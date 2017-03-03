В Приморье полиция отказывается возбуждать дело против браконьера, наехавшего на охотинспектора

Нарушитель наехал на инспектора на снегоходе. ГИБДД рассматривает это как обычное ДТП

Один из лучших специалистов Департамента охотнадзора Приморья Александр Корнеев сейчас находится между жизнью и смертью. Опасная травма была получена во время рейда: нарушитель наехал на инспектора на снегоходе, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В начале февраля, находясь в рейде по борьбе с браконьерством в Чугуевском районе Приморского края, старший инспектор КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира» Приморского края Александр Корнеев, пресекая попытку нарушителей скрыться на снегоходе, преградил им дорогу.

«Наша группа двигалась по лесной дороге по направлению от села Заветное в сторону Самарки. В лесном массиве мы заметили пустой автомобиль, от него начинали свой путь следы снегохода. Нами было принято решение обследовать данную территорию, найти охотников и выяснить, есть ли у них документы, дающие им право охоты, – рассказывает Александр Корнеев. – На нас была форменная одежда, знаки различия, жетоны на груди, то есть людям на снегоходе было легко узнать в нас представителей власти. Когда они приблизились к нам метров на тридцать, мы вышли на «буранник» (снегоходную тропу) и попытались их остановить. Наши требования были проигнорированы и они, сбив меня, решили скрыться, при этом моя правая нога попала в снегоход. Человек, управляющий снегоходом, не обращает на это внимание и продолжает двигаться дальше и, в результате, тянет меня несколько метров за собой. Если бы не помощь моего напарника, то последствия были бы для меня более ужасными».

Напарник Корнеева, Геннадий Лямза, догнал и, на ходу запрыгнув на снегоход, остановил нарушителей. Результатом рейда стало изъятое незаконное оружие, а вот Александр Корнеев выбыл из строя на длительное время - перелом ноги и вывих колена. С травмами он попал на операционный стол и, к сожалению, сейчас с осложнениями находится в реанимации.

«До сих пор по какой-то причине полиция не возбуждает дело отношении нарушителя как нападение на должностное лицо, хотя я просто работал, исполнял свои обязанности. Случай этот в ГИБДД рассматривают как обычное ДТП», – сообщил Александр Корнеев по телефону Павлу Фоменко, руководителю отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов.

«Браконьер поставил на грань жизни и смерти нашего товарища по охране природы, одного из лучших специалистов Департамента охотнадзора Приморья. Мы очень переживаем за Сашу и желаем ему скорейшего выздоровления, – говорит Павел Фоменко, почетный работник охраны природы РФ. – Проблема защищённости охотинспекторов – одна неразрешённых на сегодняшний день в нашем законодательстве. Почему должно быть различие между полицейским, пострадавшем при исполнении обязанностей, и охотинспектором? Этих различий не должно быть. Потому что оба выполняют свой государственный долг. Только охотинспектор всегда находится в более опасных условиях: он всегда имеет дело с вооружёнными людьми и, как правило, один на один. Испытаний в тайге множество, буквально на каждом шагу. Как будет реагировать человек, которого ты должен задержать, изъять оружие, а он этого не хочет? И как реагировать инспектору, встретив в лесу человека, вооруженного и опасного? Есть такое досужее выражение: хочешь проблем - иди работать охотоведом. Потому что, как правило, в любом конфликте подобного рода виноватым оказывается инспектор. Зачем ты прыгал под этот снегоход, не надо было защищать природу таким самоотверженным образом, понимаете? А как её ещё можно защищать?»

Александр Корнеев – один из опытнейших инспекторов охотничьего надзора в Приморье. По результатам работы в 2016 году, оперативная группа приморской «Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ», возглавляемая Александром Корнеевым, трижды становилась победителем: в номинации «Лидер» она заняла 1 место, в номинации «Копытные» – 2 место и в номинации «Оружие» – 1 место.

«Служба охотничьего надзора, по сути, силовая структура, по степени сложности работы ничуть не уступающая полиции или вооруженным силам. Доказательствами служат очередные два случая, произошедшие в 2017 году. Так, в ночь на 18 января 2017 года инспектор отдела охраны объектов животного мира Виктор Жуков вернулся домой (село Сергеевка, Приморского края) из очередного рейда и, так как продолжить работу планировалось в 4 часа утра, оставил служебный автомобиль у дома. Но рейд он так и не смог продолжить - машина сгорела. Подобный материальный ущерб можно восполнить, что и мы и сделаем, передадим новый автомобиль. Другое дело вред, причиненный здоровью человека, как в случае с Александром Коренеевым - это гораздо сложнее. Конечно, мы поможем с медицинскими расходами но, в любом случае, какое-то время он будет в вынужденном отпуске, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Как и предполагалось, усиление работы охотнадзора ведет к усилению противодействия со стороны браконьеров. Мы надеемся, что полиция в обоих случаях установит виновных, и судебные решения будут справедливыми».

Ежедневно, в любое время суток, не взирая на погоду, сотрудники охотнадзора патрулируют леса Приморского края, обеспечивая порядок в охотничьих угодьях и заказниках. Они защищают природу, а кто защитит охотинспекторов?

«Все сотрудники департамента охотничьего надзора Приморского края и Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ переживают за здоровье своего коллеги. Случай, несомненно, вопиющий, тем более повлекший за собой тяжелые последствия. Мы приложим все усилия, в том числе и с помощью Администрации Приморского края, для выздоровления Александра Корнеева. А пока он отсутствует, охотнадзор удвоит свои усилия по борьбе с нарушителями. Так что пусть браконьеры не расслабляются...», – комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Работа службы охотничьего надзора Приморского края поддерживается Центром «Амурский тигр» и WWF России.

На фото: Охотинспектор Александр Корнеев. Фото WWF России - Павел Фоменко.