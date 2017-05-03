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В Приморье дождей не будет до конца рабочей недели
Первая неделя мая в Приморье больших погодных сюрпризов не преподнесет, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогодаюру»
Большая часть короткой рабочей недели ожидается без осадков. И только ближе к выходным в отдельных районах края вероятны дожди. Над Приморьем пройдут атмосферные фронты циклона, который будет смещаться с Амурской области на Хабаровский край. Температура воздуха ночью составит +7…+14 °С, на востоке холоднее, +5…−2 °С.
Максимальная температура в континентальных районах всю неделю будет в пределах +20...+30 °С, что будет существенно отличаться от температуры в прибрежных районах.
В конце недели, когда над краем будут смещаться фронтальные разделы и увеличится количество облаков, температурный фон понизится на 2–4 градуса.
В прибрежных районах самая холодная погода ожидается в середине недели — с вторжением холодного воздуха с Охотского моря температурный фон составит около +7…+14 °С.
Во второй половине недели потеплеет на 3–5 градусов.
Во Владивостоке дождей не предполагается. Усиление ветра наиболее вероятно в середине недели с охотским вторжением. Температура воздуха ночью около +6…+9 °С, максимальная температура днем в середине недели +10…+12 °С, затем повысится до +14…+17 °С.
Иван КРЫШАН.
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