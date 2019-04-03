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Дураков нема: дальневосточники продолжают стремительно покидать регион
Об этом свидетельствует даже достаточно умеренная в своих оценках госстатистика
Не так давно стало известно, что субсидии для переезда новых специалистов на Дальний Восток подняты с 225 тысяч рублей до 1 миллиона. Это вызвало справедливое негодование у многих дальневосточников, которые на эти деньги претендовать не смогут и продолжают покидать регион ускоренными темпами, несмотря на всевозможные «программы развития», «поддержки» и прочие «блага», которые «реализуются» на Дальнем Востоке.
В центральных регионах России все чаще встречаются предложения об открытых вакансиях на Дальнем Востоке. Федеральные чиновники уверены: ДФО остро нуждается в высококвалифицированных специалистах. Сегодня из центральной России особенно активно зазывают рабочих вахтовым методом: водителей, поваров, разнорабочих, рыбообработчиков, матросов-моряков, слесарей, сварщиков. Также нередко встречаются вакансии от нефтяных и строительных компаний. При этом согласно данным Приморскстата, за прошлый год Приморье покинуло еще 80 тыс. человек. И если переселение продолжится подобными темпами, то Приморский край по своей численности может вернуться к царским временам. Ни ориентир на Дальний Восток, заданный президентом, ни программы поддержки, ни увеличение точечных федеральных, но довольно бестолковых преференций ситуацию не исправляют.
«Откровенная профанация…»
Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Восточного института ДВФУ Евгений БУЛАХ уверен, что основная проблема региона - это несистемность существующих программ. «Традиционный подход еще с советской практики позволяет осваивать средства без учета эффективности конечного результата (рост населения как основной показатель соцэкономического роста региона). Минвостокразвития пока не в состоянии преодолеть все бюрократические барьеры федерального уровня, а чтоб они не горевали и не скучали, им добавили зону Арктики.
Решений данной проблемы, на мой взгляд, два из возможных сегодня. Во-первых, перевести регион в режим вахтового освоения и администрирования. Это кардинально изменит нагрузку за счет оптимизации социальной инфраструктуры, ее можно сократить на 80%. И, во-вторых, должно быть проведено формирование нового объединенного субъекта Федерации (из сегодняшнего состава ДФО), с единой системой управления», - поясняет эксперт.
Политолог Сергей ГРЕБЕНЮК называет главной причиной оттока населения из ДФО - несоответствие уровня и качества жизни на Дальнем Востоке с центральной частью страны. «Цены, инфраструктура, уровень зарплат - всё пока что не в пользу Дальнего Востока. Понятно, что ДФО тоже не однороден, здесь имеются свои точки роста. Так, в Приморский край едет молодёжь и трудовые ресурсы с других территорий Дальнего Востока, по сравнению с которыми у нас уровень жизни и возможности выше. Но одновременно наши приморцы стараются уехать в центральную часть страны или за границу», - говорит Гребнюк, добавляя, что если говорить конкретно о программах развития, то большинство из них - откровенная профанация, либо они решают какие-то иные задачи, отличные от привлечения населения на Дальний Восток. «В регионе нет комплексных программ, направленных на предотвращение оттока. Да и вообще, без улучшения качества жизни в комплексном понимании, никакие программы удержания у нас просто не сработают», - уверен он.
Регион-кормушка
Как ни посмотри, но единого комплексного подхода в осуществлении политики развития ДФО просто нет.
«Все существующие госпрограммы составлены в Москве. Они дали народу надежду на некое, пусть призрачное, но лучшее будущее. Однако при их исполнении все упирается в бюрократические, законодательные и прочие препоны. На местах боятся проявления инициативы, нет смелости в предложениях и решениях. И это не их вина - тренд на торможение любых попыток разумных перемен идет с самого верха, негативно сказываясь на инициаторах, зачастую шаг вправо-влево грозит уголовным преследованием.
А как быть с личным примером? Люди же не слепые. Ни один бывший губернатор не остался, например, в Приморье - все благополучно проживают в Москве. Чиновники рассказывают про прелести Дальнего Востока, а сами при первой возможности убегают в столицу. Они, по уже сложившейся традиции, считают регион своей кормушкой, но не домом. Даже полпред Трутнев, очень расхваливая «дальневосточный гектар», обещал сам его получить и заниматься марикультурой. В итоге все осталось словами», - отмечает председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль ЕНИКЕЕВ.
Псевдостимулы и псевдоразвитие
Говоря о псевдоразвитии Дальнего Востока, вспомним распиаренные госпрограммы для Дальнего Востока. В целом, за годы их реализации они никак не отразились на жизни простого дальневосточника. СПВ со скрипом, но работает, однако это - мера поддержки собственников бизнеса. ТОР имеет очень ограниченное действие, а «дв гектар» без всякой инфраструктуры и реальной поддержки - также сомнительный стимул для переезда в регион или для того, чтобы остаться здесь.
«Удаленность от культурных центров можно компенсировать более высокими зарплатами, покрывающими повышенные расходы. Когда такого не происходит, человек справедливо задается вопросом: зачем ему терпеть не самый мягкий климат и низкий уровень жизни, когда можно переехать в более сытый регион? Во всем известных двух-трех крупных российских городах расходы бюджета на одного жителя в 8-10 раз превышают расходы на жителя Владивостока, поэтому ничего удивительного, что люди уезжают туда, где им выгоднее жить», - комментирует ситуацию председатель коллегии адвокатов «Власов и партнеры» Денис ВЛАСОВ.
Эксперты сходятся во мнении: на отток граждан с территории Дальнего Востока влияют уровень дохода, стоимость и содержание потребительской корзины, пресловутые тарифы и, как ни парадоксально, – субсидирование тарифов на авиаперевозки. Последние как раз сократили психологический разрыв (удаленность ) от «большой земли», уезжать «с концами» стало проще. Депутат Заксобрания Приморского края Андрей ИЩЕНКО согласен с коллегами и добавляет к причинам «исхода» высокую стоимость жилья, сокращение производств и рабочих мест, недофинансированность медицины. Но не оставляет надежды на то, что когда-нибудь эта тенденция будет переломлена.
КРОМЕ ТОГО
Едем мы, друзья, в дальние края…
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проанализировало отклики на вакансии и данные соискателей, трудоустроенных при поддержке АРЧК ДВ на дальневосточные предприятия. В соответствии с результатами исследования, 62% всех откликов приходится на местных жителей, 38% - на жителей из других регионов России. Самая активная категория соискателей, готовых к переезду на Дальний Восток, - это граждане в возрасте от 25 до 44 лет, преимущественно имеющие высшее или незаконченное высшее образование.
Топ российских регионов, откуда приходит наибольшее число откликов на вакансии, размещенные Агентством, включает регионы центральной и северо-западной части Российской Федерации: Нижегородскую область, Ленинградскую область, Калужскую область, Архангельскую область, а также регионы Сибири: Иркутскую область, Красноярский край, Кемеровскую область. Топ регионов, куда переезжают работники, по данным АРЧК ДВ, включает: Приморский край, Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область, Хабаровский край.
Анна МАЦОВСКАЯ, фото Евгении ПРИЙМАК.
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Комментарии
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Псевдоним13:38, 03.04.2019#
Дальний Восток испокон века был местом зарабатывания денег-от матроса до совхоза был дальневосточный коэф. +повышенные пенсии. Сегодня когда зарплаты меньше чем в центре России или одинаковые а до пенсии 60-65 лет надо умудриться дожить на "на краю света", то грамотные думающие о своем поколении россияне вряд захотят здесь жить. Если государству здесь нужны люди не только на заводе Звезда и обслуживании нефтегазовой трубы, то людей надо заинтересовать. Чем. . ?. пусть думает наше безмозглое правительство. В первую очередь налоговыми и административными послаблениями в малом бизнесе.
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СЂР°Р±РѕС‚Р°СЋС‰РёР№ РїР14:33, 03.04.2019#
"москва". . . эта москва куда влезет, пиши пропало! был "приморский кондитер", влезли, теперь продукция желает лучшего. был "михайловский бройлер", влезли - приказал долго жить. теперь птица из москвы, и близ лежащих. а куда нам, коренным отсюда деться?! только на кладбище, где наши деды, и прадеды. а вы уезжайте, если есть куда и к кому. может вам и повезет!
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А что тут ловить , смотреть как землю разворовывают ? Землю за деньги официально не купить , позор !!!