Приморцы стали чаще обращаться к наркополицейским

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля, ZRPRESS. В 2011 году в Управление ФСКН России по Приморскому краю и его межрайонные отделы поступило 1837 обращений граждан, что на 15% превышает данные 2010 года (1624 обращения).

При этом основная часть - 1400 обращений поступили на номер «телефона доверия» наркоконтроля (245-45-30), в письменной форме поступило 319 обращений, на сайт управления и по электронной почте в органы наркоконтроля обратились 114 приморцев. Начальник управления генерал-майор полиции И.Г. Степаненко лично принял 38 граждан.

Работа с предложениями, заявлениями и жалобами граждан ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и соответствующего приказа ФСКН России.

Значительную часть обращений граждан составляют заявления о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов на территории края. Также обеспокоенность жителей вызывают факты употребления наркотиков в общественных местах, содержания наркопритонов и незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений. Наибольшее количество обращений в 2011 году поступило от жителей Владивостока, Уссурийска и Находки.

По заявлениям граждан сотрудники наркоконтроля совершили более тысячи выездов для оценки оперативной ситуации. Однако факты незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов подтвердились только в 326 обращениях, что составляет около 20%. По результатам проверки информации в 2011 году составлено 183 административных протокола по фактам потребления наркотических средств, а 28 лиц привлечены к уголовной ответственности и осуждены за совершенные наркопреступления. Вот несколько примеров, когда по информации граждан были задержаны конкретные наркодельцы: в с. Новожатково Михайловского района по информации бдительных граждан сотрудниками наркоконтроля были задержаны трое граждан, занимавшиеся сбором конопли и хранением наркотиков каннабисной группы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Во Владивостоке на основании информации, поступившей от граждан, привлечен к уголовной ответственности гражданин 1986 года рождения, организовавший наркопритон в своей квартире по Народному проспекту, 17. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в суд. В Уссурийске был ликвидирован наркопритон и точка сбыта наркотиков по улице Березовая. Уголовное дело в отношении граждан, задержанных за сбыт наркотических средств и содержание притона по данному адресу, также направлено в суд.

Те обращения граждан, которые не относятся к компетенции органов наркоконтроля (их поступило более 20), были переданы в другие органы государственной власти.

Получить подробную информацию о приеме обращений граждан можно на сайте приморского управления наркоконтроля в разделе «Работа с обращениями». Напоминаем, что подать письменное обращение в Управление ФСКН России по Приморскому краю можно по адресу: 690002 г. Владивосток, ул. Мельниковская, 103. Записаться на личный прием к начальнику управления и его заместителям можно по тел. 8(423)242-04-44. Оставить свое сообщение можно также на сайте управления в разделе «Обратная связь». Круглосуточно в режиме автоответчика любые сообщения граждан о фактах незаконного оборота наркотиков принимает телефон доверия приморского управления наркоконтроля.

"Золотой Рог".