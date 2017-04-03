Во Владивостоке состоялась молодёжная экологическая конференция "Человек и биосфера"

XIV Международная дальневосточная молодёжная экологическая конференция «Человек и биосфера» прошла в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН при поддержке проекта WWF России и Евросоюза «Амурская природоохранная коалиция», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Уже 14 лет подряд на весенних каникулах конференц-зал Биолого-почвенного института ДВО РАН заполняется школьниками от 8 до 20 лет, студентами и учителями из Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области, из Республики Саха, Сахалина и Камчатки. В нынешнем году мероприятие проходило с 29-го по 31 марта, на рассмотрение жюри было представлено 102 доклада.

«XIV Дальневосточная молодёжная экологическая конференция – это 14 лет нашего общего долгого пути по направлению к Зелёному, Чистому, Счастливому миру! Это 14 шагов, которые мы уже сделали вместе, выполняя экологические проекты, общественные экологические экспертизы, изучая мир природы и общества, разрабатывая и реализуя наши планы по улучшению окружающей среды, по охране природы, по развитию гармоничных взаимоотношений между человеком и каждым живущим на Земле существом! Это 14 экологических волн, пробивающих дорогу поколениям, следующим за нами. – приветствовала участников Татьяна Вшивкова, президент НОКЦ «Живая вода», региональный представитель Российского национального юниорского водного конкурса, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории пресноводной гидробиологии ФНЦ Биоразнообразия (Биолого-почвенного института) ДВО РАН. – Представьте, многие дети, которые пришли к нам 14 лет назад, стали уже взрослыми. Некоторые из них выбрали профессию учёного, эколога – навсегда остались приверженцами тех устремлений и идей, которые объединили нас. Теперь прежние дети становятся учителями и наставниками молодёжи, ведь они уже знают, как решать трудные экологические проблемы, которые научились преодолевать в течение этих лет».

На сайте Амурского инфоцентра можно познакомиться с материалами XIV Международной Дальневосточной молодёжной экологической конференции «Человек и биосфера». В сборнике представлены результаты оригинальных исследовательских работ и реферативные обзоры по проблемам экологии, биоразнообразию растительного и животного мира, обустройству мест проживания.

«Амурский филиал WWF уже не первый год поддерживает молодежную экологическую конференцию “Человек и биосфера”. Этот год для нас особенный – Год Экологии. Мы очень рады видеть примеры искреннего интереса к вопросам защиты окружающей среды у студентов, школьников и даже ребят из детского сада. Мы благодарны нашим добрым коллегам из Биолого-почвенного института ДВО РАН – Татьяне Вшивковой и Лидии Сибириной – бессменным организаторам этой конференции за их неугасающий энтузиазм в организации площадок, где юные экологи могут не только выразить себя, узнать что-то новое, но и найти единомышленников среди сверстников и взрослых», – говорит Елена Федичкина, руководитель программы зеленой экономики Амурского филиала WWF России.

В рамках конференции прошёл и IV Конкурс молодежной социальной экологической рекламы «Сохраним будущее». На него поступило 75 работ от 116 участников из Приморского, Хабаровского краев, Нижегородской и Ростовской областей, г. Иркутска, г. Серлитамак (Башкортостан), республики Карелия, Хантымансийского АО. Юные экологи представили результаты своих собственных исследовательских проектов, а также творческих работ в жанре плаката, видеоклипа, мультфильмов, видеоролика, видеофильма. Особое внимание школьники уделили теме водопотребления и сохранности леса, а лучшие из них стали победителями по основному конкурсу молодёжного форума.

С 2010 года Дальневосточная экологическая конференция-конкурс «Человек и биосфера» включена в Перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проводимых в Приморском крае, по итогам которых производится награждение талантливой молодежи грамотами и ценными подарками. С 2016 года конференция-конкурс «Человек и биосфера» включена в Перечень научных конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ, проводимых подведомственными ФАНО России организациями и стала международной: очно и заочно в ней принимают участие школьники и студенты из стран Азии и США.

На фото: Елена Федичкина, WWF России, и участники конференции Ирина Мерзлякова и Павел Колесов из молодежного отряда «Ро Эпик» на базе национального парка «Удэгейская легенда», собравшего наибольшее количество наград в конкурсе экорекламы «Сохраним будущее». Фото © WWF России