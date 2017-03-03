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В Приморском крае создали ясли для кедра

03 Марта 2017, 18:45 | Приморье

При поддержке WWF России и клуба «Золотая панда» в лесном питомнике Приморской сельскохозяйственной академии запущен специальный модуль – склад лесных семян и заложено на стратификацию 2 тонны семян кедра корейского, сообщает Деловая газета "Зололтой Рог".

Из-за пожаров и рубок за последние 100 лет площадь кедрово-широколиственных лесов в Приморье сократилась в 2 раза. Поэтому искусственное лесовосстаностение - выращивание и возвращение трехлетних сеянцев кедра под полог леса, в естественную среду – принципиально важны. Однако с каждым годом все труднее найти качественные здоровые кедрушки для посадок в нужном количестве.

 «Упадок лесного хозяйства последних десятилетий  практически разрушил систему лесных питомников в Приморье. Благодаря регулярным учебным практикам, труду студентов и сотрудников Института лесного хозяйства, а также своевременной помощи Всемирного фонда дикой природы (WWF), лесной питомник нашей академии удалось сохранить. Новый специальный модуль – склад лесных семян – необходим для качественной подготовки семенного материала к посеву, его запуск поможет выращивать кедр и другие породы в требуемых объемах для восстановления лесов Приморья», – говорит ректор Приморской государственной сельхозакадемии (ПГСХА) Андрей Комин.

Склад лесных семян – ключевая инфраструктура питомника. Он был приобретен и оборудован в этом году при финансовой поддержке сторонников WWF России и членов клуба «Золотая панда». Академия получила специальное сооружение с условиями для правильного хранения семян и подготовки их к посеву.  Ведь даже качественные семена, которые хранятся при температуре на несколько градусов ниже или выше нормы, полностью теряют всхожесть.

В  феврале силами студентов и аспирантов Института лесного хозяйства на стратификацию, в том числе и на ускоренную в новый склад, уже заложены 2 тонны семян кедра корейского, приобретенных с помощью WWF России. Наличие такого склада семян позволит начать работы и по выращиванию редких краснокнижных видов деревьев и кустарников, таких как тис остроконечный и калопанакс семилопастной.

 «Отмечу, что помимо важности для лесовосстановления, работы по стратификации являются частью практического обучения студентов технологиям подготовки семян лесных пород к посеву,  – комментирует ведущий координатор проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин. – Сейчас, в тяжелые времена и для лесной отрасли, и для лесного образования, поддержка сторонниками WWF направлений по восстановлению и устойчивому использованию кедрово-широколиственных лесов особенно ценна.  Приморская государственная сельскохозяйственная академия для нас – ключевой партнер, благодаря сотрудничеству с которым мы надеемся получить профессионалов лесного хозяйства для Дальнего Востока и уверенность в том, что леса тигра и леопарда – в надёжных руках. Что же касается последнеого приобретения ПГСХА, склад для хранения и стратификации лесных семян, подготовка к посеву на качественно новом уровне позволят в дальнейшем ежегодно получать  около 1 миллиона трехлетних сеянцев  кедра корейского, и, таким образом, ежегодно восстанавливать 400-500 гектаров  лесов».  

Сотрудничество WWF России и Института лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХА было начато в 2011 году. Отправной точкой проекта стало юридическое закрепление за Приморской государственной сельскохозяйственной академией права на бессрочное пользование территорией учебно-опытного лесхоза площадью 29 000 га. При поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) был восстановлен лесной питомник ПГСХА, в котором  идёт практическое обучение студентов методам искусственного лесовосстановления и готовится посадочный материал для восстановления деградированных кедрово-широколиственных лесов в ареале амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Автор фото - Василий Солкин, WWF России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: золотая панда  питомник  wwf 



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