Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
WWF России поддержал фестиваль юных журналистов "Пробный шар" в Приморье
WWF России поддержал конкурс «Моя зеленая планета» краевого открытого фестиваля школьных и молодежных СМИ «Пробный шар», главным организатором которого является СЭОО «Первоцвет» поселка Лучегорск Приморского края.
27-28 апреля в приморском поселке Лучегорск, рядом с национальным парком «Бикин», высадился медиа-десант школьных и молодежных СМИ. 11 команд из разных городов и поселков Приморья и Хабаровского края в районном дворце культуры представляли школьные газеты и телестудии, участвовали в квесте «Журналистское расследование», показывали уже прошедшие отбор жюри видеоролики и тут же снимали новые, голосовали за лучшую фотоработу, и, конечно, получали призы. В Год ООПТ WWF России в рамках проекта «Амурская природоохранная коалиция» стал партнером фестиваля в конкурсе «Моя зеленая планета».
«Охраняемые природные территории в Год 100-летия заповедной системы России – отличная тема для командировок и публикаций, – напутствовала ребят, вручая награды в номинациях «Эко-объектив», «ЭКО-перо», «ЭКО-фото» почетный работник охраны природы РФ, пресс-секретарь Амурского филиала WWF России Елена Старостина. – Я надеюсь, что благодаря фестивалю вы не только обретете новых друзей, но и сами станете настоящими друзьями ближайшим к вам заповедникам, национальным паркам, и расскажите о них в СМИ. Так, как это сделали уже, например, ребята из Детской телевизионной студии «ШИП» поселка Лучегорск в своих фильмах о природе реки Бикин и самом молодом на Дальнем Востоке нацпарке».
«В Приморском крае проводится всего два мероприятия подобного уровня: Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга» во Владивостоке и наш Открытый краевой фестиваль среди школьных и молодежных СМИ «Пробный шар», – говорит директор фестиваля, руководитель СЭОО «Первоцвет» Наталья Продан. – Фишка нашего фестиваля заключается в том, что мы стараемся организовывать мастер-классы с практическими заданиями. Ребята не только получают теоретические знания от опытных журналистов, операторов, фотографов, но и пытаются тут же применить их, попробовать свои силы – сюда приезжают именно за этим. Ведь фестиваль не даром называется «Пробный шар» – это по-настоящему открытая площадка для творчества, для молодых людей, которые делают свои первые шали в журналистике».
«Пробным шаром» фестиваль стал и для членов приморского экологического пресс-клуба «Последняя среда» – журналистов ведущих СМИ Владивостока, которые в этом году вели мастер-классы. Так, корреспондент «Новой газеты во Владивостоке» Марина Черных провела занятие на тему «Экология и СМИ. Практика - журналистское расследование». Марина Божко, интернет-редактор Издательской компании «Золотой Рог», преподаватель кафедры Высшей школы телевидения ВГУЭС, познакомила ребят с современными электронными СМИ и соцсетями. Практическим заданием стала подготовка постов в соцсетях о фестивале «Пробный шар». Елена Старостина, пресс-секретарь Амурского филиала WWF России, рассказала о том, что такое пресс-релиз и как его готовить.
ОТВ Приморье. Фестиваль «Пробный шар» собрал юных журналистов со всего Дальнего Востока.
Важно отметить, что «Пробный шар» входит в число фестивалей-партнёров Межрегиональной общественной организации «Детское медийное объединение “Бумеранг», которая проводит одноименный Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества в ВДЦ «Орлёнок». Фестиваль взаимодействует с региональной общественной организацией «Творческое объединения «ЮНПРЕСС» и общероссийской «Лигой юных журналистов». Учредителями и организаторами фестиваля являются департамент образования и науки Приморского края, администрации Пожарского района Приморья и Лучегорского городского поселения, управление образования Пожарского района, социально-экологическая организация «Первоцвет» и детская телестудия «ШИП».
studio_ship "Нас объединил Бикин"
Мультфильм мультстудии "ШИПитошка" детской телестудии "ШИП"
Автор фото – Марина Божко / Экологический пресс-клуб «Последняя среда»
Новости тематики
- WWF России поддержал фестиваль юных журналистов "Пробный шар" в Приморье
- В Приморье большая тигриная семья попалась в фотоловушку в Лазовском заповеднике
- В Приморье лесорубу вынесли приговор
- В Приморье в Лазовском заповеднике мониторят пожары с помощью квадрокоптера
- В Приморье усиливается охрана национального парка "Бикин"
- Эксперты выяснили причину гибели тигра Упорного в бассейне реки Гур
- Пчеловоды Приморья сохраняют природу в ареале амурского тигра
- К Приморью приближается новый циклон
- Национальный парк "Бикин" заботится о природе и о людях в Приморье
- Во Владивостоке состоялась молодёжная экологическая конференция "Человек и биосфера"
Новости раздела
- Медиафестиваль "Открытие" впервые пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита
- Путевки в ВДЦ "Океан" подарят победителям детского "хакатона" на МедиаСаммите во Владивостоке
- WWF России поддержал фестиваль юных журналистов "Пробный шар" в Приморье
- В Приморье дождей не будет до конца рабочей недели
- Маше Коломейцевой из Приморья нужна помощь
- Жителей Владивостока научат стучать "морзянку"
- Пришкольные лагеря заработают с июня
- Общественным организациям города помогают финансово
- В Приморье большая тигриная семья попалась в фотоловушку в Лазовском заповеднике
- В Приморье погода в начале рабочей недели будет неустойчивой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Абрамович покупает один из крупнейших портов Приморского края
- Приморцы оказались в шоке от стоимости установки приборов ЭРА-ГЛОНАСС
- "Примсоцбанк" приглашает партнеров на актуальный семинар
- Транспортный налог можно не платить
- Стало известно, лидер какой страны примет участие в Восточном экономическом форуме
- Северокорейская ракета взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта
- Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
- В Приморье повысят зарплаты
- Лжепенсионерка в Приморье получила около 1 млн рублей с пенсионного фонда
- Льготы по имущественным налогам действуют