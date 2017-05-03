Путевки в ВДЦ "Океан" подарят победителям детского "хакатона" на МедиаСаммите во Владивостоке

Победителям детского "хакатона", который состоится в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017, подарят путевки в ВДЦ "Океан". Пять юных участников форума отправятся на смену "Океанский медиапарад", которая пройдет во Всероссийском детском центре с 11 по 31 августа, сообщает Деловая газета "золотой Рог".

Напомним, "медиахакатон" пройдет 8-9 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Планируется, что участниками мероприятия станут 200 детей, которые разделятся на группы по направлениям: телевидение, интернет-СМИ, социальные сети, печатные СМИ и радио. Дети встретятся с известными журналистами и блогерами, примут участие в мастер-классах по направлениям и послушают лекции. В перерывах между обучающими секциями для участников детского "хакатона" будут работать фотозоны, а на открытых площадках в зоне выставки пройдут мастер-классы по изготовлению мультфильмов, мобильной фотографии, 3D-дизайну.

— Для ребят в возрасте от 14 до 18 лет мы решили провести детский "хакатон", в ходе которого они не только получат реальные знания и навыки, но и подготовят информационный продукт, который мы потом сможем представить как постпиар нашего мероприятия, — сказала секретарь Приморского отделения Союза журналистов России Елена Ардальянова.

Авторы лучших проектов получат бесплатные путевки в ВДЦ "Океан" на смену "Океанский медиапарад".

— Мы стараемся уделять большое внимание детской журналистике. В "Океане" ежегодно реализуется программа "Океанский медиапарад", куда съезжаются юные журналисты. Кроме того, на базе детского Центра организован детский пресс-центр, где ребята имеют возможность создать некий продукт, будь то статья или интервью, который впоследствии может быть опубликован на официальном сайте Всероссийского детского центра или на официальных страницах "Океана" в социальных сетях.

На "хакатоне", который пройдет на МедиаСаммите, у ребят есть возможность проявить необходимые для журналиста навыки: коммуникабельность, любознательность, мобильность и др. Ребят, прошедших все этапы конкурса, можно смело назвать журналистами. Именно для них "Океан" организует специализированную смену, где они смогут обменяться опытом, под руководством экспертов создать медийный продукт, который впоследствии может сыграть положительную роль, например при выборе вуза, — рассказала руководитель пресс-центра ВДЦ "Океан" Мария Слюсаренко.

По словам Марии Слюсаренко, в ходе смены ребята не только весело и с пользой проведут время, но и получат ценные подарки.

— Мы заинтересованы в тех ребятах, кто действительно увлечен журналистикой и посвящает этому делу свободное время. На смене их ждет множество встреч с ведущими журналистами, известными корреспондентами, главными операторами федеральных каналов, фотографами. Наши партнеры подготовят специальные призы самым активным и талантливым участникам. Кроме того, на смене будет разыгран грант на бесплатное обучение в Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино", — сказала руководитель пресс-центра ВДЦ "Океан".

Досье "Золотого Рога": Смена "Океанский медиапарад" пройдет в ВДЦ "Океан" с 11 по 31 августа 2017 года. Цель смены — поддержка и развитие детского творчества в области информационных технологий и средств массовой информации. В программе: XI фестиваль-конкурс детской прессы, дружинное дело "Информационная безопасность", встречи с интересными людьми, фотокросс, дискуссионная площадка "СМИ нового десятилетия" (два этапа: отрядный и дружинный), спецкурс для направлений "Фото", "Видео", "Монтаж" и "Пресса", тематические экскурсии ("Дальпресс", ОТВ, Примамедиа, Владивостокская государственная телерадиокомпания (ВГТРК), Центр современного искусства "Заря"), творческие командировки на события и мероприятия, "Медиабульвар", спортивные игры, церемония награждения.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер Дальневосточного МедиаСаммита-2017.