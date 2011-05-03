В Находке появятся муниципальный пляж и яхт-клуб

Один из самых запущенных пляжей Находинского округа приведут в порядок и придадут статус муниципального. Расположенный вблизи озера Рица в бухте Прогулочной пляж являлся многие годы излюбленным местом отдыха жителей Южного микрорайона Находки. Но при этом был одним из самых неухоженных. Остов некогда сгоревшего здания, полоска каменно-песчаного пляжа - вот, пожалуй, и все описание, которое можно было до настоящего времени дать пляжу на Рице.

Администрация округа решила не только привести его в порядок, но и развернуть масштабное строительство на площадке, которая имеется неподалеку от пляжа. Ранее здесь, на достаточно большом по площади участке, проходили гонки по джип-триалу и соревнования по мотоспорту. Пляж Рица на сегодня один из самых удачно расположенных пляжей округа. В этот район ходит муниципальный транспорт, чтобы добраться до пляжа из Южного микрорайона, достаточно 10 минут на личном транспорте. Но одна беда в этом районе все же есть – это дорога, ведущая к пляжу. С нее и придется начать благоустройство территории.

На муниципальном пляже «Озеро Приморское» планируется возвести набережную с удобными пирсами, лодочные причалы и спортивные площадки. А вблизи пляжа развернется стройка, на которой кроме торговых павильонов и прогулочных зон запроектировано строительство яхт-клуба, гостиницы и развлекательного комплекса.