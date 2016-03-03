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Женщины из некоторых районов Приморья могут выйти на пенсию раньше (Список)
Пенсионным законодательством Российской Федерации предусмотрен выход на пенсию ранее общеустановленного возраста для женщин, имеющих двух и более детей. Досрочную пенсию могут получить также матери, работавшие в районах Крайнего Севера, либо в приравненных к ним местностях. Как сообщает газета «Золотой Рог», в Приморье пять таких территорий.
В настоящее время в Приморском крае этим правом воспользовались более 14,5 тысяч человек. Среди них 7,9 тысяч – многодетные матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, и 6,4 тысяч – мамы, воспитавшие до 8 лет ребенка-инвалида с детства.
Важным условием досрочного получения пенсии является наличие у женщины страхового стажа не менее 15 лет. При этом в страховой стаж также суммарно засчитываются отпуск по уходу за детьми (1,5 года за каждого ребенка, но не более 6 лет), если в этот момент она не являлась работником какой-либо организации.
За эти же периоды положены особые пенсионные баллы: за первого ребенка – 1,8, за второго – 3,6, за третьего и четвертого – 5,4 балла в год. Период ухода за ребенком-инвалидом также будет включен в страховой стаж женщины, и за каждый год ухода ей будет начислено 1,8 пенсионных балла.
Досрочную пенсию могут получить также матери, родившие двух и более детей, в случае наличия у них не менее 20 лет страхового стажа, 12 из которых был заработан в районах Крайнего Севера, либо 17 лет – в приравненных к ним местностях.
Отметим, в Приморском крае к местностям, приравненным к Крайнему Северу, относятся Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский районы и часть Красноармейского района.
Напомним, в соответствии с законодательством для возникновения права на пенсию в 2016 году необходимо иметь не менее 7 лет страхового стажа и 9 пенсионных баллов.
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