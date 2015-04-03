Делегация от Приморья побывала на месте последнего боя своих земляков под Смоленском

Делегация от Приморского края во главе с губернатором Владимиром Миклушевским посетила место, где были найдены останки приморских солдат - в урочище Старые Горки Смоленской области, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.



Здесь поисковики до сих пор ведут работу. На деревьях и кустах повязаны георгиевские ленточки – это значит, здесь найден солдат. Там, где стоят венки, - найдены сразу несколько.



Именно здесь бойцами поискового отряда «Каскад» осенью 2014 года были обнаружены останки приморцев - Ивана Мазурика и Петра Белого. Личности погибших удалось идентифицировать благодаря уцелевшим солдатским медальонам.



Заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов, губернатор Владимир Миклушевский, председатель приморского отделения партии «Единая Россия» Людмила Талабаева и родственники солдат возложили цветы на месте, где были найдены погибшие в годы Великой Отечественной войны приморские солдаты. Иван Мазурик и Петр Белый лежали рядом в одной воронке.



Людмила Талабаева поблагодарила поисковиков за их важную работу. «Мы привезем домой - в Приморье - наших земляков, которые более 70 лет лежали без упокоения. И много лет их семьи не знали, какая судьба их постигла. Это мои земляки, они родом из Красноармейского района Приморского края», - сказала она.



По словам родственницы Петра Белого известие о том, что он найден, сплотило всю семью. «Бабушка моего мужа все время говорила, что Петька сгинул на фронте. Когда мне сообщили, что его нашли, я позвонила одним родственникам, те - другим, и вся наша родня, даже с которыми не общались много лет, мы все объединились. Телефон звонит круглые сутки, мы все на связи, все ждут его домой. Старшей сестре Петра сейчас 84 года, она до сих пор помнит, как он уходил на фронт», - рассказала Татьяны Мельник.



Как заявил Владимир Миклушевский, к работе по поиску останков солдат на Смоленской земле подключатся поисковики из Приморья. «Сегодня нам передали останки трех приморских солдат, их медальоны и личные вещи. Работа поисковиков - бесценна. И каждый год здесь на Смоленщине находят останки новых солдат. Сегодня было подписано соглашение между отделениями партии “Единая Россия” по обмену поисковыми отрядами. Теперь приморские поисковики также смогут принять участие в этом благородном деле - работе по поиску солдат, погибших во время войны на Смоленской земле. И не важно, найдут они здесь останки приморских солдат или солдат из других краев и областей, главное, что каждый из найденных, наконец-то, спустя много лет вернется на родину», - акцентировал губернатор.



Напомним, останки приморцев были найдены в Смоленской области, где в период 1941-1943 годов шли тяжелые кровопролитные бои за стратегически важный город Вязьму. В 1942 году под Вязьмой пало множество советских воинов.



Останки еще одного уроженца Приморья, лейтенанта Ивана Гутника - были обнаружены поисковиками в Кардымском районе.

Отметим, всего в Приморье везут останки четырех солдат. Вместе с Петром Белым был найден неизвестный солдат – их не удалось разделить. Принято решение похоронить их вместе. На памятной табличке в Приморье помимо имен погибших напишут «и еще один неизвестный солдат».



Накануне в Свято-Троицком соборе города Вязьмы состоялось отпевание погибших приморских воинов и передача урн с их останками.



После отпевания урны погрузили в автомобиль – далее, поездом их отправят во Владивосток, куда они прибудут 9 апреля. Останки воинов перезахоронят 10 апреля в Дальнереченске на городском кладбище со всеми воинскими почестями.



Приморские солдаты спустя 73 года вернутся с войны домой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.