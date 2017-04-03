Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Приморье воздух днем прогреется до +20
03 Апреля 2017, 16:00 | Приморье
Осадков не ожидается, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В ночь на вторник, 4 апреля, управление погодой на территории края перейдет к антициклону. Температура воздуха понизится до +5…−2 °C, в горных районах будет морозно, до −6 °C.
Днём Приморский край окажется в тёплом секторе нового циклона. Максимальные температуры воздуха в континентальных районах ожидаются около +15…+20 °C, на побережье будет прохладнее, +9…+14 °C.
Во Владивостоке во вторник переменная облачность, без осадков. К утру температура воздуха понизится до +2…+5 °C, днем воздух прогреется до +10…+13 °C.
Иван КРЫШАН.
Автор:
Новости тематики
- В Приморье воздух днем прогреется до +20
- На чиновников в Приморье можно пожаловаться через портал госуслуг
- В Приморье будет дождливо в начале апреля
- Приморцев приглашают помочь детям Донбасса
- Бизнес-Гороскоп: Рыбам стоит приготовить плавники для рывка
- В середине предстоящий недели в Приморье ожидаются небольшие осадки
- Представители "Интерфакса" проведут мастер-класс на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- Лёд в акватории Владивостока находится в финальной стадии разрушения
- В Приморье в выходные дни ожидается теплая погода
- Бизнес-Гороскоп: Водолеям купание в роскоши пока не светит
Новости раздела
- Во Владивостоке состоялась молодёжная экологическая конференция "Человек и биосфера"
- В Приморье воздух днем прогреется до +20
- Приморский край совершил прорыв в развитии государственно-частного партнерства
- Во Владивостоке состоятся матчи полуфинала футбольного турнира "Будущее зависит от тебя"
- Развитию острова Русский мешают военные секреты
- На чиновников в Приморье можно пожаловаться через портал госуслуг
- В Приморье будет дождливо в начале апреля
- Приморцев приглашают помочь детям Донбасса
- Бизнес-Гороскоп: Рыбам стоит приготовить плавники для рывка
- До завершения приема фото на конкурс "Посмотри на Владивосток*2016" осталось три дня
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
- Следователи собрались разорить семью Пушкаревых
- Стройку "Хаяттов" во Владивостоке рекомендовано прекратить
- В Москву можно слетать за смешные деньги
- Рубль продолжает бить собственные рекорды
- 4 апреля всех предпринимателей вызывают в прокуратуру
- ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
Loading...