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Проблемы ЖКХ отнимают много времени
Больше всего жителей Приморья беспокоят жилищные проблемы и нарушения их прав как потребителей услуг ЖКХ. Об этом свидетельствует статистика обращений к уполномоченному по правам человека в Приморском крае Владимиру Ушакову.
Жалобы граждан на проблемы в сфере ЖКХ составляют 22,1% от всех обращений населения. Наблюдается регулярный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, не подкрепленный улучшением качества предоставляемых услуг. Именно эти проблемы заставляют жителей жаловаться. Второй серьезной проблемой остается нарушение социальных прав человека - 18,9% жалоб. На третьем месте - 16,7% - реализация права человека на судебную защиту. Намного реже граждане жалуются на нарушения со стороны правоохранительных органов (10,2%), несоблюдение трудовых прав (8,7%), нарушение прав собственности на землю (5,9%).
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