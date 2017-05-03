Пришкольные лагеря заработают с июня

С 1 июня во Владивостоке начнут работать пришкольные лагеря, в которых смогут бесплатно отдохнуть более 10 тысяч учащихся. Подобные лагеря будут организованы и на базе учреждений дополнительного образования, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Об этом было заявлено на заседании межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и занятости детей.

Пришкольные лагеря будут работать в две смены, с 1 июня и с 13 июня. Продолжительность каждой смены - три недели. Находиться в пришкольном лагере ребенок может с 8:30 до 14:30. Здесь школьников покормят завтраком и обедом. А чтобы сделать пребывание детей интересным и полезным, для них будут проводиться экскурсии, творческие и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Светлана СМИРНОВА.