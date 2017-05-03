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Медиафестиваль "Открытие" впервые пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита

03 Мая 2017, 17:00 | Приморье

Стартовал прием творческих работ на Дальневосточный медиафестиваль для молодежи «Открытие». Заявки принимаются до 20 мая, итоги конкурса подведут на МедиаСаммите-2017, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Стартовал прием творческих работ на Дальневосточный медиафестиваль для школьников и студентов "Открытие", в рамках которого параллельно проходят пять конкурсов. Среди направлений – видеопроекты, компьютерная анимация, фотография, интернет-творчество, проектные идеи и печатные работы. Заявки принимаются до 20 мая. Подведение итогов и церемония награждения победителей пройдут на площадке Дальневосточного МедиаСаммита-2017.

В этом году медиафестиваль "Открытие" впервые пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита, который состоится 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке.

К участию приглашаются школьники от 11 до 18 лет и студенты. По традиции фестиваль пройдет в два этапа. Заочный этап включает в себя пять конкурсов:

  • конкурс видеопроектов "Отражение";
  • конкурс компьютерных анимаций "Оживление";
  • фотоконкурс "Яркие моменты";
  • конкурс интернет-творчества "Паутина";
  • конкурс проектных идей "Заветное желание";
  • конкурс печатных работ "Крутая печать".

В очном этапе предусмотрено две программы: конкурсная и образовательная. Конкурсная программа проходит в формате "Медиапарад": публичная презентация и защита авторского медиапроекта. Заканчивается демонстрацией лучших медиапроектов. Образовательная программа включает мастер-классы от приглашенных экспертов, профессионалов в области медиаинформационных технологий.

Церемония награждения победителей состоится на Дальневосточном МедиаСаммите.

Ознакомиться подробнее с положением и правилами участия можно на сайте медиасаммит.рус.

Организаторы конкурса – Приморское отделение Союза журналистов России, ВГУЭС, Приморское отделение Российского Союза молодежи, школа-интернат для одаренных детей им. Н.Н. Дубинина, Высшая школа телевидения ВГУЭС, ДВФУ.

Директор Высшей школы телевидения ВГУЭС Сергей Булах:

- Несколько лет подряд медиафестиваль "Открытие" проходил в школе для одаренных детей им. Н.Н. Дубинина. Но уже в прошлом году оргкомитету поступило большое количество работ из-за пределов не только Приморского края, но и Дальнего Востока. И мы поняли, что конкурс вырос из своего формата.

В этом году мы решили переформатировать его, расширить границы и провести в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017, значительная часть программы которого как раз нацелена на молодежную аудиторию. К числу организаторов, помимо ВГУЭС, подключились Приморское отделение СЖР, ДВФУ, ведущие средства массовой информации, представители которых вошли в состав экспертного совета.

Если интеграция "Открытия" и МедиаСаммита будет удачной, то, возможно, в следующем году подумаем о расширении территориальных границ, сделав фестиваль международным.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: медиасаммит 



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