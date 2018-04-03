МЧС держит ледоход под контролем

Борьба с паводками в Приморье опирается на укрощение стихии превентивными мерами

Вместе с теплом в Приморье традиционно приходит и угроза наводнений. Весной – от бурно тающих снегов, а летом и в начале осени – от циклонов и тайфунов, которые выводят реки из берегов и топят наши города и села. Государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы предусмотрен большой комплекс мероприятий, нацеленных на беспрепятственный быстрый пропуск излишков воды, чтобы вред экономике региона и населению от них был минимальным. И эти мероприятия успешно выполняются.

Однако чрезвычайные ситуации не исключены и, чтобы выйти из них достойно, встречать их надо во всеоружии, рассказал в интервью Деловой газете «Золотой Рог» заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр КАПЛУНОВ.

- Александр Анатольевич, есть ли для Приморья опасность наводнений в этом году?

- Если говорить о весеннем паводке, половодье, то по предварительному прогнозу Приморского гидрометцентра вскрытие рек ожидается на территории края с третьей декады марта до середины апреля. При этом прохождение половодья по срокам будет близко к среднегодовым значениям. Проблем мы не ожидаем. Последний обильный весенний снегопад затронул территорию Хасанского района и Владивостока, а на остальной территории края снега выпало немного. По данным маршрутной снегосъемки, снегозапас является близким к норме в Пожарском, Красноармейском и других северных районах края, а в южных – до 50% от нормы. И это не повлечет за собой какие-то неприятности, связанные с существенным подтоплением населенных пунктов. Хотя, конечно, возможны локальные очаги, где выход воды на пойму в максимум половодья может вызвать незначительные подтопления. По весеннему паводку мы не прогнозируем каких-либо проблем выше муниципального уровня.

В этом году, по опыту прошлых лет, риски возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных подтоплением населенных пунктов, ожидаются в большей степени в летне-осенний период, когда к нам в край традиционно пожалуют циклоны и тайфуны. Так в 2016 году мы реагировали на чрезвычайную ситуацию российского масштаба, вызванную тайфуном «Лайонрок», а в прошлом году – на тайфун «Нору». Но что можно будет ожидать от летне-осеннего дождевого периода в этом году, такая информация у нас появится ближе к лету – от Примгидромета. Конечно, все будет зависеть от особенностей летней атмосферной циклонической деятельности.

- Есть ли на реках края угрозы ледовых заторов? Удастся ли пропустить лед без проблем – без заторов и сноса мостов?

- Традиционно в преддверии паводка мы выделяем четыре проблемных участка в Яковлевском и Красноармейском районах. В Яковлевском на них работает наша оперативная группа в составе девяти человек. Она осуществляет там мероприятия по ослаблению ледового покрова – мониторинг ледовой и в целом паводковой обстановки, распиловку и, где необходимо, чернение льда, сверление лунок.

Перед началом этой работы был сделан анализ состояния рек и их ледового покрова в обоих районах. В соответствии с подписанным актом, применение взрывчатых веществ в настоящее время по имеющимся показателям признано нецелесообразным – наблюдается полость между льдом и верхним слоем воды.

Когда эта группа в начале апреля отработает в Яковлевском районе, она передислоцируется в Красноармейский.

- А в какой степени сегодня под контролем ледовая ситуация по всем наиболее крупным водотокам края?

- В регионе действует 89 оперативных групп, в которые входят представители местного самоуправления, МЧС, МВД и других органов. И их основной задачей является именно мониторинг паводковой обстановки – чтобы своевременно увидеть где у нас проблемы и принять решения. Но в настоящий момент ничто не говорит, что у нас появятся какие-либо осложнения.

Этот мониторинг рек успешно ведется во взаимодействии с Примгидрометом. Мы контролируем температурный фон, получаем данные о суточном режиме рек с 78 гидропостов УГМС, и, соответственно, видим уровни воды, и как они изменяются. Если возникает угроза нештатной ситуации – начинается интенсивный или средней интенсивности подъем, то мы направляем туда наши оперативные группы для усиления наблюдения. Они проходят особенно тревожные места и передают оперативную информацию, а по ней мы уже принимаем соответствующее решение и меры.

- Что делается превентивно, чтобы предотвратить затопления?

- В крае на протяжении уже многих лет планово проводится необходимая работа по спрямлению русел рек, очистке и дноукреплению, укреплению берегов. Ее курирует департамент природных ресурсов. Специалисты этого департамента собирают информацию по проблемным участкам со всех муниципальных образований, и ежегодно, в соответствии с поступающими субсидиями из федерального бюджета, проводят намеченные мероприятия. Надо сказать, что нельзя за один год сделать это все сразу, но постепенно – делается.

Традиционно в рамках подготовки к паводкоопасному периоду наше Главное управление инициирует проведение заседаний комиссий по ЧС и пожарной безопасности края, на которых принимаются необходимые решения. В них участвуют представители исполнительной власти всех уровней, специалисты различных учреждений и организаций, перед которыми ставятся задачи по применению превентивных мероприятий по недопущению чрезвычайных ситуаций в паводковый период.

В этом году мы уже провели такое заседание на уровне края и однотипные с ним – заседания во всех муниципальных образованиях. Нами организован контроль выполнения решений этих собраний.

Также есть ежегодный, утверждаемый губернатором, план безаварийного пропуска паводковых вод, в соответствии с которым мы и проводим превентивные мероприятия, готовимся к реагированию на возможную ЧС.

В конце февраля была проведена штабная тренировка с привлечением и краевых структур, и органов местного самоуправления, в рамках которой были отработаны теоретические и практические вопросы подготовки к паводкам, проведена проверка сил и средств, которые могут быть привлечены на ликвидацию последствий паводка. Сейчас мы ожидаем прибытия комиссии из центрального аппарата МЧС России, которая проверит нашу готовность к безаварийному пропуску паводковых вод по выбранным ею 3-5 муниципальным образованиям.

- Какой должна быть готовность к режиму чрезвычайной ситуации?

- В каждом муниципальном образовании есть комиссия по ЧС, которая решает эти вопросы. С ее участием заблаговременно разрабатывается план эвакуации населения, планируется использование техники от определенных организаций и учреждений, определяются и поддерживаются в готовности пункты временного размещения людей, проверяются накануне стихии. На своем заседании она принимает соответствующие решения.

Если сложилась чрезвычайная ситуация, то в течение часа члены комиссии должны быть извещены и собраться вместе. В течение получаса они принимают оперативные решения, и уже в течение полутора-двух часов с момента возникновения ЧС они начинают воплощаться в жизнь. По каждому населенному пункту решения и сроки их выполнения очень индивидуальны.

- Что людям делать, если они считают, что в критической ситуации могут оказаться без помощи?

- В соответствии с российским законодательством, подготовка населенных пунктов и территорий муниципальных образований к паводкам лежит на плечах местного органа самоуправления. Если люди считают, что какие-то вопросы превентивного характера по недопущению ЧС упущены, надо обращаться в администрацию района или города, направлять обращения в ее электронную приемную. Естественно, после обращения представители власти должны провести какие-то мероприятия и ответить в течение месяца.

К сожалению, многие граждане пишут письма уже по факту, когда все для них трагичное уже произошло, а не заранее, когда что-то еще можно предотвратить. Наша просьба – чтобы они обращались в муниципалитеты заблаговременно. Это важно, чтобы мы могли заранее проводить превентивные мероприятия, чтобы они были эффективны. Надо понимать, что силами главного управления МЧС края и местного самоуправления в короткие сроки объять вниманием все водотоки и низменности, которые могут пострадать в паводок – это нереально.

- Спасение может задержаться. Что же людям предпринимать, когда вода уже готова прорваться через порог дома?

- Принципы для многих нештатных ситуаций одинаковы. Прежде всего – всегда необходимо мониторить СМИ – включать радио, телевизор, просматривать социальные сети, где заранее извещают население о возникновении нештатных ситуаций или их возможном осложнении.

Если что-то угрожающее все же случилось, то надо не паниковать, а забрать с собой только документы, деньги, ценные вещи и спасаться. Выбираться из дома надо заблаговременно, а не когда вас начинает топить. Когда вы видите, что на речке, которая протекает рядом, начинается интенсивный подъем, а по сообщениям тайфун продолжится еще день-два, надо уходить. И главное – подняться на возвышенный участок местности, где нет опасности затопления. Если же потребуется помощь, то надо позвонить нам по горячей линии и ждать.

Главной ошибкой населения при подтоплениях является то, что люди боятся бросить свое хозяйство, надеются до конца, что им повезет, а потом, когда ситуация становится катастрофической, им остается только одно – забраться на крышу и уже там ждать спасателей, хотя, конечно, заранее можно было бы уйти на холм рядом.

АКТУАЛЬНО

Если пришла беда, то в любое время суток можно обратиться в центр управления в кризисных ситуациях, развернутый на базе управления МЧС России по Приморскому краю по телефону горячей линии – 8 (423) 239-99-99.

Оперативный дежурный центра, получая информацию о том или ином происшествии, регистрирует его и докладывает рапортом, а в экстренных случаях срочно передает в пожарно-спасательные подразделения. По обращениям, требующим какого-либо разбирательства, рапорт передается начальнику Главного управления, и он поручает это сотрудникам.

На фото: Для приморских спасателей наступила жаркая пора.

Фото Ирины ПЕТРОВОЙ.

Яна МАЛЬЦЕВА.