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Во Владивостоке выбрали победительницу национального конкурса красоты и таланта "Мисс Азия ДВФУ 2017"
1 апреля в столице Приморья прошел национальный конкурс красоты и таланта «Мисс Азия ДВФУ 2017», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
За главный приз боролись восемь красавиц, но победила только одна - представительница Ташкента Светлана Ким.
Чтобы стать обладательницей титула «Мисс Азия 2017», девушки прошли жёсткий отбор, кастинги, интеллектуальный и физический этапы, несколько фотосессий и интернет-голосование.
По итогам отборочных этапов честь выйти на сцену и продемонстрировать свою красоту и таланты заслужили восемь девушек: Юлия Ли (Кореянка), Дайана Саганова (Бурятка), Дайана Барашкова (Якутка), Светлана Ким (Кореянка), Алиса Сороквашина (Кореянка), Мария Лим (Кореянка), Яуда кызы Айзада (Кыргызка) и Эржена Доржиева (Бурятка).
На сцене конкурсантки в начале продемонстрировали национальные костюмы народностей, которые они представляют, а также выступили с приветственным словом. Каждое было уникально: звучали традиционные приветствия, игра на национальном инструменте, стихи.
Следующий этап битвы – творческий. Талантливые участницы показывали все, на что способны. Больше всего удивила зрителей Дайана Барашкова, исполнившая со своим партнёром эмоциональный танец-модерн. Были и музыкальные номера, например, Светлана Ким сыграла на фортепиано саундтрек к фильму «Сумерки», а Алиса Сороквашина исполнила на скрипке «Времена года. Лето» Вивальди.
В заключении состоялся конкурс на грациозность - девушки дефилировали по сцене в свадебных платьях.
Помимо основных наград были разыграны и другие номинации. Титул «Мисс Эрудиция» получила Яуда кызы Айзада, «Мисс Дружба» - Светлана Ким, «Мисс Талант» - Алиса Сороквашина. Звание «Мисс Фитнес» досталось Юлии Ли, а «Мисс Национальный колорит» стала Дайана Саганова.
Титул «Мисс Грация» достался Марии Лим, а «Мисс зрительских симпатий» - представительнице Якутии Дайане Барашковой.
Также голосование за девушек шло в соцсетях. В нем победила Эржена Доржиева из Бурятии, она стала обладательницей титула «Мисс Азия.ру». Она же заняла третье место в борьбе за главный титул.
Второе место и титул «Вице мисс Азия ДВФУ 2017» получила Дайана Барашкова. По признанию самой участницы, она не гналась за первым местом, для неё это был новый опыт и своему титулу она очень рада.
Победительницей вечера «Мисс Азия ДВФУ 2017» стала Светлана Ким. Родилась девушка в Ташкенте, но затем вместе с родными переехала на Дальний Восток, в Находку. Новую обладательницу титула переполняли эмоции и слёзы счастья. В своей речи Светлана рассказала: «Я в своей жизни никогда не ощущала подобного. Когда назвали моё имя, просто дрожь по телу прошла. Это что-то фантастическое, нереальное и прекрасное. Большую поддержку мне оказали мои родители, моё окружение, мои друзья, я им очень благодарна».
В ДВФУ этот конкурс прошёл впервые, но собрал большую аудиторию. В зале собрались не только друзья девушек, но и люди, которые просто пришли посмотреть на красивое и зрелищное шоу.
На фото: Участницы конкурса и победительница Светлана Ким.
Софья ПОДОШВЕЛЕВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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