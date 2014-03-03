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Губернатор пригрозил мэрам приморских городов прокуратурой
Вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям возьмет на контроль прокуратура Приморского края. Об этом заявил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в программе «Владимир Миклушевский. Блиц».
«Я обратился в прокуратуру, которая должна защищать права граждан. И уже есть решение - прокуратура будет выходить с исками-заявлениями в суд в отношении тех глав, которые не обеспечивают права граждан на земельные участки», - заявил Владимир Миклушевский.
Как отметил глава региона, его помощник Евгений Корж ежедневно докладывает ему об исполнении Указа Президента – бесплатно предоставлять землю многодетным семьям. Кроме того, в ближайшее время главы всех муниципальных образований Приморья должны предоставить план развития территории в части предоставления земельных участков.
«Каждый план будет подписан лично главой и это будет его персональная ответственность. Эта информация будет опубликована на сайте», - отметил Губернатор.
Напомним, в целом в Приморском крае за 2 года реализации закона о предоставлении (выделении) земельных участков многодетным в рамках реализации Указа Президента РФ поступило 5 209 заявлений на получение земли. При этом в реестр получателей земельных участков было включено 4 959 семьи. По состоянию на сегодняшний день было выделено 2807 земельных участков.
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