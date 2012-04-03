В Приморском крае работает горячая линия по пресечению незаконной игорной деятельности

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля, ZRPRESS. «Горячая линия» по пресечению фактов незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр работает ежедневно с 9.00 до 18.00. Организатор - управление по развитию туристическо-рекреационной особой экономической и игорной зон Приморского края.

Позвонить на «горячую линию» и оставить информацию о фактах незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр может каждый житель края. Звонки принимаются ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 18.00 по телефонам «горячей линии» - (423) 241-47-42 , 241-47-44 (перерыв - с 13.00 до 14.00).

Напомним, что с 1 июля 2009 года деятельность игорных заведений на территории России запрещена за исключением четырех специально отведенных для этого игорных зон. Игорная зона «Приморье» создается в районе бухты Муравьиной на территории Артемовского городского округа, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.