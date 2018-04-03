В год Белого аиста редкие виды - под особым вниманием

В минувшее воскресенье приморцы, как и весь мир, отметили Международный день птиц

В Приморье, по данным орнитологов, зафиксировано наблюдение 460 видов птиц, из которых многие - редкие и краснокнижные. Точное их количество спорно. И среди них – около 50 краснокнижных, встретить которых считается редкой удачей. Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, нацеленная на сохранение богатого биоразнообразия региона приносит положительные результаты – появляются сообщения о том, что птицы становится больше.

Тем не менее, немногие старожилы края все еще могут похвастаться, что видели ту же знаменитую утку-мандаринку, тундряного лебедя, японского журавля, рыбного филина, конька Мензбира или овсянку Янковского. Да что там простые жители! Даже специалисты годами фотоохотятся за некоторыми из птиц, взглянуть на которых еще в конце ХIХ века в Приморье приезжали именитые европейские орнитологи.

Редкие встречи становятся чаще

По данным Дальневосточного морского заповедника на о-ве Фуругельма в настоящее время находится единственное в России место гнездования таких редких птиц, как краснокнижные желтоклювая цапля и малая колпица. Они облюбовали эту спокойную территорию в последние десятилетия, благодаря установленному на ней заповедному режиму.

Хохлатый орел в крае тоже замечен пока только на территории нацпарка «Земля леопарда», где специалистами в целом отмечено пребывание 333 видов птиц. Кстати, недавно его работники зафиксировали пребывание на этой заповедной земле Черного грифа, прилетевшего из Монголии, где, как сообщил участник события американский орнитолог Ричард РИДИНГ, его пометили еще птенцом – 12 лет назад. Большие бирки с цифрой «17» украшали оба крыла этой птицы. Выяснилось, что в одну из прежних зим его видели в Республике Корея. Но этот вид не привязан к одному месту, и в поисках добычи, которой ему служит падаль, он меняет места обитания. И в этом году его чем-то привлек наш край. Считается, что обычно в юго-западном Приморье зимует до 200-250 особей этого вида.

Кстати, специалисты Земли леопарда отметили, что вблизи этой территории уже отмечено возвращение с юга огромных стай птиц. И одними из первых пролетели дикие гуси, зимовавшие в Корее, Китае и Таиланде.

Специалисты ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН считают, что для 255 видов птиц Приморье – родной дом. Они здесь гнездятся, рождаются и становятся на крыло. И, хотя исследования орнитологов ведутся в крае уже около полутора веков, однако природа время от времени преподносит все новые сюрпризы.

В конце минувшего года директор Амурского филиала WWF России Петр ОСИПОВ сообщил, что символом 2018 года этой организацией в бассейне р. Амур объявлен дальневосточный белый аист. И это связано с его новым учетом, который пройдет спустя 13 лет после предыдущего. И на этот раз не только в России, но и одновременно в Китае, о чем достигнуто соглашение между ответственными за перепись ведомствами двух стран.

Первые мероприятия Года аиста стартовали уже 2 февраля, в день водно-болотных угодий, а в апреле и мае День аиста будет широко отмечен во всех ООПТ на юге Дальнего Востока.

Петр Осипов о птичьей переписи в частности сказал: «Объем работ предстоит огромный, начиная с февраля, когда можно использовать снегоходы и гнезда хорошо просматриваются, и продолжится в весенне-летние месяцы – на автомобилях, вездеходах, квадроциклах, с использованием вертолета и беспилотников. Намечен не только учет, но и по возможности меченье птиц. Это позволит специалистам уточнить, каким путем летят аисты, сколько из них достигает мест зимовки, а главное – сколько возвращается к местам гнездовий. Эта работа продолжится и после 2018 года».

Мобильные технологии

К Году дальневосточного аиста WWF было выпущено мобильное приложение «Птицы Амура», содержащее разнообразную интересную информацию об околоводных пернатых этой большой территории, различные новости и занимательные истории. Это приложение позволяет желающим принять участие в учетах аиста, отмечая на карте место встречи с птицей. В конце года на отдельной конференции, посвященной желанной в многих молодых семьях птице, будут подведены предварительные итоги ее международной переписи.

Кстати, в Лучегорске в конце марта активисты экодвижения Пожарского и Дальнереченского районов совместно со специалистами WWF России провели межрайонный обучающий семинар-тренинг «Организация школьного добровольческого экологического движения «Хранители аистиных гнезд», а во Владивостоке, в рамках межрегионального экологического тренинга-семинара «Три этапа успешного решения экологических проблем: исследование + интерпретация + СМИ», была прочитана лекция «Дальневосточный аист: мониторинг и пути сохранения вида».

Координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Анна БАРМА сообщила, что за последние 15 лет к работе по пропаганде и сохранению популяции дальневосточного аиста в ДФО было привлечено более 40 тыс. человек, и движение «Хранителей аистиных гнезд» продолжает расти.

А во Владивостоке 30 марта начала работать фотовыставка, посвященная другому интересному виду редких птиц – «Фестиваль орланов». Она продлится четыре недели и проходит в Президиуме ДВО РАН. На выставке свои оригинальные работы представили 17 мастеров фотографии из Арсеньева, Астрахани, Владивостока, Лесозаводска, Москвы, Находки и Тернея. Надо сказать, что этот вид встречается даже в центре Владивостока – орланов в суровую зиму иногда видят на льдинах в бухте Золотой Рог.

Птичье царство украшает город

Первое апреля, как Международный день птиц и День орнитолога, отмечают не только профессионалы, общественники, экологи, но и многочисленные любители пернатых. Уже более ста лет тому назад в этот день была подписана Конвенция об их защите.

В нашей стране этот праздник особенно популярен. Его встречают многочисленными акциями, направленными на защиту среды обитания птиц и поддержку их питанием и разными птичьими домиками. Проходят конкурсы рисунка, шествия, экскурсии на природу, читаются лекции.

Многих птиц мы видим прямо на улицах приморских городов. Они присутствуют в них своими постоянными суетой, криками, полетами. И самые распространенные виды, которым сегодня достается основная помощь – это воробьи, голуби и чайки. Голодную тихоокеанскую чайку иногда можно увидеть рядом с голубями у постамента памятника на центральной площади Владивостока. Но есть в городе место и обычным, и голубым сорокам, воронам, синицам, поползням, бакланам, дятлам и многим другим крылатым обитателям, которых мы часто видим и слышим. Любопытно, но, рассыпав определенным образом пшено, птиц можно собрать в своеобразный хоровод или более сложную фигуру. Так, например, делают в районе детской площадки на кольце Третьей Рабочей, подкармливая голубей.

И традиционно накануне праздника птиц в городе, благодаря детям и энтузиастам, появились новые кормушки и скворечники, которые придали нашим улицам и скверам еще больше комфорта и жизни.









На фото: Приморским пернатым в последнее время уделяется особое внимание.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.

Виктор КУДИНОВ.