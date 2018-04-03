Приморье отпраздновало "Час Земли"

Всемирная акция напомнила, что потреблять энергию надо бережно

24 марта этого года уже в 11-й раз общественность планеты по инициативе Всемирного Фонда дикой природы (WWF) провела международный «Час Земли». Только в нашей стране в его акциях постоянно принимают участие около 30 млн человек, в том числе десятки тысяч в Приморском крае. В этом году они проводились под общим лозунгом «Голосуй за природу».

Приморье активно присоединилось к проведению «Часа Земли» 24 марта, хотя акции начались еще 23-го и продолжались 25-го марта. В 20.30, в субботу, по призыву представителей общественных организаций и местных властей, граждане, предприятия и организации выразили свою поддержку рациональному энергопотреблению и спасению окружающей среды от теплового загрязнения массовым отключением от электроэнергии излишне освещенных помещений, зданий, сооружений, а также тех из них, освещение которых не является актуальным. Целый час, до 21.30, приморцы экономили энергию. К сожалению, представители энергетиков не смогли ответить на вопрос Деловой газеты «Золотой Рог» – насколько большой экономии удалось добиться. Впрочем, эффект от «Часа Земли» не ограничен этим коротким временем – напоминание о необходимости бережного отношения к важнейшему жизненному ресурсу действует не день и не два – это постепенно входит в культуру потребления каждого.

По поручению врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО в рамках акций «Часа Земли» электричество было отключено в здании краевой администрации, в том числе и наружная подсветка. Подсветка была отключена и на здании главпочтамта на ул. Светланской, телевышке на Орлиной сопке и на «Русском мосту». По распоряжению мэра Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО отключения энергии не в ущерб безопасности были проведены в структурах администрации города и подведомственных ей организациях. Представители власти рекомендовали жителям края на время отключить свет и электробытовые приборы и этим продемонстрировать свою солидарность со всем миром в решении актуальной проблемы. Отметим, что в регионе она активно решается в рамках Государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

К акциям во Владивостоке присоединились также кофейня «Фонтанка», STUDIO кафе и ресторан «Zuma».

По данным Амурского отделения WWF, в ДВФУ на о. Русский на час была выключена подсветка кампуса. В коворкинге «Аякс» молодежная организация «Модель ООН на Дальнем Востоке» провела большую экологическую викторину, и на открытой площадке возле главного корпуса состоялся флешмоб со светящимися палочками. А во Всероссийском детском центре «Океан» участниками таких же мероприятий стали около 300 школьников из смены «Юный дипломат». Ребятам были вручены призы от WWF и значки с символикой акции, они фотографировались на фоне баннеров Фонда и призывали других присоединиться к международной экологической акции, размещая свои фото в соцсетях с хештегом «голосуй за природу».

«Час Земли» под эгидой Приморской краевой организации ООО «РСМ» традиционно собрал активистов Владивостока в Парке Победы возле Дома молодежи. На этот раз под местным лозунгом «Сохраним амурского тигра». Свой танцевальный световой флешмоб присутствовавшим показали представители студенческих отрядов, выступил коллектив The most show. Состоялся интригующий танец при свечах, и представители WWF вручили призы участникам конкурсов, прошедших в социальных сетях накануне «Часа Земли». А «Велосветлячки» города приурочили к событию свою необычную акцию – проехали от этой праздничной площадки до Спортивной набережной на велосипедах, украшенных огоньками. Это было сделано с благородной целью: обратить внимание на проблему безопасности велосипедистов на дорогах.

В Арсеньеве представители «РСМ» совместно с учениками школы № 5 призывали беречь энергию и рассказывали собравшимся о «Часе Земли», проводилось обсуждение, как экономить энергию и другие ресурсы дома и в школе. А в Спасске-Дальнем активисты молодежного движения организовали просмотр фильма, читку стихотворений собственного сочинения и настольные игры при свечах.

В Чугуевке Клуб друзей WWF «Эдельвейс» из школы им. Александра ФАДЕЕВА в преддверии «Часа Земли» провели по всем 11 школам Чугуевского района экологический лекторий, на котором особенно говорилось об энергосбережении. А в праздничных мероприятиях, прошедших в Чугуевке, приняли участие около 200 ребят, представивших интересные экопроекты, в частности проект туристической деятельности в национальном парке «Зов тигра».

Дружина охраны природы «Тис» организовала вечер в Уссурийске для студентов Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Состоялись просмотр фильма «Земля леопарда. Карусель жизни» и дружеское чаепитие при свечах.

В самой же «Земле леопарда» сотрудники нацпарка тоже поддержали мировую акцию – на час выключили свет и все электроприборы в визит-центре в с. Барабаш и провели вечер с местными жителями со свечами, играми и песнями. Прозвучал рассказ о Часе Земли и планах ООПТ. А затем пили традиционный заповедный чай из дальневосточных полезных трав.

В селе Красный Яр Пожарского района свет во всех жилых домах погас ровно на час 25 марта. Так здесь завершили традиционный районный удэгэйский праздник «Ва:кчай ни», связанный с окончанием охотничьего сезона и днем образования ФГБУ «Национальный парк «Бикин». Состоялись обрядовые представления, охотничьи состязания, национальные танцы, выставка-ярмарка сувениров, соревнования по шахматам, большой обрядовый костер с камланием шамана и танцами с бубном. В этих мероприятиях приняло участие более тысячи человек. В том числе вице-губернатор Приморья Игорь СТЕПАНЕНКО, который отметил, что жители этого села принимают особое участие в жизнедеятельности «Национального парка «Бикин».

В ходе мероприятий «Часа Земли» во многих населенных пунктах края их участники призывали к эффективной защите заповедных земель, за «зеленую» энергетику, раздельный сбор мусора и переработку отходов.

На фото: Солнечные батареи в Приморье уже давно не в диковинку.

Фото Ирины ПЕТРОВОЙ.

Анна МАЦОВСКАЯ.