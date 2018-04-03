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Пожары уже встречают заслонами
Кемеровская трагедия, унесшая жизни десятков людей при пожаре ТЦ «Зимняя вишня», в Приморье была отмечена трехдневным трауром. Надо сказать, что уже на следующий день после нее первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО на рабочем совещании поручил усилить в крае ежедневный контроль за состоянием системы противопожарного радиомониторинга, и в случае выявления фактов отключения социально-значимых объектов от этой системы максимально оперативно принимать меры.
Система противопожарного радиомониторинга региона была создана и успешно эксплуатируется в рамках краевой целевой программы «Пожарная безопасность» на 2013-2019 годы. Ее главная задача – автоматическое взаимодействие с установками пожарной сигнализации, расположенными на социально-значимых объектах, для оперативного получения противопожарной службой сигналов о пожаре и более раннего выезда подразделений на тушение возгораний.
В краевом департаменте гражданской защиты сообщили, что к системе противопожарного радиомониторинга в настоящее время в крае подключен 2 161 объект особого значения. Она выведена на 54 пульта в пожарных частях во всех городах и районах региона. Ежегодно система позволяет предотвратить и на раннем этапе ликвидировать от 20 до 50 пожаров на социально-значимых зданиях и сооружениях. В минувшем году их было пресечено 23.
В этом году, к концу марта, пожароопасная ситуация на территории Приморья усилилась, и с начала сезона было зафиксировано уже около 10 лесных пожаров. Неделю назад рост выявленных термических точек подскочил примерно с 20 до 60 за сутки. Один из пожаров затронул около 1,5 га леса в Лазовском заповеднике, в самом конце месяца серьезный пожар возник в Тернейском районе. В целом с начала сезона, по данным регионального управления МЧС РФ, огонь прошел около 500 га уссурийской тайги.
Во многих районах края уже отмечены весенние палы на землях сельхозназначения, как вызванные небрежным отношением с огнем, так и искусственными, которые необходимы с целью обезопасить населенные пункты от пожаров.
28-29 марта резонансный пожар произошел в селе Зеркальное Кавалеровского района, в тушении которого были задействованы 48 специалистов и членов добровольной пожарной дружины, а так же 11 единиц техники. Очевидцы отмечали, что у них было впечатление, что огонь, раздуваемый сильным ветром, охватил все село. Затем выяснилось, что стихию удалось укротить, но не без потерь для села – сгорело несколько построек, среди которых был магазин. Пострадали два частных дома. Без жилья осталась многодетная семья.
Ранее от огня, вызванного неконтролируемыми палами, уже пострадали несколько построек вблизи Большого Камня, сгорели две хозпостройки в окрестностях с. Корсаковка Уссурийского ГО. В этих случаях оперативное вмешательство пожарных предотвратило более серьезные последствия.
В целом ситуация в этом году по борьбе с огнем в крае значительно лучше прошлогодней, хотя сход снега и подсыхающие после этого леса и поля сейчас становятся все более пожароопасными. Многое теперь зависит от культуры и поведения населения на территориях, которые могут пострадать от стихии. И, конечно, от своевременно принятых мер.
В частности, сейчас традиционно проводятся работы по плановому контролируемому отжигу сухой растительности на землях поселений и по очистке территорий населенных пунктов от пожароопасного мусора.
Директор департамента гражданской защиты Сергей БЕЛГОЛОВ отметил, что силы и средства краевой подсистемы РСЧС серьезно подготовлены к борьбе с лесными пожарами в этом году. Против них сформирована группировка из более 11 тыс. огнеборцев и более 2 тыс. единиц техники.
Для мониторинга и тушения лесных пожаров будут задействованы самолёт Ан-2, вертолеты Ми-2 и R-44 «Приморской авиабазы». Приморской поисково-спасательной службой будут применяться квадрокоптеры, позволяющие оперативно отслеживать поведение пожаров и принимать более эффективные и оперативные меры для тушения огня. На помощь профессионалам в случае чрезвычайных ситуаций смогут прийти 230 добровольных пожарных дружин, в которых состоит более 19 тыс. приморцев и 145 добровольных пожарных команд, объединяющих более 1,1 тыс. активистов.
На фото: Приморские огнеборцы бдительности не теряют.
Фото Анны МАЦОВСКОЙ.
Ирина ПЕТРОВА.
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