Усиливаются санитарные меры на госгранице

Ветеринары Приморья усиливают санитарные меры на госгранице в районе Корейского полуострова в связи со вспышкой ящура среди домашних животных в КНДР и Республике Корея.

В частности, ветеринарная служба Приморского края усиливает контроль над соблюдением санитарных требований при содержании животных в хозяйствах, расположенных в радиусе 20 км от аэропортов, железнодорожных и автомобильных станций и предприятий по обслуживанию иностранных граждан, сообщает Приморская ветеринарная служба (ПВС). Также усиливается контроль над проведением в Приморье вакцинации и ревакцинации скота против ящура.