www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.44 р. 100 JPY: 51.01 р.
EUR: 60.08 р. 10 CNY: 81.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Во Владивостоке выбрали победительницу национального конкурса красоты и таланта "Мисс Азия ДВФУ 2017"

03 Апреля 2017, 17:54 | Приморье

1 апреля в столице Приморья прошел национальный конкурс красоты и таланта «Мисс Азия ДВФУ 2017», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

За главный приз боролись восемь красавиц, но победила только одна - представительница Ташкента Светлана Ким.

Чтобы стать обладательницей титула «Мисс Азия 2017», девушки прошли жёсткий отбор, кастинги, интеллектуальный и физический этапы, несколько фотосессий и интернет-голосование.

По итогам отборочных этапов честь выйти на сцену и продемонстрировать свою красоту и таланты заслужили восемь девушек: Юлия Ли (Кореянка), Дайана Саганова (Бурятка), Дайана Барашкова (Якутка), Светлана Ким (Кореянка), Алиса Сороквашина (Кореянка), Мария Лим  (Кореянка), Яуда кызы Айзада (Кыргызка) и Эржена Доржиева (Бурятка).

На сцене конкурсантки в начале продемонстрировали национальные костюмы народностей, которые они представляют, а также выступили с приветственным словом. Каждое было уникально: звучали традиционные приветствия, игра на национальном инструменте, стихи.


 

Следующий этап битвы – творческий. Талантливые участницы показывали все, на что способны. Больше всего удивила зрителей Дайана Барашкова, исполнившая со своим партнёром эмоциональный танец-модерн. Были и музыкальные номера, например, Светлана Ким сыграла на фортепиано саундтрек к фильму «Сумерки», а Алиса Сороквашина исполнила на скрипке «Времена года. Лето» Вивальди.

В заключении состоялся конкурс на грациозность - девушки дефилировали по сцене в свадебных платьях.

Помимо основных наград были разыграны и другие номинации. Титул «Мисс Эрудиция» получила Яуда кызы Айзада, «Мисс Дружба» - Светлана Ким, «Мисс Талант» - Алиса Сороквашина.  Звание «Мисс Фитнес» досталось Юлии Ли, а «Мисс Национальный колорит» стала Дайана Саганова.

Титул «Мисс Грация» достался Марии Лим, а «Мисс зрительских симпатий» - представительнице Якутии Дайане Барашковой.

Также голосование за девушек шло в соцсетях. В нем победила Эржена Доржиева из Бурятии, она стала обладательницей титула «Мисс Азия.ру». Она же заняла третье место в борьбе за главный титул. 

Второе место и титул «Вице мисс Азия ДВФУ 2017» получила Дайана Барашкова. По признанию самой участницы, она не гналась за первым местом, для неё это был новый опыт и своему титулу она очень рада.

Победительницей вечера «Мисс Азия ДВФУ 2017» стала Светлана Ким. Родилась девушка в Ташкенте, но затем вместе с родными переехала на Дальний Восток, в Находку. Новую обладательницу титула переполняли эмоции и слёзы счастья. В своей речи Светлана рассказала: «Я в своей жизни никогда не ощущала подобного. Когда назвали моё имя, просто дрожь по телу прошла. Это что-то фантастическое, нереальное и прекрасное. Большую поддержку мне оказали мои родители, моё окружение, мои друзья, я им очень благодарна».

В ДВФУ этот конкурс прошёл впервые, но собрал большую аудиторию. В зале собрались не только друзья девушек, но и люди, которые просто пришли посмотреть на красивое и зрелищное шоу.

На фото: Участницы конкурса и победительница Светлана Ким.

Софья ПОДОШВЕЛЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ДВФУ  мисс азия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru