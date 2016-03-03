Приморцам рассказали, как сейчас проехать в Находку (Схема)

На трассе, соединяющей два крупнейших города Приморья - Владивосток и Находку, на участке где обрушился мост, организован объезд.

Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья, данный маршрут на 3 км длиннее прежнего пути:





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На трассе Владивосток - Находка обрушился мост

Газета «Золотой Рог», Владивосток.