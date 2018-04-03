Идет весенняя охота

Любители дичи должны помнить о главном – браконьерство подорожало

Весенний охотничий сезон короток и этим драматичен для охотников, которые пытаются ухватить удачу за хвост или правильнее - за клюв, поскольку в это время года разрешено охотиться только на водоплавающую и боровую дичь. При этом им всегда надо помнить, что государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы строго стоит на страже природных богатств региона и преследует любую незаконную добычу охотничьих трофеев.

Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в департаменте охотнадзора по Приморскому краю, в регионе в этот сезон можно добывать гусей, селезней, уток и вальдшнепов, за исключением видов, подвидов и популяций, занесенных в Красные книги РФ и Приморского края. И уже вчера, 2 апреля, завершилась охота на эти объекты в южных районах Приморья, которая была разрешена с 24 марта. То есть, в Хасанском, Надеждинском, Лазовском, Михайловском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском и Шкотовском муниципальных районах и городских территориях Фокино, Арсеньева, Артема, Находки, Партизанска, Уссурийска и Владивостока охотники уже отстреляли положенное им, и если кто-то из них продолжает здесь охоту, то рискует нарваться на серьезные неприятности.

Теперь охота переместилась в центральные и северные районы края. С 7 по 16 апреля она разрешена в Анучинском, Кавалеровском, Кировском, Пограничном, Спасском, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском и Яковлевском районах, и в Спасском, Дальнегорском и Лесозаводском городских округах. А с 21 апреля по 30 апреля включительно поохотиться можно в Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском, Тернейском районах и Дальнереченском городском округе.

Руководитель департамента охотнадзора Дмитрий ПАНКРАТОВ советует охотникам не забывать брать с собой на охоту охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку, если охота ведется в закрепленных охотничьих угодьях.

Охотник должен помнить, что охотиться он может только в пределах той территории и норм добычи, которые указаны в его разрешении, и весенняя охота проводится только из укрытий, засидок, шалашей с подсадными утками и гусями, чучелами и профилями, которые расставляются не ранее, чем за 36 часов до начала установленного срока охоты.

Правилами охоты запрещено применение огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья, стрелять по неясно видимой цели, по пернатой дичи, присевшей на провода, опоры и столбы ЛЭП. Нельзя также стрелять вдоль линии стрелков, по информационным знакам, в том числе и дорожным, межевым, рекламным конструкциям и щитам, специальным и иным информационным знакам, их опорам, а также – по жилым и нежилым помещениям.

Во время весенней охоты запрещается быть вне мест засидок, укрытий и шалашей с заряженным или имеющим заряды в магазине охотничьим огнестрельным оружием. Нельзя находиться в охотничьих угодьях в механических транспортных и плавательных средствах с включенным мотором, в том числе в не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным огнестрельным оружием.

Под запретом также применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые объектами животного мира, охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь, а также охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия этого же назначения, снаряженного дробью или картечью крупнее 5 миллиметров, и пулями.

В Приморье в период весенней охоты запрещено стрелять: в вальдшнепа на утренней тяге, с подхода, бить рябчиков, лысуху, камышницу и серых гусей, млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу.

Во время охоты требуется строго соблюдать ее правила, технику безопасности при обращении с оружием и пожарную безопасность. При этом категорически запрещено выжигать растительность в месте охоты.

Соблюдение правил и законности охоты в регионе в настоящее время контролируют 10 оперативных групп госохотнадзора совместно с полицией и Росгвардией, а также егеря охотхозяйств. Деятельность охотнадзора Приморья поддерживается Центром «Амурский тигр» и WWF России. А президент РФ Владимир ПУТИН поручил МВД России совместно с администрацией Приморского края содействовать распространению в других регионах страны положительного опыта работы приморских оперативных антибраконьерских групп.

Только в прошлом году сотрудники опергрупп охотнадзора провели в крае свыше 2,5 тыс. рейдов, во время которых конфисковали 123 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия и изъяли 46 туш незаконно добытых животных. В том числе – 16 косуль, 9 кабанов, 4 изюбрей, 12 пятнистых оленей, кабарги, гималайского и трех бурых медведей. В отношении браконьеров было возбуждено пять уголовных дел.

К сожалению, браконьерство остается грубой реальностью региона. И оно особенно вызывающе, когда касается краснокнижных животных. Кстати, прошлой весной Партизанским районным судом был установлен факт виновности жителя Находки, который в составе группы браконьеров оказался причастным к добыче в лесах Лазовского и Партизанского районов в период с июня 2011 по апрель 2012 года 6 амурских тигров, 34 гималайских и 12 бурых медведей, 7 пятнистых оленей и нескольких редких птиц. Деятельность группы была пресечена сотрудниками МВД и ФСБ России. А Приморский краевой суд обязал главного фигуранта возместить государству ущерб в размере 9,5 млн рублей.

Стоит отметить, что сегодня эта сумма была бы значительно выше. С 12 февраля этого года Минприроды увеличило таксы штрафов для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Приказ, утвержденный главой этого ведомства Сергеем ДОНСКИМ, вносит существенные изменения в методику исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам браконьерами, и по отдельным видам размеры возмещения выросли в 2-7 раз. Кстати, на охотничьих сайтах появились методики для браконьеров – как рассчитать для себя штраф.

В Приморье первый штраф по новым ставкам уже выписан – один из жителей края увлекся добычей соболя и не заметил окончания осенне-зимнего сезона. Невнимательность обошлась ему в 45 тыс. рублей.

На фото: В этом сезоне можно добывать гусей, селезней, уток и вальдшнепов.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.

Виктор КУДИНОВ.