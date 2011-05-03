Проблемы ЖКХ отнимают много времени

Больше всего жителей Приморья беспокоят жилищные проблемы и нарушения их прав как потребителей услуг ЖКХ. Об этом свидетельствует статистика обращений к уполномоченному по правам человека в Приморском крае Владимиру Ушакову.

Жалобы граждан на проблемы в сфере ЖКХ составляют 22,1% от всех обращений населения. Наблюдается регулярный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, не подкрепленный улучшением качества предоставляемых услуг. Именно эти проблемы заставляют жителей жаловаться. Второй серьезной проблемой остается нарушение социальных прав человека - 18,9% жалоб. На третьем месте - 16,7% - реализация права человека на судебную защиту. Намного реже граждане жалуются на нарушения со стороны правоохранительных органов (10,2%), несоблюдение трудовых прав (8,7%), нарушение прав собственности на землю (5,9%).