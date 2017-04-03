Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бойцы студенческих отрядов Приморья организовали турнир по игре "Мафия"
Во Владивостоке турнир по игре «Мафия» среди студенческих отрядов Приморья проходил в двух этапах - отборочный и финал. Желающих было много. Первые этапы игры прошли 25 марта в двух крупнейших университетах Владивостока - ДВФУ и ВГУЭС. На четырех площадках параллельно играли 72 участника из 20 отрядов Приморья.
По итогам отборочного тура в финал вышли 18 лучших игроков. В следующий раз они встретились 2 апреля, чтобы на этот раз определить победителя – самого лучшего игрока в «Мафию» среди бойцов приморских студенческих отрядов. Игра была очень яркой и напряжённой, ведь победить хотел каждый. Лучшего игрока определяли голосованием, и им стал Степан Фомин. Победитель получил ценный приз от магазина настольных игр «Мосигра». Все остальные участники финала были награждены дипломами и памятыми значками.
Турнир был организован студенческим педагогическим отрядом "ВМЕСТЕ" при поддержке Приморского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" и магазина настольных игр "Мосигра".
«Идея, как и все гениальное, возникла спонтанно. "Мафия" - очень интересная психологическая игра, в которую мы любим играть нашим отрядом. После очередной партии мы подумали: "А почему бы не собрать бойцов разных студенческих отрядов и не устроить настоящий турнир?" – рассказал один из организаторов Антон Аннушкин.
Участникам турнир пришёлся по душе, и многие уже с нетерпением ждут следующего года, чтобы показать своё мастерство: спасти город от мафии или наоборот победить мирных жителей.
Софья ПОДОШВЕЛЕВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- 600 человек уже зарегистрировались на Дальневосточный МедиаСаммит-2017
- Открытое интернет-голосование в конкурсе "Посмотри на Владивосток*2016" продлится до 1 мая
- Полуфинальные игры по футболу "Будущее зависит от тебя" стартовали во Владивостоке
- Бойцы студенческих отрядов Приморья организовали турнир по игре "Мафия"
- Во Владивостоке выбрали победительницу национального конкурса красоты и таланта "Мисс Азия ДВФУ 2017"
- Во Владивостоке состоятся матчи полуфинала футбольного турнира "Будущее зависит от тебя"
- До завершения приема фото на конкурс "Посмотри на Владивосток*2016" осталось три дня
- Во Владивостоке в ДВФУ прошел мини-форум "Маршрутизатор"
- Впервые в Приморье пройдет праздник коренных народов "Ва:кчай ни"
- Василий Авченко: "У Владивостока - шестьсот тысяч пар глаз"
Новости раздела
- В ближайшие выходные в Приморьем возможно пройдут грозы
- В администрации Приморья новое важное назначение
- Юные футболисты из Хабаровского края и Магаданской области поборются за главный приз – поездку в Лондон
- Во Владивостоке открылось Генконсульство Китая
- 600 человек уже зарегистрировались на Дальневосточный МедиаСаммит-2017
- Открытое интернет-голосование в конкурсе "Посмотри на Владивосток*2016" продлится до 1 мая
- Тихоокеанский флот начал подготовку к параду Победы во Владивостоке
- Лучших школьников Владивостока выбрали в "Режиме ЧС"
- Полиция Владивостока отчиталась о снижении уровня преступности
- Бизнесмены озаботились наследством
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль продолжает бить собственные рекорды
- "Партия Дела" объявила о создании консервативного интернационала
- Россияне продолжат беднеть четвертый год подряд
- Полиция Уссурийска проверяет данные о ДТП из-за взрывного устройства
- Тихоокеанский флот получил уникальное оружие
- Стали известны самые дорогие предложения по зарплатам в Приморье
- Китайцы построят в Приморье новый город
- Оставшийся вдесятером "Луч-Энергия" едва не вырвал победу во Владивостоке
- В структуре управления Владивостоком грядут эпохальные изменения
- Рестораны Владивостока остались без студентов