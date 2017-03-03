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Около 700 фотографий уже представлены на конкурс "Посмотри на Владивосток *2016"
До 31 марта каждый, в чьем архиве есть фотографии Владивостока за 2016 год, соответствующие номинациям – «Архитектура», «Повседневность», «Море», «События», «Школа», «Транспорт», «Портрет», может поделиться пятью своими снимками, предоставив их на сайт www.LookAtVladivostok.ru.
Пятый сезон проекта «Посмотри на Владивосток», стартовав фотоконкурсом, традиционно увенчается изданием альбома и большой выставкой, которая откроется в день рождения Владивостока – в Музее современного искусства «АртЭтаж», пишет Деловая газета «Золотой Рог» - информационный партнер события.
В этом году нашему городу исполняется 157 лет. Ровно столько фотографий отберет жюри проекта для альбома и выставки. И каждый автор, чьи фотографии будут там представлены, впишет себя в фотоисторию Владивостока и получит альбом в подарок.
Для участия в конкурсе – нужно зарегистрироваться на сайте проекта www.LookAtVladivostok.ru и добавить фотографии через личный кабинет.
Заметим, что номинации «Школа» и «Транспорт» в проекте «Посмотри на Владивосток» заявлены впервые. И важно, чтобы таких школьных и транспортных фотовзглядов было побольше.
Фотографии этого проекта позволяют нам открыть Владивосток достоверно, ярко и неординарно.
«Я влюблена во Владивосток, в его разнообразие, контрасты, людей и здания, в его ландшафты. Мне хотелось бы, чтобы как можно больше людей увидели этот город, хотя бы на фото, чтобы они захотели потом приехать сюда и вдохнуть воздух Тихого океана. От фотографии должно так же захватывать дух, как от самого города, его соленого морского ветра и кораблей у Набережной, от моментальных изменений погоды и ощущения, что ты на краю земли», - рассказала «Золотому Рогу» Наталия Толстоя, участник международного состава жюри проекта «Посмотри на Владивосток *2016», искусствовед, директор Научно-исследовательского института изобразительных искусств при Российской академии художеств.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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