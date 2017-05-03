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Маше Коломейцевой из Приморья нужна помощь

03 Мая 2017, 14:32 | Приморье

Родители девочки обращаются ко всем неравнодушным людям: помогите спасти их дочь!

В Перинатальном центре Владивостока 12 октября 2015 года родилась Машенька КОЛОМЕЙЦЕВА. Роды были очень тяжелыми и затяжными, а на следующий день у девочки произошло кровоизлияние в мозг, остановилось дыхание и начались судороги. Ребенок впала в кому на две недели. В результате – сильное поражение левого полушария мозга и немного задето правое.

«С рождения Маша принимает противосудорожные препараты. С марта 2016 года, после коррекции терапии, ребенка ежедневно мучают эпилептические приступы, которые постепенно убивают мозг. Ребенок не может нормально развиваться – ни умственно, ни физически. В свои 1 год и 6 месяцев Машенька неуверенно держит головку, с трудом поворачивается на один бок и обратно, не сидит, не ползает, не стоит на ножках, не берет в ручки предметы, не интересуется игрушками и окружающим миром, не гулит», - рассказывает мама девочки Евгения КОЛОМЕЙЦЕВА

Врачи поставили диагноз – последствие органического (ишемически– геморрагического) поражения центральной нервной системы. Симптоматическая фокальная эпилепсия. Задержка психомоторного развития.

Отечественные доктора предлагают радикальную операцию (отделение одного полушария мозга от другого), это может на 90% избавить ребенка от приступов. Но после хирургического вмешательства не исключены тяжелые неврологические последствия.

Родители Машеньки обратились в зарубежные клиники. Одними из первых откликнулись врачи Национального госпиталя Западная Чуо Ниигата, Япония.

«Доктора попросили нас не торопиться с операцией, т.к. после нее ребенка может парализовать. Японские медики хотят тщательно обследовать девочку и только потом принимать решение о хирургическом вмешательстве. Они уверены, что у нас еще есть шанс побороться с болезнью дочери медикаментозно. Мы не могли не воспользоваться такой возможностью, собрали денежные средства на первую поездку и вылетели на обследование в Ниигату в феврале этого года», - рассказала мама девочки

По словам родителей, в феврале они успешно прошли предложенные процедуры: суточный видео – ЭЭГ мониторинг, МРТ, КТ, МЭГ, ОФЭКТ, УЗИ, рентген, анализы крови, мочи, спинномозговой жидкости, психоневрологическое тестирование, генетические анализы и др. После чего зарубежные доктора скорректировали противосудорожную терапию и добавили новый препарат, на который положительно отреагировала девочка - количество приступов в сутки уменьшилось, а девочка начала улыбаться.

Вторым этапом лечения доктора предлагают провести курс гормонотерапии (гормон ACTH), а также курс реабилитации. Вероятность подавления приступов этим гормоном составляет 60-70 %. Приглашают их на месяц, в августе 2017 года. Цена лечения – 2,9 млн йен (1,5 млн рублей). Собственных средств семья Коломейцевых не имеет. Медлить нельзя, иначе ребенок может остаться инвалидом на всю жизнь. Родители девочки обращаются ко всем неравнодушным людям: помогите спасти их дочь!

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: Коломейцева Евгения Владимировна

Номер карты: 4276- 8500- 4431- 6633

Счет получателя: 40817810650265034239

Банк получателя: Отделение №8635 Сбербанка России г. Владивосток

ИНН: 7707083893

БИК: 040813608

Корреспондентский счет: 30101810600000000608

Код подразделения банка по месту ведения счета карты: 7086350174

Яндекс деньги (муж – Коломейцев М.Л.) – 410013604026144

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: помощь  благотворительность 



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