как ни один другой, наполнен богатой национальной краской. Не зря про Приморье ходит легенда о том, что, когда бог создавал наш край, у него не оставалось ресурсов, и он взял со всех территорий понемногу, объединив их частички в одну. Мы видим это в уникальном биоразнообразии региона, разномастности рельефов и многочисленности народов. Коль все мы живем в Приморье, необходимо выступать не только за поддержку своей национальности, но и за поддержку всех народностей. Поэтому многие национальные диаспоры выразили согласие выйти в национальных костюмах на первомайскую демонстрацию. Не исключено, что в их рядах будут представители бизнес-сообщества.

Досье "Золотого Рога": Региональная общественная организация «Ассамблея народов Приморского края» была создана в 2003 году с целью развития сотрудничества между органами власти и национальными общностями. Новый драйвер роста работа Ассамблеи приобрела после 2012 года, когда национально-культурной работе в регионе стали придавать большее значение в связи с утверждением Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.

- Туристическая индустрия в последнее время регулярно обращается к этническим мотивам. Проводится ли какая-то работа в Приморье в части разработки нового туристического бренда, раскрывающего всю многонациональность территории?

- Этнический туризм сегодня активно развивается в регионе, и мы стараемся быть на волне этого тренда. В прошлом году Ассамблея проводила семинар, посвященный этнокультурному многообразию и организовала конкурс выставок народностей, проживающих в разных муниципалитетах Приморья. На нем были представлены сувенирные изделия малых коренных народностей, ювелирные украшения, предметы быта. Мы посчитали, что необходимо поддержать национальный сувенир, поэтому предложили врио губернатора Приморского края учредить звание «Народный мастер Приморья». Он эту инициативу поддержал, и я думаю, что в ноябре мы уже выберем первых номинантов в рамках Конгресса народов Приморского края.

Главное условие, которое мы выдвинули к работам народного мастера - это отражение не только специфики национальности, но и Приморского края. Необходимо отметить, что уже сегодня уже есть умельцы, которые создают продукцию, отражающую национальный колорит, сочетающийся с символикой края. Такое соединение дает уникальное качество, что в итоге формирует сувенирный бренд Приморья. И это - одна из генеральных линий задач Ассамблеи, и мы надеемся привнести свой вклад в туристическую отрасль, добиваясь тем самым большей привлекательности региона.

Безусловно, в вопросах создания национальных сувениров или национальных костюмов мы бы хотели получить финансовую поддержку. Она стала бы отличным подспорьем тем умельцам, которые занимаются этой работой, поскольку производство такой продукции с каждым годом становится все более дорогим. Например, для того, чтобы передать этническую специфику каждого атрибута национального костюма, необходимы определенные узоры, техника шитья, специфические материалы. И каждый костюм в нашем регионе не может обойтись дешевле 30 тысяч рублей, поскольку этим у нас занимаются только мастера по индивидуальным заказам, а производство не поставлено на поток. Финансовые гранты смогли бы не только поддержать уже работающих умельцев, но и привлечь к процессу создания национальных продуктов новых людей, в том числе и молодежь.

- Насколько активно молодые люди Приморского края подключаются к деятельности Ассамблеи народов?

- Привлечение молодежи к деятельности Ассамблеи народов Приморского края - одна из главных задач нашей организации. Мы должны передать принципы взаимного уважения к национальностям региона молодому поколению, показать все этнокультурное многообразие нашей территории. Поэтому у нас была сформирована группа активной молодежи разных национальностей, вошедшая в Молодежное правительство, которое работает в направлении преемственности поколений в передаче традиционного наследия. Сейчас эти молодые ребята участвуют во всех мероприятиях Ассамблеи и поддерживают наши идеи. Что очень радует: это самые яркие представители современной молодежи, которые сочетают в себе самостоятельность и умение развиваться творчески и гармонично в нашем многонациональном обществе Приморья.

- Помимо общероссийских праздников, в рамках которых можно демонстрировать национальное разнообразие народов Приморья, существует целый ряд национальных праздников. Именно во время этих мероприятий можно наиболее тесно познакомиться с особенностями культуры и быта народностей региона. Какие ближайшие праздники запланированы в Приморском крае?

- У нас есть календарь национальных праздников и памятных дат, и мы всегда заранее информируем общественность о том, где и когда состоится очередное мероприятие. В ближайшее время жителей и гостей Приморского края ожидает День славянской письменности и культуры, который состоится 22-23 мая. Один из самых ожидаемых для приморцев национальных народных праздников - Сабантуй отметим в июне-июле. Праздник проходит с 1992 года, и ежегодно наращивает популярность. Привлекает все больше внимания и праздник Новруз-Байрам, который организует гостеприимные азербайджанская и узбекская диаспоры. Мы также регулярно проводим различные конференции, посвященные народам Приморского края, фестивали, выставки и ярмарки. Одним из самых ярких событий такого формата в прошлом году стала международная конференция «Дальний Восток России и Китай: диалог культур стран-соседей», которая состоялась в апреле на острове Русском в день китайской письменности и имела большой успех среди жителей Владивостока.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Представители бизнеса охотно участвуют в национальных акциях? Проводится ли с ними какая-то просветительская работа?

- У каждой национальной диаспоры в Приморском крае существует поддержка представителей из бизнес-среды. Все, кто живет в регионе: чеченцы, поляки, армяне, немцы, корейцы, азербайджанцы и другие активно участвуют в национальных мероприятиях. Когда мы создавали организацию, в ее устав была заложена идея создания попечительского совета, поскольку мы хотели бы чувствовать плечо сильных людей и поддержку тех, кто понимает важность нашей задачи. Наше общество постепенно созревает, и многие думают не только о материальном благополучии, но и о благосостоянии народа Приморского края, который многонационален по своей сути.

На мой взгляд, желание заниматься объединительной миссией возникает, когда в доме порядок, лад, достаток, и людям хочется поделиться красотой национальной культуры с другими народностями, поэтому и появляются внутри каждой народной организации (а их более 60 в Приморье) свои лидеры-предприниматели. Например, широко известна работа Валентина ПАКА, который создал Ассоциацию корейских организаций в регионе, издает целую серию книг, связанную с заселением корейским народом территорий Приморского края, снимает документальные фильмы.

В Уссурийске другой представитель корейской диаспоры Юрий КИМ открыл образцовый центр корейской культуры. В этом же городе находится русский парк «Изумрудная долина», в котором его руководитель Сергей ВАКУЛЕНКО создает исторический культурный центр, в котором представлен не только русский народ, но и другие культуры. Он продвигает этот проект через туристическую индустрию, что обеспечивает широкое внимание аудитории к национальному многообразию.

На фото: Председатель Ассамблеи народов Приморского края Галина Алексеева: «В зависимости от того, как дышит многонациональное Приморье, меняется и самочувствие людей, проживающих на территории края».

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