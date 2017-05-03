WWF России поддержал фестиваль юных журналистов "Пробный шар" в Приморье

WWF России поддержал конкурс «Моя зеленая планета» краевого открытого фестиваля школьных и молодежных СМИ «Пробный шар», главным организатором которого является СЭОО «Первоцвет» поселка Лучегорск Приморского края.

27-28 апреля в приморском поселке Лучегорск, рядом с национальным парком «Бикин», высадился медиа-десант школьных и молодежных СМИ. 11 команд из разных городов и поселков Приморья и Хабаровского края в районном дворце культуры представляли школьные газеты и телестудии, участвовали в квесте «Журналистское расследование», показывали уже прошедшие отбор жюри видеоролики и тут же снимали новые, голосовали за лучшую фотоработу, и, конечно, получали призы. В Год ООПТ WWF России в рамках проекта «Амурская природоохранная коалиция» стал партнером фестиваля в конкурсе «Моя зеленая планета».





«Охраняемые природные территории в Год 100-летия заповедной системы России – отличная тема для командировок и публикаций, – напутствовала ребят, вручая награды в номинациях «Эко-объектив», «ЭКО-перо», «ЭКО-фото» почетный работник охраны природы РФ, пресс-секретарь Амурского филиала WWF России Елена Старостина. – Я надеюсь, что благодаря фестивалю вы не только обретете новых друзей, но и сами станете настоящими друзьями ближайшим к вам заповедникам, национальным паркам, и расскажите о них в СМИ. Так, как это сделали уже, например, ребята из Детской телевизионной студии «ШИП» поселка Лучегорск в своих фильмах о природе реки Бикин и самом молодом на Дальнем Востоке нацпарке».

















Досье "Золотого Рога": Открытый краевой фестиваль среди школьных и молодежных СМИ «Пробный шар» проводится в поселке Лучегорск Приморского края с 2008 года и является площадкой для подростков и молодежи, занимающихся журналистикой. Ребята из Приморья составляют основной костяк на фестивале. Однако «география» его участников выходит далеко за пределы Дальнего Востока. Тут и Севастополь, и Тверь, Ижевск, Киров: в целом в этом году очно и заочно в конкурсе приняли участие юные корреспонденты из 33 регионов РФ. В направлении «Телевидение» было представлено 188 работ от 44 творческих объединений, «Анимация» – 42 мультфильма от 16 мультстудий, «Пресса» – 26 публикаций в 16печатных изданиях, и «Фото» – 109 фотографий от 22 авторов.









«В Приморском крае проводится всего два мероприятия подобного уровня: Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга» во Владивостоке и наш Открытый краевой фестиваль среди школьных и молодежных СМИ «Пробный шар», – говорит директор фестиваля, руководитель СЭОО «Первоцвет» Наталья Продан. – Фишка нашего фестиваля заключается в том, что мы стараемся организовывать мастер-классы с практическими заданиями. Ребята не только получают теоретические знания от опытных журналистов, операторов, фотографов, но и пытаются тут же применить их, попробовать свои силы – сюда приезжают именно за этим. Ведь фестиваль не даром называется «Пробный шар» – это по-настоящему открытая площадка для творчества, для молодых людей, которые делают свои первые шали в журналистике».

«Пробным шаром» фестиваль стал и для членов приморского экологического пресс-клуба «Последняя среда» – журналистов ведущих СМИ Владивостока, которые в этом году вели мастер-классы. Так, корреспондент «Новой газеты во Владивостоке» Марина Черных провела занятие на тему «Экология и СМИ. Практика - журналистское расследование». Марина Божко, интернет-редактор Издательской компании «Золотой Рог», преподаватель кафедры Высшей школы телевидения ВГУЭС, познакомила ребят с современными электронными СМИ и соцсетями. Практическим заданием стала подготовка постов в соцсетях о фестивале «Пробный шар». Елена Старостина, пресс-секретарь Амурского филиала WWF России, рассказала о том, что такое пресс-релиз и как его готовить.

ОТВ Приморье. Фестиваль «Пробный шар» собрал юных журналистов со всего Дальнего Востока.

Важно отметить, что «Пробный шар» входит в число фестивалей-партнёров Межрегиональной общественной организации «Детское медийное объединение “Бумеранг», которая проводит одноименный Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества в ВДЦ «Орлёнок». Фестиваль взаимодействует с региональной общественной организацией «Творческое объединения «ЮНПРЕСС» и общероссийской «Лигой юных журналистов». Учредителями и организаторами фестиваля являются департамент образования и науки Приморского края, администрации Пожарского района Приморья и Лучегорского городского поселения, управление образования Пожарского района, социально-экологическая организация «Первоцвет» и детская телестудия «ШИП».

studio_ship "Нас объединил Бикин"

Мультфильм мультстудии "ШИПитошка" детской телестудии "ШИП"

Автор фото – Марина Божко / Экологический пресс-клуб «Последняя среда»