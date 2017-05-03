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Жителей Владивостока научат стучать "морзянку"

03 Мая 2017, 13:41 | Приморье

Музейно-выставочный центр «Ростелекома» приглашает на день открытых дверей во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

4 мая с 10.00 до 16.00 во Владивостоке в музее связи «Ростелекома» пройдет день открытых дверей, посвященный Дню радио и Дню Победы. Гости смогут посетить обзорную экскурсию по музею.

Участники узнают о развитии связи на Дальнем Востоке, увидят коллекцию телефонных аппаратов: от трубки Белла до современных сотовых телефонов и другие экспонаты, посвященные работе связистов. Дети смогут изучить «морзянку» и научиться передавать информацию с помощью оптического телеграфа Кулибина, а также принять участие в занимательной викторине.

Большое внимание в экспозиции уделено подвигу связистов в Великой Отечественной Войне.

«Посетители узнают, как работали связисты в годы войны на фронте и в тылу. Познакомятся с историей связи края, а также увидят телевизоры, радиоприемники, телефоны прошлых лет и другие редкие экспонаты», – отметил куратор музея Борис Василькевич.

В 2017 году музейно-выставочному центру «Ростелекома» исполняется 15 лет. За время его работы собрана значительная коллекция экспонатов. В музее регулярно проводятся экскурсии, на которые можно записаться по телефону: 8 (423) 240 60 58.  Адрес музея: Владивосток, Светланская, 57.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: связь  Ростелеком  музей  день победы 



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Комментарии

  • 12315:42, 03.05.2017#

    Морзянка пригодится после 3 мировой кто выживет.

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