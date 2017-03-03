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В Приморье два тигра подрались за "дальневосточный гектар"

03 Марта 2017, 11:56 | Приморье

На территории Лазовского заповедника подрались два тигра. Самцы не поделили территорию. По словам специалистов, это довольно редкое явление, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Следы борьбы двух хищников обнаружили сотрудники ООПТ в урочище Корпадь возле речки Прямушка. По следам специалисты определили, что подрались два самца. Отпечатки передних лап одного тигра были шириной 11 сантиметров, а другого - 11,5.  На месте «битвы» обнаружены следы крови. По ним сотрудники заповедника сделали вывод, что хищники пострадали не сильно, но один несколько больше другого. Выяснив отношения, тигры после драки спокойно разошлись каждый по своему пути, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Лазовского заповедника.

По словам научного сотрудника Лазовского заповедника Галины Салькиной, драка тигров довольно редкое явление. За 20 с лишним лет наблюдений за полосатыми хищниками она всего три раза сталкивалась с такими случаями.

«Драка хищников – естественный процесс. Тигры таким образом отстаивают территорию проживания. Обычно для этих целей хватает запаховых меток, но изредка возникают прямые конфликты, и тогда хозяин территории в бою подтверждает свое «право на землю», прогоняя пришельца, - пояснила Галина Салькина. – Интересно, что побеждает в таких «спорах» не обязательно сильнейший, а именно тот, кто ощущает себя «правым» - законным хозяином своего участка».

Также специалист по тиграм поведала, что в районе Корпади на фотоловушках регулярно отмечается взрослый самец. Скорее всего, это именно он защищал в бою свою вотчину и прогнал чужака.

«Борьба за участки обитания у самцов тигров происходит постоянно, и это не столько борьба за пищу, сколько борьба за самок, – рассказал директор ООПТ, известный специалист по крупным хищниками и копытным Владимир Арамилев. - Молодые самцы взрослеют и пытаются овладеть участком вместе с обитающими на нем самками. При этом по запаховым меткам они чувствуют состояние доминантного самца и в случае его старения или болезни выходят на прямой контакт. Если силы явно неравны, то драка заканчивается быстро с минимальными ранениями, как было и в нашем случае. А если хозяин участка чувствует себя достаточно энергичным, а претендент готов к «общению» с самками, то битва может закончиться и смертью одного из соперников. В нашей истории проигравший самец посвятит ближайшие 1-2 года наращиванию мышц на свободных территориях заповедника или прилегающих охотничьих хозяйств, где нет проблем с копытными животными». 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

 

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Теги: лазовский заповедник  амурский тигр 



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