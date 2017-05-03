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Общественным организациям города помогают финансово

03 Мая 2017, 11:40 | Приморье

Некоммерческие организации Владивостока продолжают получать субсидии от городских властей

 

Администрация приморской столицы продолжает практику поддержки общественных некоммерческих организации, действующих на территории городского округа. За счет этих средств они компенсируют затраты по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другим расходам, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В этом году по итогам конкурсного отбора получателями субсидий стали 19 общественных организаций: «Спортивный Владос», общество инвалидов «Владивосток», общественные объединения инвалидов Ленинского, Первомайского, Первореченского, Фрунзенского и Советского районов, общество слепых, «Благое дело», общество инвалидов «Ковчег», общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», Совет многодетных родителей, Союз садоводов, татаро-башкирская организация «Дуслык», Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, общество глухих, общественная организация инвалидов войны в Афганистане, религиозная общественная организация «Православный приход храма Покрова Божией Матери» и совет ветеранов Фрунзенского района.

По словам Ирины САМУСЕНКО, заместителя начальника управления по исполнению программ по поддержке населения, на сегодняшний день за компенсацией на общую сумму более 500 тыс. рублей обратилось уже 9 организаций.

Светлана СМИРНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: милосердие  Благое дело  ковчег 



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