Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернаторскую выплату без проблем получат все пенсионеры Приморья
Губернаторскую выплату все пенсионеры Приморья получат без заявления. Решение упросить механизм получения соцвыплаты принял глава региона Владимир Миклушевский сегодня, 3 марта, по итогам совещания по вопросам социальной поддержки населения, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
По информации департамента труда и социального развития, на сегодняшний день к приему заявлений на получение социальной выплаты готовы все территориальные отделения соцзащиты, единые социальные окна и МФЦ.
Владимир Миклушевский заявил, что недоволен новой системой предоставления выплаты – новые правила, согласно которым пенсионерам необходимо предоставить заявления, вызвали многочисленные нарекания приморцев.
«Обновлять базы данных необходимо, но наводить порядок в системе нужно параллельно. Люди не должны страдать из-за недоработок чиновников», - подчеркнул Губернатор.
Глава региона распорядился вернуть прежнюю систему предоставления соцвыплаты пенсионерам – без подачи заявления.
Ранее решение о выделении выплаты на основании заявления было принято департаментом труда и социального развития для обновления информации о ее получателях, так как сегодня силовые ведомства не предоставляют полных данных о военных пенсионерах. Кроме этого, пенсионеры по возрасту не всегда сообщают о смене места жительства и другие необходимые для выплаты данные. Только в прошлом году было около 13 тысяч возвратов из банков из-за закрытия счетов или их смены.
Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 24 февраля подписал постановление Администрации «О единовременной социальной выплате лицам, получающим пенсию». Данное постановление дает право пенсионерам получить единовременную выплату в размере одной тысячи рублей.
Глава региона подчеркнул, что в современных экономических условиях в стране социальная направленность бюджета должна и будет оставаться приоритетом.
По информации департамента труда и социального развития, получить губернаторскую выплату в 2015 году смогут 585,9 тысяч пенсионеров.
Новости тематики
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
Новости раздела
- Во Владивостоке начали наносить дорожную разметку по новой технологии
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Поселок Ольга в Приморье празднует юбилей
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- Тайны Приморья раскрываются летом
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
Огласите, пожалуйста, ФИО старательного дебила, который установил порядок получения бесполезных для долгой и счастливой жизни 1000 р через заявление - это человек из власти, и у него эта огромная власть, но небольшой рудимент мозга, но это мозг - номенклатурный, нужно всех загнать в очередь за подачкой, чтобы знали, кто в стране хозяин. Хозяин в стране - тупой чиновник, начиная со "своих" в бездарном правительстве и кончая "своими" по краям метастазы.