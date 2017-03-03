"Леолет" свой первый рейс совершил во Владивосток

Впервые в истории мировой гражданской авиации носовую часть пассажирского самолета украсил портрет дальневосточного леопарда. «Леолет» авиакомпании «Россия», призванный обратить внимание на важность сохранения самой редкой крупной кошки планеты, свой первый рейс совершил во Владивосток, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Оригинальное оформление получил авиалайнер Boeing 777-300. Таким образом авиакомпания выразила поддержку деятельности по защите редких видов диких животных, в том числе восстановлению популяции краснокнижной кошки, обитающей в Приморском крае. Проект был реализован совместно с АНО «Дальневосточные леопарды» в рамках проведения в России Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Портрет леопарда – настоящее произведение искусства ручной работы – был создан одними из лучших в мире мастеров аэрографии, сообщили "Золотому Рогу" в ФГБУ «Земля леопарда».

Уникальное воздушное судно прибыло во Владивосток из Москвы 3 марта. В аэропорту «Леолет» встретили представители авиакомпании «Россия» и ФГБУ «Земля леопарда». Авиалайнер приземлился удачно, на все свои «пятнистые лапки». Первые люди, совершившие путешествие через всю страну на таком необычном самолете, по достоинству оценили природоохранную инициативу. А юные пассажиры пятнистого рейса получили знаковые сувениры – мягкие игрушки и кружки с изображением леопарда.

«Появление «Леолета» очень своевременно, – отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Совсем недавно мы выяснили, что в наших заповедных лесах за последний год зафиксировалось более 10 ранее неизвестных взрослых леопардов. Предварительные итоги мониторинга 2016 года вновь показывают нам, что популяция имеет положительную тенденцию к росту. А теперь растущее пятнистое семейство пополнилось и «летающим леопардом», который будет подниматься в небо с целью привлечения широкого общественного внимания к делу сохранения природы. Еще больше людей узнает о нашем общем достоянии, еще больше людей полюбят этих кошек. Все это позволяет смотреть в будущее с оптимизмом».

Воздушное судно Boeing 777-300 с бортовым номером EI-UNP и именем «Уссурийск» будет летать по наиболее востребованным и социально значимым маршрутам в города Дальнего Востока и популярным курортным направлениям как внутри России, так за ее пределами, знакомя пассажиров и жителей нашей страны с уникальными животными Дальнего Востока. В техническом плане самолет Boeing 777-300 «Леолёт» имеет двухклассную компоновку: 18 кресел бизнес-класса, 355 - экономического.

Дальневосточный леопард, который теперь красуется на носу самолета авиакомпании «Россия», – самый северный, самый миролюбивый и самый редкий подвид леопарда. В России обитает всего около 70 этих хищников. Сегодня ареал дальневосточного леопарда – юго-запад Приморского края и небольшой участок на северо-востоке КНР. Большая часть популяции этой редчайшей крупной кошки обитает на территории национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь». Здесь уникальная природа находится под надежной охраной, а за жизнью самих леопардов внимательно следят ученые.