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В Приморье "черному лесорубу" вынесен приговор
Ущерб от его деятельности составил более 11 млн рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Дальнереченским районным судом Приморского края вынесен приговор гр-ну Х., который осужден за незаконные рубки лесных насаждений в особо крупном размере в составе организованной группы по ч. 3 ст. 260 УК РФ.
В суде установили, что фигурант являлся организатором преступной группы, в состав которой входили еще несколько местных жителей, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. Преступную деятельность орггруппа осуществляла в течение 2014 - 2015 гг. на территории Зимниковского участкового лесничества Дальнереченского филиала КГКУ «Приморское лесничество».
Подсудимый организовывал погрузку и вывоз незаконно заготовленной древесины с мест рубок, снабжал членов группы продуктами питания, горюче-смазочными материалами, необходимыми для орудий преступления (трактора и бензопилы), запасными частями к ним.
В результате деятельности указанной группы осуществлена незаконная рубка деревьев различных породы, в том числе «ясень», «ильм», «орех», «пихта» и др., а также поврежден подрост и молодняк на площади 1,24 га
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 5 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок 2 года.
Суд также удовлетворил иск Дальнереченского межрайонного прокурора о взыскании с осужденного в счет возмещения экологического ущерба 11 млн 296 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Иван КРЫШАН.
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