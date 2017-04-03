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Бойцы студенческих отрядов Приморья организовали турнир по игре "Мафия"

03 Апреля 2017, 18:33 | Приморье

Во Владивостоке турнир по игре «Мафия» среди студенческих отрядов Приморья проходил в двух этапах - отборочный и финал. Желающих было много. Первые этапы игры прошли 25 марта в двух крупнейших университетах Владивостока - ДВФУ и ВГУЭС. На четырех площадках параллельно играли 72 участника из 20 отрядов Приморья. 

По итогам отборочного тура в финал вышли 18 лучших игроков. В следующий раз они встретились 2 апреля, чтобы на этот раз определить победителя – самого лучшего игрока в «Мафию» среди бойцов приморских студенческих отрядов. Игра была очень яркой и напряжённой, ведь победить хотел каждый. Лучшего игрока определяли голосованием, и им стал Степан Фомин. Победитель получил ценный приз от магазина настольных игр «Мосигра». Все остальные участники финала были награждены дипломами и памятыми значками.

Турнир был организован студенческим педагогическим отрядом "ВМЕСТЕ" при поддержке Приморского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" и магазина настольных игр "Мосигра". 

«Идея, как и все гениальное, возникла спонтанно. "Мафия" - очень интересная психологическая игра, в которую мы любим играть нашим отрядом. После очередной партии мы подумали: "А почему бы не собрать бойцов разных студенческих отрядов и не устроить настоящий турнир?" – рассказал один из организаторов Антон Аннушкин.

Участникам турнир пришёлся по душе, и многие уже с нетерпением ждут следующего года, чтобы показать своё мастерство: спасти город от мафии или наоборот победить мирных жителей.

Софья ПОДОШВЕЛЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ВГУЭС  ДВФУ 



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