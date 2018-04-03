Приморье под знаком "80"

Мероприятия, посвященные 80-летию Приморского края, начались в январе и завершатся в конце 2018 года

В год 80-летия Приморского края будет организовано более 200 праздничных мероприятий, которые пройдут в муниципалитетах и приморской столице, сообщила пресс-служба администрации края. По поручению врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО 80-летний юбилей края в 2018 году отметят масштабно: ему будут посвящены фестивали, конкурсы, концерты, спортивные чемпионаты, выставки и другие мероприятия. И они уже начались во дворцах культуры, клубах, библиотеках и школах по всему краю.

Деловая газета «Золотой Рог» также примет активное участие в юбилейных мероприятиях, рассказывая о них на страницах газеты в специальном проекте, посвященном дню рождения края, который стартует в сегодняшнем номере. Мы назвали этот проект «Приморский календарь». В его рамках мы вспомним о памятных датах нашей общей истории, представим сегодняшний день важнейших отраслей экономики региона, пригласим к интервью о судьбах малой родины выдающихся земляков, покажем творческий потенциал приморских деятелей культуры и искусства, позовем читателей на многочисленные праздничные мероприятия.

Доьсе "Золотого Рога": 20 октября 1938 года Приморский край в результате подписания указа Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский край» получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус. Административным центром края стал город Владивосток.

Выбрали «Берег здоровья» и «Крылья Востока»

Планируется, что жители Приморья будут максимально включены не только в различные праздничные действа, но и в процессы принятия важных управленческих решений, в референдумы и различные опросы. Все проекты, направленные на прямое участие жителей в управлении краем, предложено проводить под брендом «Я приморец», создан специальный электронный ресурс, который постепенно наполняется полезной информацией.

И первые опросы общественного мнения уже состоялись 18 марта, в день президентских выборов, когда владивостокцам предложили выбрать скверы, где в первую очередь в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» должны пройти благоустроительные работы. Через некоторое время мэрия обнародовала результаты голосования. Наибольшее число голосов жители края отдали за пешеходную тропу «Берег здоровья», зону отдыха «Площадь спортивная гавань» (с общественным туалетом) и территорию между набережной Цесаревича и Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского. Оставим в стороне вопрос целесообразности вынесения на всеобщее голосование «туалетного» вопроса, имеющего, казалось бы, столь очевидный ответ. Но в целом активности граждан можно только порадоваться.

Еще один вопрос, вынесенный недавно на всеобщее обсуждение, касался имени нового для Приморья праздника выпускников. Его прообразом стал знаменитый праздник выпускников Санкт-Петербурга «Алые паруса». В рейтинговом голосовании за название мероприятия на сайте администрации Приморского края приняли участие несколько тысяч человек. Большинство голосов, по сообщению пресс-службы администрации, набрал вариант «Крылья Востока». Наш праздник пройдет на Набережной Цесаревича, в нем будут задействованы парусники Приморья, акваторию Золотого Рога озарит световое и пиротехническое шоу.

Напомним, что праздник организован в год 80-летия Приморья по инициативе врио губернатора края Андрея Тарасенко. Такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке. Врио губернатора поручил устроителям проработать все мелочи для того, чтобы шоу получилось по-настоящему впечатляющим, запоминающимся, а увидеть его смогли как можно больше жителей и гостей края. Планируется, что праздник выпускников станет в Приморье ежегодным.

«Дальневосточная весна» на подходе

Уже в апреле юбилейные мероприятия в честь 80-летия Приморского края продолжатся.

В Приморской краевой филармонии откроется XXVII Фестиваль классической музыки «Дальневосточная Весна», который продлится с 13 по 27 апреля. Впервые фестиваль классической музыки в программе своих концертов объединит разные виды искусства: литературу, театральное искусство, хореографию, живопись, сообщает официальный сайт филармонии. Синтез симфонической музыки, литературы и драматического мастерства ждет поклонников фестиваля на его открытии. Концертами камерно-инструментальной музыки публику порадуют не только местные музыканты, но и именитые гости фестиваля. Жанр балета представят юные танцоры города Владивостока. Фестиваль не оставит без внимания и самый многогранный жанр - оперу. В рамках фестиваля состоится конкурс художественных работ, приуроченный к празднованию 80-летия Приморского края при поддержке Департамента культуры Приморского края, Приморской государственной картинной галереи, Дальневосточного филиала Фонда Русский мир.

Первый в России музей автомотостарины 14 апреля отметит 15-летие. В честь этого события музейщики готовят сюрпризы для любителей ретро. И один из них, по сообщению «КП», автомобиль ЗАЗ-966 «Запорожец» - точно такой же, как у президента Владимира ПУТИНА. Он подробно рассказал о своем «Запорожце» цвета «белая ночь» в фильме Андрея КОНДРАШОВА «Путин». В 1972 году его мама выиграла машину по лотерейному билету, полученному на сдачу, и на семейном совете решено было подарить этот автомобиль сыну.

По случаю своего дня рождения музей автомотостарины готовит традиционный автопробег раритетных машин, включая и «Запорожец», по улицам Владивостока.

В этот же день Владивосток станет столицей «Тотального диктанта - 2018» - акции по знанию русского языка. По результатам голосования на право принимать «Тотальный диктант - 2018» Владивосток опередил Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин.

Во время презентации нашего города в столице «Тотального диктанта» Новосибирске координатор проекта Вячеслав БЕЛЯКОВ и преподаватель Школы региональных и международных исследований ДВФУ Анастасия ЛЁВУШКИНА отметили, что диктант по-владивостокски впервые пройдет на площадках крупнейшего в России Приморского океанариума и Президентского нахимовского военно-морского училища. А в тесте на знание русского языка для иностранцев примут участие все представленные в городе консульства, их 23, а также целая орбита дружественных городов в АТР.

Приморье всегда отличалось яркой культурной жизнью, высокой социальной активностью граждан, но в год 80-летнего юбилея края можно увидеть и почувствовать, что градус этой активности заметно растет.

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В нашу гавань придет регата

Но, похоже, парусники в нашу гавань зайдут не единожды. Ожидается, что семь парусников класса «А» из России, Японии, Индонезии и Республики Корея пришвартуются во Владивостоке в дни проведения четвертого Восточного экономического форума в сентябре. Это деловое мероприятие проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Для его участников традиционно готовится обширная культурная и спортивная программы. В 2018 году в нее включена парусная регата, которая пройдет в Приморье впервые.

Среди парусников, владельцы которых подтвердили свое участие, российские «Надежда», «Паллада» и «Херсонес», Koreana из Южной Кореи, Miraie и Ami из Японии, а также BimaSuchi из Индонезии. Но список участников еще не закрыт, переговоры на этот счет продолжаются с несколькими странами. По словам вице-губернатора Павла СЕРЕБРЯКОВА, недалеко от пришвартованных парусников планируется организовать «морскую деревню», где жители и гости края смогут любоваться судами. Можно себе представить, какое замечательное это будет зрелище, и внести его в личный план юбилейных мероприятий для обязательного посещения.

Вообще многие ставшие уже традиционными мероприятия пройдут на этот раз под знаком 80-летия Приморского края. В их числе и пятый Дальневосточный Медиа Саммит, на котором обсудят темы комплексного развития Дальнего Востока и сотрудничества со странами АТР, а также новейшие тенденции современной журналистики и масс-медиа (июнь), и 16-й Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» (21-27 сентября), участники которого по традиции побывают с творческими встречами в городах и районах Приморья.

Как уже сообщалось, главное торжественное собрание, посвященное 80-летию Приморья, состоится 20 октября во Владивостоке на сцене Мариинского театра, а затем праздник продолжится на Центральной площади города. В остальных муниципалитетах празднования юбилея пройдут 21 октября. Помимо концертной программы 20 октября на парковке администрации Приморского края откроется региональная выставка «Улицы Приморского края», где будут представлены достижения всех муниципалитетов региона. Апофеозом праздника станет красочный салют.

На фото: Список мероприятий к 80-летию края обширен - от театральных фестивалей до праздника выпускников и спортивных соревнований.

Фото Ирины ПЕТРОВОЙ.

Ирина БАРАННИК.