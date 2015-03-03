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Губернаторскую выплату без проблем получат все пенсионеры Приморья

03 Марта 2015, 20:17 | Приморье

Губернаторскую выплату все пенсионеры Приморья получат без заявления. Решение упросить механизм получения соцвыплаты принял глава региона Владимир Миклушевский сегодня, 3 марта, по итогам совещания по вопросам социальной поддержки населения, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По информации департамента труда и социального развития, на сегодняшний день к приему заявлений на получение социальной выплаты готовы все территориальные отделения соцзащиты, единые социальные окна и МФЦ.

Владимир Миклушевский заявил, что недоволен новой системой предоставления выплаты – новые правила, согласно которым пенсионерам необходимо предоставить заявления, вызвали многочисленные нарекания приморцев.

«Обновлять базы данных необходимо, но наводить порядок в системе нужно параллельно. Люди не должны страдать из-за недоработок чиновников», - подчеркнул Губернатор.

Глава региона распорядился вернуть прежнюю систему предоставления соцвыплаты пенсионерам – без подачи заявления.

Ранее решение о выделении выплаты на основании заявления было принято департаментом труда и социального развития для обновления информации о ее получателях, так как сегодня силовые ведомства не предоставляют полных данных о военных пенсионерах. Кроме этого, пенсионеры по возрасту не всегда сообщают о смене места жительства и другие необходимые для выплаты данные. Только в прошлом году было около 13 тысяч возвратов из банков из-за закрытия счетов или их смены.

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 24 февраля подписал постановление Администрации «О единовременной социальной выплате лицам, получающим пенсию». Данное постановление дает право пенсионерам получить единовременную выплату в размере одной тысячи рублей.

Глава региона подчеркнул, что в современных экономических условиях в стране социальная направленность бюджета должна и будет оставаться приоритетом.

По информации департамента труда и социального развития, получить губернаторскую выплату в 2015 году смогут 585,9 тысяч пенсионеров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: миклушевский  социальная сфера  выплаты  пенсии 



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Комментарии

  • Санитар дурдома23:29, 03.03.2015#

    Огласите, пожалуйста, ФИО старательного дебила, который установил порядок получения бесполезных для долгой и счастливой жизни 1000 р через заявление - это человек из власти, и у него эта огромная власть, но небольшой рудимент мозга, но это мозг - номенклатурный, нужно всех загнать в очередь за подачкой, чтобы знали, кто в стране хозяин. Хозяин в стране - тупой чиновник, начиная со "своих" в бездарном правительстве и кончая "своими" по краям метастазы.

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