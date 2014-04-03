Программисты и дизайнеры устроили в Приморье Хакатон

Первый городской марафон IT-специалистов Хакатон состоялся 31 марта на о. Русском. В течение трех дней в кампусе ДВФУ программисты и дизайнеры создавали мобильные и веб-приложения, которые будут приносить пользу горожанам.

Удивить жюри и гостей мероприятия смогли приложения, воспитывающие нравственность человека, позволяющие создать коллекцию интересных мест города или даже найти попутчика для похода в театр или кино.

Организатор мероприятия Виталий ПЛАТОНОВ отметил, что все участники напряженно работали в режиме нон-стоп, стараясь довести свои проекты до совершенства.

Своими впечатлениями о Хакатоне поделился один из участников Павел МЕСЕНЕВ:

- Было немного сложновато работать в таком темпе, мы очень мало спали. Но все равно все было очень здорово, спасибо большое организаторам! Первый Хакатон собрал много людей, которые объединились, сделали действительно классные проекты и получили огромный личный опыт. Я еще никогда не работал над мобильными приложениями, поэтому мне было интересно попробовать именно это. Уверен, следующий Хакатон будет еще лучше и привлечет больше людей.

Работы участников Хакатона оценивали члены жюри: преподаватель кафедры информатики и математического моделирования Александр Кленин, разработчик компании «Hot Lava Games» Григорий Алексанин, директор департамента молодежной политики ДВФУ Илья Яськов и дизайнер Алексей Петров.

Победителем в номинации «Проект для кампуса ДВФУ» стала команда «10k development studio» с проектом «Твоя общага». Иван Калита, Марк Тертышный, Антон Злотников и Константин Ландышев были награждены ДВФУ сертификатами на обучение на международных курсах «Coursera». Разработанное ими приложение поможет жителям общежитий ДВФУ хорошо провести время со своими соседями, а также узнать о разнообразных услугах, предоставляемых на кампусе.

Айподы от компании «Farpost» получили Павел Савинов, Александр Пержу и Андрей Лесовой (команда «VinaesCode») с приложением «VlGo», которое будет оповещать владивостокцев о предстоящих культурных мероприятиях.

Сразу двух наград от компаний «Farpost» и «Gigabyte» удостоились Андрей Новиков, Мария Прохорова и Юлия Войтенко из команды «House». Ребята придумали приложение «Easyway», с помощью которого можно будет заниматься благотворительностью. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте и просматривать рекламные ролики. Все деньги рекламодателей пойдут на помощь нуждающимся.

Светлана ПРУДНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.