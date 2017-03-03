В Приморье загранпаспорта начали выдавать в МФЦ

Приморцы могут не только оформить, но и получить загранпаспорт в многофункциональных центрах (МФЦ). Первые документы, удостоверяющие личность гражданина РФ заграницей, выданы в одном из МФЦ Приморья 2 марта.



Как отметил директор сети МФЦ Приморского края Сергей Александров, ранее МФЦ Приморья только принимали документы на оформление загранпаспортов, а получать готовый паспорт приходилось в отделениях УФМС и УМВД по записи – в строго определенное время.



«Мы внедрили новую услугу с 1 февраля 2017 года. По административному регламенту, срок изготовления загранпаспорта составляет один месяц – 30 рабочих дней. Федеральная миграционная службы выдержала этот срок, и сегодня началась выдача первых паспортов во всей сети многофункциональных центров», – сообщил он.



Самой первой в Приморье и одной из первых в стране загранпаспорт получила семилетняя жительница Владивостока Аня. Девочка пришла в отделение МФЦ вместе с мамой Екатериной.



«Очень удобно, что такую услугу теперь можно получить в МФЦ. Мы живем рядом с отделением, и, чтобы оформить такой документ, со вторым маленьким ребенком не пришлось далеко ехать. Сотрудники центра очень вежливые, все показали и объяснили. Мы оценили все плюсы процедуры и уже задумываемся о переоформлении загранпаспортов для остальных членов семьи», – рассказала Екатерина.



Отметим, оформление загранпаспорта является самой популярной услугой приморских МФЦ. За два месяца 2017 года – около пяти тысяч обращений.



На сегодняшний день в Приморье функционируют 38 МФЦ во всех районах края. Приморцам доступны более 200 услуг федеральных, региональных и муниципальных ведомств. Популярными по-прежнему остаются оформление справок и документов, связанных с недвижимостью, получение справки о наличии или отсутствии судимости, оформление СНИЛС, паспорта и загранпаспорта, социальных выплат и пособий.



Напомним, перевод государственных услуг в электронный вид – поручение Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. В частности, большая работа проводится по линии социальной защиты населения – более 50 услуг уже можно получить через МФЦ.

Фото Глеба ИЛЬИНСКИХ, "Приморская газета".