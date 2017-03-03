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Юрий Башмет впервые выступит на Приморской сцене Мариинского театра

03 Марта 2017, 14:35 | Приморье

Апрельская афиша Приморской сцены Мариинского театра представляет четвёртую премьеру в этом году — оперу Джузеппе Верди «Риголетто». Также в афише — выступление Юрия Башмета и его камерного оркестра «Солисты Москвы», дебют Елены Стихиной в опере Джузеппе Верди «Макбет» и два концерта одного из самых известных корейских пианистов Сон Чжин Чо, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Откроет серию апрельских событий месяца концерт Юрия Башмета и камерного оркестра «Солисты Москвы». Прославленный альтист впервые выступит на Приморской сцене Мариинского театра 11 апреля. В этот же день в Малом зале он проведёт мастер-класс для воспитанников музыкальных учебных заведений, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе театра.
 
Елена Стихина дважды выйдет на Приморскую сцену Мариинского театра. Певица в начале февраля с успехом дебютировала в Санкт-Петербурге, где впервые исполнила партию Саломеи в одноимённой опере Рихарда Штрауса вместе с солистами и Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В апреле Елена Стихина вновь вернётся во Владивосток, где исполнит главные партии в операх Джузеппе Верди «Травиата» (14 апреля) и «Макбет» (16 апреля). Для солистки Приморской сцены это первое исполнение партии леди Макбет — одной из самых интересных ролей в мировом оперном репертуаре.
 
Премьерой месяца станет опера «Риголетто» Джузеппе Верди. 21 и 23 апреля во Владивостоке впервые покажут полюбившуюся петербургской публике постановку Иркина Габитова. Искромётная, юмористическая история придворного шута Риголетто, поплатившегося за свой острый язык, полная неожиданных поворотов и событий, по праву считается одной из самых востребованных в оперных театрах мира.
 
Дополнят апрельский репертуар Приморской сцены Мариинского театра спектакли «Евгений Онегин» (7 апреля), «Кармен» (9 апреля), «Ночь перед Рождеством» (29 апреля) и «Волшебная флейта» (1 мая). Балетную афишу месяца представляют премьеры марта — одноактные балеты Джорджа Баланчина «Аполлон», «Блудный сын» и «Шотландская симфония» (6 апреля), «Корсар» (8 апреля), вечер балета «Жар-птица» (13 апреля), «Жизель» (15 и 28 апреля), «Лебединое озеро» (22 апреля) и «Кармен-сюита» (30 апреля).
 
Продолжат событийную афишу Приморской сцены концерты с участием одного из наиболее выдающихся музыкантов своего поколения, южнокорейского пианиста Сон Чжин Чо. 2 мая он даст сольный концерт, а 4 мая выступит с симфоническим оркестром Приморской сцены Мариинского театра под управлением дирижёра из Сингапура Даррела Анга. Сон Чжин Чо заявил о себе в ряде престижных музыкальных конкурсов, среди которых XIV Международный конкурс им. П.И. Чайковского. Критики неизменно называют стиль его игры «магическим», «ярким» и «запоминающимся». Пианист сотрудничает с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Мюнхенским филармоническим оркестром, Российским национальным оркестром, Сеульским филармоническим оркестром и многими другими. На Приморской сцене Мариинского театра Сон Чжин Чо дебютировал, по личному приглашению Валерия Гергиева, на концерте в рамках открытия I Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: башмет  мариинский спектакль 



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