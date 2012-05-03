В Приморском крае белорусская диаспора объединяет около 16 тысяч человек

В Приморском крае зарегистрировано более 30 национальных диаспор. Есть среди них очень крупные, такие как корейская, азербайджанская, узбекская. Есть и совсем малочисленные, например, – диаспора народов Тибета.

Тема диаспор в средствах массовой информации освещается довольно редко. Тем не менее, не стоит забывать, что Россия стала домом и второй родиной для множества народов.

На кануне 1 мая – Международного дня Солидарности трудящихся - мы решили немного рассказать о жизни белорусской диаспоры, пожалуй, одного из самого близкого для русского человека по культуре и традициям народа. Белорусская диаспора насчитывает в нашем крае около 16 тысяч человек.

Заместитель председателя белорусской диаспоры Александр Иодо - коренной белорус. Каждый год он ездит на родину в Белоруссию, где решает вопросы, связанные с деятельностью диаспоры. Тесно сотрудничает с белорусским посольством в Москве и консульством в Хабаровске. Кроме этого белорусская диаспора принимает активное участие в решении ряда вопросов при администрации Приморского края, оказывает материальную помощь неимущим и малообеспеченным семьям.

Александр Владимирович Иодо - заслуженный работник культуры России, в 2008 году ему присвоено звание почетного гражданина города Владивостока и вот уже 27 лет он возглавляет Приморский Краевой Дом молодежи.

Дом молодежи является своего рода «боевым штабом», где белорусская диаспора ведет подготовку концертных программ, конкурсов, готовит сценарии национальных гуляний и других культурных мероприятий для участия в различных праздниках города и края.

Белорусы, как и все восточные славяне, известны своим гостеприимством, которое активно проявляют на День России и День Владивостока, когда на городской площади проводится выставка национальных кухонь. Участие принимают также украинская, азербайджанская, узбекская, татарская, польская, корейская и другие диаспоры. Каждая кухня уникальна и по-своему хороша. Белорусы, к примеру, встречают гостей кулинарными творениями с очень любопытными названиями. Здесь и картофель со шкварками «Бацькiн сюрпрыз», и пирожки с мясом «Вясёлые дяўчынкi», и драники «Лявонiха», и каравай «Палессе», и кисель «Пясняр-гуляка». Делятся рецептами, рассказывают о белорусской культуре и традициях. Наливают даже рюмку белорусской водки «Бацька Лукашэнка», специально привезенной из Беларуси.

Не обходят стороной белорусы и День народного единства. Артисты Дома молодежи являются официальными представителями от белорусской диаспоры на праздничных мероприятиях. От творческих коллективов «Поющие сердца», «Метелица», «Вече», «Летавица» со сцены звучат хорошо известные белорусские песни такие, как «Aлеся», «Касiў Ясь канюшыну», «Лявонiха», «Вы шумiце, бярозы». Исполняют и белорусские танцы, организовывают веселые конкурсы, например, по лепке вареников, проводят викторины по знанию истории Беларуси с призами и подарками. Устраивают концерты в Доме молодежи и ездят на гастроли по городам Приморья.

А скоро наступит лето, и впереди опять праздники, к которым нужно как следует подготовиться. И хоть Белоруссия находится на расстоянии почти 10 тысяч километров от нашего края, в душе каждого приморского белоруса живет кусочек родины, которым они охотно делятся с нами.

Анастасия Белявская.