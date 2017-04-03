В Приморье воздух днем прогреется до +20

Осадков не ожидается, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

В ночь на вторник, 4 апреля, управление погодой на территории края перейдет к антициклону. Температура воздуха понизится до +5…−2 °C, в горных районах будет морозно, до −6 °C.

Днём Приморский край окажется в тёплом секторе нового циклона. Максимальные температуры воздуха в континентальных районах ожидаются около +15…+20 °C, на побережье будет прохладнее, +9…+14 °C.

Во Владивостоке во вторник переменная облачность, без осадков. К утру температура воздуха понизится до +2…+5 °C, днем воздух прогреется до +10…+13 °C.

Иван КРЫШАН.