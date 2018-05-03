В строю Бессмертного полка

Ежегодная гражданская акция «Бессмертный полк» 9 мая стала неотъемлемой традицией для многих приморцев

Великая Отечественная война - значимая веха в истории нашей большой страны и, без сомнения, каждой российской семьи. Фотоснимки мужей, отцов, дедов и прадедов, родных и близких, сражавшихся на фронтах и внесших свой вклад в дело Победы, бережно хранимые многие десятилетия, 9 Мая превратились в символы единения всего нашего народа. А шествие «Бессмертный полк» стал гражданским крестным ходом в День Победы, который в миг приобрел международные масштабы.

В прошлом году в «Бессмертном полку» участвовало 16 миллионов человек в 50 странах мира. Организатором первого всероссийского шествия, проведенного в Томске в 2012 году, выступила телекомпания «ТВ 2». Однако похожая акция состоялась в Тюмени в 2007 году по инициативе журналиста Геннадия ИВАНОВА, ныне сопредседателя движения «Бессмертный полк России».

Владивосток на марше

9 Мая в День Победы в большинстве городов и поселков Приморья формируется свой «Бессмертный полк». Принять участие в акции могут все желающие. Предварительная регистрация участников не нужна. В нынешнем году запущена также интернет-площадка «Бессмертного полка». Волонтеры многих городов России и Приморского края, в частности, помогут горожанам включить родственника в его ряды с помощью Всероссийского сайта акции www.moypolk.ru. Каждый желающий также может самостоятельно внести необходимую информацию о своих близких на этом сайте.

Во Владивостоке торжественное шествие горожан в праздничной колонне с портретами своих родственников-фронтовиков стартует сразу после парада войск и военной техники. Впервые «Бессмертный полк» был сформирован в краевом центре 9 Мая 2013 года, с каждым годом количество его участников возрастает. В 70-ю годовщину Великой Победы отдать дань памяти фронтовикам пришли 15 000 владивостокцев. В 2016 году встали в строй 35 тыс. горожан. В прошлом году в составе «Бессмертного полка» только во Владивостоке прошли более 50 тысяч человек. Впервые к шествию присоединилась делегация провинции Хэйлунцзян с портретами родственников - бойцов 88-ой интернациональной бригады 2-го Дальневосточного фронта.

В 2018 году шествие владивостокцев в память об участниках Великой Отечественной войны состоится по традиционному маршруту – от дома № 19а по ул. Алеутской (здание «Серая лошадь») до дома № 73 по ул. Светланской и завершится у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной. Построение колонны начнется в 9:00.

Как отмечают в мэрии Владивостока, участники акции могут пройти в строю с обычной фотографией любого размера. Контактная линия штаба «Бессмертного полка» во Владивостоке работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 18:00, тел. 8 (423) 222-08-38, 222-39-65, 261-41-80, 261-44-00, 261- 42-85.

9 Мая для ветеранов Великой Отечественной войны на центральной площади Владивостока будут установлены трибуны, чтобы они с комфортом могли посмотреть Парад Победы. Все желающие будут наблюдать за Парадом Победы с Океанского проспекта и на улице Светланской (на противоположной от площади стороне).

После Парада и шествия на площади Борцов за Власть Советов… и в скверах Владивостока начнут работу тематические локальные площадки, прозвучат песни военных лет, артисты представят хореографические композиции. Традиционно в Адмиралтейском сквере будет организована для горожан полевая кухня «Солдатская каша».

Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком. В этом году салютом можно будет полюбоваться в трёх точках – на центральной площади Владивостока, на острове Русском (Подножье) и в посёлке Трудовом.

Уссурийск развернет знамя Победы

В Уссурийском городском округе акция проходит с 2014 года. В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 10 тыс. жителей. Уссурийск стал первым городом Приморья, присоединившимся к акции «Звезда нашей Великой Победы». Копию Знамени Победы размером 200 кв. м развернули два года назад у Вечного огня в Уссурийске, а в 2017 году пронесли перед выходом парадных расчетов на марш.

В нынешнем году 23 апреля в Уссурийске традиционно начала работать горячая линия по вопросам участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Звонки от уссурийцев будут принимать волонтеры. Они расскажут о времени движения Бессмертного полка и его маршруте, дадут консультацию по оформлению штендеров с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Горячая линия будет работать в будние дни с 15.00 до 17.00 по телефону 8 (4234) 32-57-63 до 7 мая включительно. Подробности проведения акции можно также узнать в отделе по взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа с 9 до 18 часов по телефону 8 (4234) 32-43-83 (в рабочее время).

Сбор участников «Бессмертного полка» 9 Мая в Уссурийске начнется в 9.30 у мемориального комплекса воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов (ул. Краснознаменная, 80). После окончания военного парада колонна организованно шествует по улицам Краснознаменной, Чичерина, Некрасова к центральной площади.

Находка формирует колонны

По сложившейся традиции, колонну «Бессмертного полка» в Находке возглавят участники шествия с портретами находкинцев - Героев Советского Союза. Волонтёры или родственники пройдут с изображениями Ивана СЕЛЕДЦОВА, Виктора БЛОХИНА, Алексея ЛАРИОНОВА, Максима АПАРИНА и Бориса СИДОРЕНКО.

Ожидается, что в нынешнем, 2018 году, в рядах «Бессмертного полка» пройдёт около полутора тысяч находкинцев, родственников фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников. Координатором всероссийского общественного движения в Находкинском городском округе выступает Музейно-выставочный центр (МВЦ). По телефонам: 8 (4236) 69-84-92, 65-64-26 сотрудники готовы дать консультацию по вопросам участия в акции «Бессмертный полк». На сайте МВЦ размещена информация о компаниях, предоставляющих услуги по изготовлению портретов для акции.

Колонна в Находке начнет формироваться в районе площади Совершеннолетия в 9.00, шествие станет завершающим этапом городского митинга, посвященного Дню Победы. Сопровождать «Бессмертный полк» будут волонтеры, которые помогут участникам держать ровные ряды. У Мемориала Победы участники шествия возложат цветы к Вечному Огню, после чего продолжат движение к сопке Тобольской, где представители Находкинской Епархии совершат заупокойную литию в память о погибших в той страшной войне.

КСТАТИ

Адреса изготовления штендеров

Управлением по делам молодежи администрации Владивостока были достигнуты договоренности с организациями по изготовлению фотопортретов и штендеров.

Компания «Сервис Плюс» (ул. Алеутская, 45а, строение 2, вход со стороны ул. Фонтанной, время работы: с 9 до 19 часов, в выходные и праздничные с 10 до 19 часов, тел. 222-18-63) до 25 апреля оказывала бесплатные услуги по изготовлению фотографии А3: сканирование, обработка (ретушь фотографии), макетирование (подпись Ф.И.О., вставка в готовый макет) и печать фотографии формата А3. После указанного срока работа с фотоснимком, ламинирование и приобретение штендера - за счет средств заказчика.

Типография MaxPrint (ул. Светланская, 145, оф. 1, остановка «Авангард», ежедневно с 9 до 18 часов, тел.: 200-25-99, 201-54-94) изготавливает фото со штендером под ключ за счет средств заказчика.

Рекламное агентство полного цикла «Презент» (ТЦ «Луговая», 1 этаж, павильон 28, тел.: 298-10-70, 295-75-05, ежедневно с 10 до 19 часов без выходных и перерывов) оказывает услуги по изготовлению транспаранта под ключ, а также услуги по распечатке, ламинированию, продаже штендера и монтажу фотографии на штендер за счет заказчика.

В Находке транспарант с фотографией можно заказать по следующим адресам:

- рекламно-производственная компания PR-Master, г. Находка, ул. Ленинская, 2а, корпус 1, офис 105 (за железнодорожным переездом), пн-пт с 10-00 до 19-00, сб с 11-00 до 16-00, телефон 77-71-68;

- Торговый двор «Купеческий» (1-й этаж, за продуктовыми отделами), ул. Сидоренко, 1, ежедневно с 10-00 до 20-00;

- рекламно-производственная компания «Реклама без границ», ул. Нахимовская, 14а, офис 305, пн-пт с 9-00 до 18-00, телефон 69-65-55;

- рекламно-производственная мастерская «Эшер», Находкинский пр-т, 16 (здание администрации города, вход со двора), пн-пт с 9-00 до 18-00, телефон 69-28-95;

- рекламное агентство «Ромашка», ул. Луначарского, 10а, пн-пт с 9-00 до 18-00, телефон 75-00-33.

На фото: 9 Мая в День Победы в большинстве городов и поселков Приморья формируется свой «Бессмертный полк».

Фото автора.