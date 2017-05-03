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Жителей Владивостока научат стучать "морзянку"
Музейно-выставочный центр «Ростелекома» приглашает на день открытых дверей во Владивостоке, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
4 мая с 10.00 до 16.00 во Владивостоке в музее связи «Ростелекома» пройдет день открытых дверей, посвященный Дню радио и Дню Победы. Гости смогут посетить обзорную экскурсию по музею.
Участники узнают о развитии связи на Дальнем Востоке, увидят коллекцию телефонных аппаратов: от трубки Белла до современных сотовых телефонов и другие экспонаты, посвященные работе связистов. Дети смогут изучить «морзянку» и научиться передавать информацию с помощью оптического телеграфа Кулибина, а также принять участие в занимательной викторине.
Большое внимание в экспозиции уделено подвигу связистов в Великой Отечественной Войне.
«Посетители узнают, как работали связисты в годы войны на фронте и в тылу. Познакомятся с историей связи края, а также увидят телевизоры, радиоприемники, телефоны прошлых лет и другие редкие экспонаты», – отметил куратор музея Борис Василькевич.
В 2017 году музейно-выставочному центру «Ростелекома» исполняется 15 лет. За время его работы собрана значительная коллекция экспонатов. В музее регулярно проводятся экскурсии, на которые можно записаться по телефону: 8 (423) 240 60 58. Адрес музея: Владивосток, Светланская, 57.
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Морзянка пригодится после 3 мировой кто выживет.